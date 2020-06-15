так что мы имеем за три месяца начиная с 17 марта,в первый месяц заболевших менее 1000 с прогнозом до 3500,карантин по всем областям ,карантин не помог ,заразились даже правительство!,убрали карантин чтоб 42500 не платить,заразившихся стало 19000!,где логическая цепочка ,нужно снова вводить карантин и выплачивать соц пособие !