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Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом
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danilov 14 Июня 2020 в 13:32:51
Друзья, к сожалению вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь.
Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда.
Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно. В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19.
Поэтому я настоятельно прошу ВСЕХ казахстанцев соблюдать "личный карантин". Друзья, обязательно придерживайтесь рекомендаций по профилактике.
❗️Повторюсь ещё раз:
1. Всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине и тд.
2. Если вы офисный работник - по возможности работать удаленно.
3. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий;
4. Носить маски в общественных местах;
5. Часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером;
6. Время от времени измерять температуру себе и членам семьи, градусник лучше использовать ртутный.
Если вы почувствовали ранние симптомы: слабость, головная боль, першение в горле, температура - незамедлительно обращайтесь к врачу!
Берегите себя! Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 14.06.2020 в 15:00:26   # 752889

Сказочники .
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  Дэн 14.06.2020 в 15:46:05   # 752891
За деньги заразился наверное
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  СССР 14.06.2020 в 16:41:44   # 752896
А он же несколько дней назад в Шымкенте был, открывал госпиталь новый, встречался с кучей местных чиновников. Их надо на карантин посадить
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  MишаМашкевич 14.06.2020 в 17:54:46   # 752901
Вот теперь у глав врача появилось головная боль и работа без выходных
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  KapitanNemo 14.06.2020 в 19:26:01   # 752905
Наконец-то!
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