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Гость 06 Июня 2020 в 10:56:09
Российский лидер также подчеркнул, что в причинах происшествия надо разбираться «тщательно и абсолютно бескомпромиссно», и выразил надежду, что работа по ликвидации последствий ЧС будет проведена эффективно и общими усилиями. «Это чрезвычайная ситуация, как вчера прозвучало, федерального масштаба. Действительно, в данном случае под угрозой оказалось и здоровье людей, и природе хрупкой арктической зоны нанесен серьезный урон», — пояснил президент.
«Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — поинтересовался президент.
Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате произошедшего 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Пострадавших нет.
lenta.ru
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МишкаНаСевер 08.06.2020 в 00:12:16 # 752221