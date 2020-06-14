Аскар Мамин находится на самоизоляции
danilov 15 Июня 2020 в 08:37:51
"12 июня 2020 года премьер-министр Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. В связи с положительным анализом на COVID-19 Елжана Биртанова премьер-министр прошел тестирование - результат отрицательный. Глава правительства Аскар Мамин в данный момент находится на самоизоляции, но продолжает работу по графику в режиме видео-конференц-связи", - сообщила руководитель пресс-службы премьер-министра Зарина Нурланова.