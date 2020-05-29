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Норвегия заявила о бесполезности карантина
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Гость 28 Мая 2020 в 23:05:52
Норвегия проанализировала данные о числе заражений в стране и выяснила, что карантин был бесполезен. Такое заявление опубликовано в издании The Spectator.

Власти изучили информацию о заболевших пневмонией COVID-19 и тех, кто просто заразился коронавирусом. Оказалось, что в середине марта, когда власти ввели карантинные меры, Норвегия находилась на пике заболеваемости. После этого число заражений постепенно уменьшалось.

Директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг отметила, что, скорее всего, можно было обойтись и без введения жесткого карантина. «Вместо этого мы могли бы оставить [границы] открытыми и просто соблюдать меры предосторожности, чтобы замедлить распространение [вируса]», — подчеркнула она.

Власти страны также подсчитали, какой урон был нанесен сфере образования: из-за закрытия школ потенциальный доход выпускников снижается. По мнению Столтенберг, школы были недостаточно хорошо подготовлены к переходу на дистанционное обучение.

По последним данным, в Норвегии 8401 случай заражения коронавирусной инфекцией, 235 человек погибли, а 7727 — вылечились. В начале мая правительство начало ослаблять карантинные меры.

https://lenta.ru/news/2020/05/28/unnessesary/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 29.05.2020 в 00:07:39   # 751475
Есть такое наблюдение с детства: если первые бараны перепрыгивают через перекладину, то и остальные начинают перепрыгивать, даже если эту перекладину уберешь.
Но люди, особенно ответственные за принятие решений, конечно же не бараны, и они будут разбиваться в лепешку и доказывать что перекладина есть и прыгали они через нее вполне осознанно.
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  Ара горный 29.05.2020 в 03:07:28   # 751485
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  ЛиКа 29.05.2020 в 08:14:42   # 751497
"Власти изучили информацию о заболевших пневмонией COVID-19 и тех, кто просто заразился коронавирусом."
-COVID-19 и коронавирус два разных заболевания?
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  bolatbol 29.05.2020 в 08:24:39   # 751498
Посмотрели про заражение в Дагестане, убедились, что вирус есть. Он не страшен для молодых и здоровых, но больных иммуноподавляющими заболеваниями он косит. Возможно, если бы 2 недели сохранялся полный карантин, то эпидемия закончилась. Но такое возможно только в КНДР, поэтому там нет ковида.
Неполный карантин, когда люди ходят, привел к снижению контактов и уменьшению заражения и смертей, но вирус сохраняется.
Лучшим вариантом было бы, если всех хронических больных изолировали в санаториях, курортах и гостиницах и обеспечили всем необходимым, а карантин для остальных не вводили. Экономически выгодно обеспечить сотни тысяч больных всем необходимым, но не останавливать работу. Но кто же знал?
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  bolatbol 29.05.2020 в 08:26:22   # 751499
Цитата: ЛиКа от 29.05.2020 02:14:42
"Власти изучили информацию о заболевших пневмонией COVID-19 и тех, кто просто заразился коронавирусом."
-COVID-19 и коронавирус два разных заболевания?
Одно, имеются в виду заболевшие и бессимптомно перенесшие.
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