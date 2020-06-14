Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Июня 2020 в 13:32:51
Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда.
Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно. В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19.
Поэтому я настоятельно прошу ВСЕХ казахстанцев соблюдать "личный карантин". Друзья, обязательно придерживайтесь рекомендаций по профилактике.
❗️Повторюсь ещё раз:
1. Всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине и тд.
2. Если вы офисный работник - по возможности работать удаленно.
3. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий;
4. Носить маски в общественных местах;
5. Часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером;
6. Время от времени измерять температуру себе и членам семьи, градусник лучше использовать ртутный.
Если вы почувствовали ранние симптомы: слабость, головная боль, першение в горле, температура - незамедлительно обращайтесь к врачу!
Берегите себя! Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
https://www.facebook.com/byelzhan
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сказочники .
MишаМашкевич 14.06.2020 в 17:54:46 # 752901
KapitanNemo 14.06.2020 в 19:26:01 # 752905