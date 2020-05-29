В Казахстане объявили о снятии блокпостов

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danilov 29 Мая 2020 в 15:14:58
"В соответствии с решением межведомственной комиссии с 1 июня о снятии блокпостов между городами будет произведена работа по возобновлению перевозок с 5 июня. Соответствующий алгоритм работы перевозчиков при перевозке пассажиров автобусами разработан с учетом требований постановления главного санитарного врача от 10 мая 2020 года, которые предусматривают меры по проведению дезинфекции автобусов на конечных пунктах маршрута, по допуску в салоны пассажиров только в масках", - сказал Жанибек Тайжанов на брифинге СЦК.
По его словам, акиматами будут приняты необходимые меры по обеспечению соблюдения участниками перевозочного процесса алгоритма.
По словам главного санврача на транспорте, казахстанцы смогут совершать поездки между городами на собственных автомобилях.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-obyyavili-o-snyatii-blokpostov-403837/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Давно всё куплено. Ждём первого.
Цитата: adapter от 29.05.2020 10:30:07
Давно всё куплено. Ждём первого.
Давно всё куплено. Ждём первого.
Давно всё куплено. Ждём первого.
Чардара с 20 мая открыта)
Цитата: 123456 от 29.05.2020 10:58:14Шымкент с 1 июня!
Quote:
Чардара с 20 мая открыта)
Quote:
Давно всё куплено. Ждём первого.
Чардара с 20 мая открыта)
А вроде нерест то сё нельзя рыбку ловить или уже можно? Обычно же до какого-то июня запрет. Ошибаюсь?
МишкаНаСевер 29.05.2020 в 17:39:05 # 751548
Цитата: satelinks от 29.05.2020 10:30:02
Детсады лучше бы открыли
Детсады лучше бы открыли
Так вроде как уже
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/detsadyi-zarabotayut-v-kazahstane-403859/