Швеция пожалела, что не ввела карантин

Tegnell: Fler åtgärder hade behövts https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7487188

Швеция должна была принять больше мер против вируса короны с самого начала. Об этом заявил государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл в интервью Ekot.

- Если мы столкнемся с той же болезнью, с тем, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир.

- Где то посередине?

- Да, я думаю, что в том, что мы сделали в Швеции, есть потенциал для улучшения, совершенно ясно. И было бы хорошо знать, что именно нужно отключить, чтобы лучше предотвратить распространение инфекции.

В отличие от многих других стран Европы, Швеция выбрала стратегию, которая бы ограничивала распространение вируса короны, одновременно защищая группы риска. Не отодвигай его назад как можно больше.

Стратегия позволила нам создать более открытое общество.

Но это также вызвало распространение инфекции в обществе, хотя и на более низком уровне, и даже если смертность снизилась, почти 50 человек все еще умирают в Швеции в день. В общей сложности более 4 000 человек умерли в Швеции после заражения новым вирусом короны.

Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл постоянно утверждал, что у Швеции была наиболее устойчивая стратегия, но теперь он также самокритичен. Среди прочего, высокие показатели смертности заставили Андерса Тегнелла задуматься.

Неужели слишком много людей умерли слишком рано в Швеции?

- Да, конечно.

- И можно ли было что-то с этим сделать?

- Да, это то, что мы могли бы рассмотреть в будущем, если бы был какой-либо способ предотвратить это.

Но хотя он хотел бы использовать больше мер, которые отталкивают вирус короны быстрее и дольше, он все еще не уверен, какие меры должна была принять Швеция. Или, если это просто, что мы должны были ввести все меры сразу, а не шаг за шагом.

- На самом деле все страны сразу все бросили. Швеция - одна из немногих стран, которая все больше и больше останавливается. Все остальные страны начинали с множества вещей одновременно, и проблема в том, что вы на самом деле не знаете, какая из принятых вами мер дала наилучший эффект. Может быть, мы знаем, что теперь, когда вы начинаете действовать по одному, а затем, может быть, мы получаем какой-то урок о том, что еще, кроме того, что мы сделали, вы могли бы сделать без полного отключения.