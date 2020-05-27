"Придется ужесточать меры". Биртанов о несоблюдении карантина

Нам, удаленщикам гос.контор, легко дома сидеть, с пивом за монитором, с рубашкой и трусами, вообще кайф. А вот как объяснить другим людям, что их и их детей обрекают на безденежье и голод из-за болезни, где 85% бесимптомники, и за 3 месяца умерло всего 37 человек (у них других хронических болезней было валом)...
Вот смотрю на улицах, учреждениях,магазинах- столько много похуи**ов без масок, господа , ну что вам трудно выполнить это требование? Маски уже есть везде. В мастерской "Гарант" почти все мастера без масок, а когда я воспользовался средством для дезинфекции рук, одна женщина смерила меня красноречивым взглядом. Потом ведь будут вопить о нарушении прав !