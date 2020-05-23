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Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии - СМИ
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danilov 23 Мая 2020 в 08:56:17
Глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии - он болен коронавирусом, у него серьезное поражение легких. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источников канала, врачи считают, что Кадыров заразился около 2-3 недель назад, когда он навещал в больнице главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова.

"Абдурешидов был болен коронавирусом, и Рамзан Кадыров решил поддержать его. Однако глава вошел в "красную зону" в небрежно наброшенном халате и в легкой маске, из-под которой торчала борода. Он даже обнял больного.



Через неделю Рамзан Ахматович стал чувствовать себя сильно хуже, чем обычно. Однако сначала он списал это все на ОРВИ. Из-за этого время было упущено, и теперь за жизнь руководителя Чеченской республики бьются московские врачи", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Источник "Комсомольской правды" заявляет, что у главы Чечни может быть поражено 70 процентов легких. Это свидетельствует о том, что болезнь протекает в тяжелой форме.

Тем временем генеральный директор футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров в пятницу заверил РБК, что Кадыров якобы находится в Чечне и не испытывает проблем со здоровьем.

"Все хорошо со здоровьем у него (Кадырова. - Прим.), никуда он не поступил", - сказал он, комментируя сообщения о том, что Кадыров находится под наблюдением врачей в Москве с подозрением на заражение коронавирусом.

При этом Айдамиров уточнил, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на "личном мнении", так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова он лично с руководителем республики не общался.

О госпитализации Кадырова в Москве вечером 21 мая сообщили источники агентств ТАСС, РИА Новости и "Интерфакс". В пресс-службе главы Чечни до сих пор не давали официальных комментариев на тему его здоровья.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 23.05.2020 в 09:56:27   # 750886
У него есть борода и Covid сказал ему "Да"!!!
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  Ара горный 23.05.2020 в 10:36:41   # 750890
А где ссылка на источник? Хотя то, что, Кадырова госпитализировали в московскую клинику факт реально подтвержденный. Но о угрожающем состоянии Рамзана, еще ни одно серьезное новостное агентство не сообщало. Ситуация с ковид-19 на Северном Кавказе действительно серьезная. О чем свидетельствует фильм Алексея Пивоварова.

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  Ал 23.05.2020 в 10:43:41   # 750891
Цитата: Ара горный от 23.05.2020 04:36:41
Ситуация с ковид-19 на Северном Кавказе действительно серьезная. О чем свидетельствует фильм Алексея Пивоварова.

Основная причина с 21:34...
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