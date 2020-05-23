Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии - СМИ

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Мая 2020 в 08:56:17
По информации источников канала, врачи считают, что Кадыров заразился около 2-3 недель назад, когда он навещал в больнице главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова.
"Абдурешидов был болен коронавирусом, и Рамзан Кадыров решил поддержать его. Однако глава вошел в "красную зону" в небрежно наброшенном халате и в легкой маске, из-под которой торчала борода. Он даже обнял больного.
Через неделю Рамзан Ахматович стал чувствовать себя сильно хуже, чем обычно. Однако сначала он списал это все на ОРВИ. Из-за этого время было упущено, и теперь за жизнь руководителя Чеченской республики бьются московские врачи", - говорится в сообщении Telegram-канала.
Источник "Комсомольской правды" заявляет, что у главы Чечни может быть поражено 70 процентов легких. Это свидетельствует о том, что болезнь протекает в тяжелой форме.
Тем временем генеральный директор футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров в пятницу заверил РБК, что Кадыров якобы находится в Чечне и не испытывает проблем со здоровьем.
"Все хорошо со здоровьем у него (Кадырова. - Прим.), никуда он не поступил", - сказал он, комментируя сообщения о том, что Кадыров находится под наблюдением врачей в Москве с подозрением на заражение коронавирусом.
При этом Айдамиров уточнил, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на "личном мнении", так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова он лично с руководителем республики не общался.
О госпитализации Кадырова в Москве вечером 21 мая сообщили источники агентств ТАСС, РИА Новости и "Интерфакс". В пресс-службе главы Чечни до сих пор не давали официальных комментариев на тему его здоровья.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 23.05.2020 в 10:36:41 # 750890
Цитата: Ара горный от 23.05.2020 04:36:41Основная причина с 21:34...
Ситуация с ковид-19 на Северном Кавказе действительно серьезная. О чем свидетельствует фильм Алексея Пивоварова.
Ситуация с ковид-19 на Северном Кавказе действительно серьезная. О чем свидетельствует фильм Алексея Пивоварова.