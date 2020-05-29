Норвегия заявила о бесполезности карантина

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Гость 28 Мая 2020 в 23:05:52
Власти изучили информацию о заболевших пневмонией COVID-19 и тех, кто просто заразился коронавирусом. Оказалось, что в середине марта, когда власти ввели карантинные меры, Норвегия находилась на пике заболеваемости. После этого число заражений постепенно уменьшалось.
Директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг отметила, что, скорее всего, можно было обойтись и без введения жесткого карантина. «Вместо этого мы могли бы оставить [границы] открытыми и просто соблюдать меры предосторожности, чтобы замедлить распространение [вируса]», — подчеркнула она.
Власти страны также подсчитали, какой урон был нанесен сфере образования: из-за закрытия школ потенциальный доход выпускников снижается. По мнению Столтенберг, школы были недостаточно хорошо подготовлены к переходу на дистанционное обучение.
По последним данным, в Норвегии 8401 случай заражения коронавирусной инфекцией, 235 человек погибли, а 7727 — вылечились. В начале мая правительство начало ослаблять карантинные меры.
https://lenta.ru/news/2020/05/28/unnessesary/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Но люди, особенно ответственные за принятие решений, конечно же не бараны, и они будут разбиваться в лепешку и доказывать что перекладина есть и прыгали они через нее вполне осознанно.
Ара горный 29.05.2020 в 03:07:28 # 751485
-COVID-19 и коронавирус два разных заболевания?
Неполный карантин, когда люди ходят, привел к снижению контактов и уменьшению заражения и смертей, но вирус сохраняется.
Лучшим вариантом было бы, если всех хронических больных изолировали в санаториях, курортах и гостиницах и обеспечили всем необходимым, а карантин для остальных не вводили. Экономически выгодно обеспечить сотни тысяч больных всем необходимым, но не останавливать работу. Но кто же знал?
Цитата: ЛиКа от 29.05.2020 02:14:42Одно, имеются в виду заболевшие и бессимптомно перенесшие.
"Власти изучили информацию о заболевших пневмонией COVID-19 и тех, кто просто заразился коронавирусом."
-COVID-19 и коронавирус два разных заболевания?
"Власти изучили информацию о заболевших пневмонией COVID-19 и тех, кто просто заразился коронавирусом."
-COVID-19 и коронавирус два разных заболевания?