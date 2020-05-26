Токаев о коронавирусе: Мы должны быть готовы к повторной вспышке

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danilov 27 Мая 2020 в 14:35:13
"Сегодня значимой составляющей безопасности всех стран стали вопросы биологической безопасности. Я уже говорил: мы должны быть готовы к повторной вспышке коронавируса. Ситуация усугубляется наличием стойких природных очагов и иных особо опасных инфекций на территории нашей страны и сопредельных государств. Принятие ряда непоследовательных реформ и реорганизация послужили причиной ослабления службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля. Необходимо усилить и институционализировать СЭС, повернуться к доказавшей свою эффективность модели", - сказал Токаев на заседании Нацсовета общественного доверия.
Президент подчеркнул, что в стране будут повышены статус и полномочия главного государственного санитарного врача, а также начаты работы по созданию нового комитета.
Сегодня, 27 мая, состоялось третье заседание Нацсовета, где обсуждали вопросы образования и здравоохранения. К примеру, Президент указал, что Казахстан серьезно отстает от развитых стран по уровню знаний учащихся. На одного учащегося тратится менее тысячи долларов в год. Важная задача - сократить разрыв меду городскими и сельскими школами.
Касым-Жомарт Токаев поручил ввести законодательную ответственность для разработчиков учебников, а также поддержал предложение разделить вузы Казахстана на лиги.
Кроме того, Президент призвал искать новые таланты для государственной службы.
Токаев поручил пересмотреть наказания за врачебные ошибки, а также до конца года разработать закон о биологической безопасности Казахстана.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-koronaviruse-doljnyi-gotovyi-povtornoy-vspyishke-403590/
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