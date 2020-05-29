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В Казахстане объявили о снятии блокпостов
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danilov 29 Мая 2020 в 15:14:58
Заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Жанибек Тайжанов заявил о снятии 1 июня блокпостов между городами Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В соответствии с решением межведомственной комиссии с 1 июня о снятии блокпостов между городами будет произведена работа по возобновлению перевозок с 5 июня. Соответствующий алгоритм работы перевозчиков при перевозке пассажиров автобусами разработан с учетом требований постановления главного санитарного врача от 10 мая 2020 года, которые предусматривают меры по проведению дезинфекции автобусов на конечных пунктах маршрута, по допуску в салоны пассажиров только в масках", - сказал Жанибек Тайжанов на брифинге СЦК.

По его словам, акиматами будут приняты необходимые меры по обеспечению соблюдения участниками перевозочного процесса алгоритма.

По словам главного санврача на транспорте, казахстанцы смогут совершать поездки между городами на собственных автомобилях.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-obyyavili-o-snyatii-blokpostov-403837/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 29.05.2020 в 16:21:06   # 751534
Куплю блесну с отливом.И на Чардару!
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  satelinks 29.05.2020 в 16:30:02   # 751537
Детсады лучше бы открыли
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  adapter 29.05.2020 в 16:30:07   # 751538
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  Васяй 29.05.2020 в 16:34:50   # 751540
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  123456 29.05.2020 в 16:58:14   # 751542
Quote:
Давно всё куплено. Ждём первого.

Чардара с 20 мая открыта)
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  Васяй 29.05.2020 в 17:14:33   # 751544
Цитата: 123456 от 29.05.2020 10:58:14
Quote:
Давно всё куплено. Ждём первого.

Чардара с 20 мая открыта)
Шымкент с 1 июня!
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  Lokki 29.05.2020 в 17:22:33   # 751546
А как же больная рыба, питающаяся фекалиями с разливов узбекистанской плотины? Или врут все, ироды?)))
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  gliser 29.05.2020 в 17:26:29   # 751547
Цитата: Васяй от 29.05.2020 10:21:06
Куплю блесну с отливом.И на Чардару!


А вроде нерест то сё нельзя рыбку ловить или уже можно? Обычно же до какого-то июня запрет. Ошибаюсь?
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  МишкаНаСевер 29.05.2020 в 17:39:05   # 751548
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  кинат 29.05.2020 в 17:40:02   # 751549
По грибы кто нибудь ездил этой весной?
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