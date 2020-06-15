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danilov 15 Июня 2020 в 09:07:35
За всё время коронавирусом в стране заразились 14 809 человек, а учитывая бессимптомные случаи – 19 701.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Пришелец от 15.06.2020 03:47:49
так что мы имеем за три месяца начиная с 17 марта,в первый месяц заболевших менее 1000 с прогнозом до 3500,карантин по всем областям ,карантин не помог ,заразились даже правительство!,убрали карантин чтоб 42500 не платить,заразившихся стало 19000!,где логическая цепочка ,нужно снова вводить карантин и выплачивать соц пособие !
так что мы имеем за три месяца начиная с 17 марта,в первый месяц заболевших менее 1000 с прогнозом до 3500,карантин по всем областям ,карантин не помог ,заразились даже правительство!,убрали карантин чтоб 42500 не платить,заразившихся стало 19000!,где логическая цепочка ,нужно снова вводить карантин и выплачивать соц пособие !
Введут, обязательно введут. Только в сентябре, октябре. Чтобы еще списать +100500 миллионов на борьбу с невидимыми сусликами.
Шабаш продолжается .
Цитата: lado от 15.06.2020 05:50:51
А где они их находят? Мне писец интересно. Подходят и у случайного человека анализы берут?
А где они их находят? Мне писец интересно. Подходят и у случайного человека анализы берут?
А вы попробуйте с обычным ОРВ в больницу обратиться, заебут анализами и всю семью на карантин посадят до выяснения.
Цитата: Денис222 от 15.06.2020 07:28:32Последние исследования показали, что эта херь вызывает тромбоз и анулирует доставку кровью кислорода куда нужно. Пневмония - это просто посткартина заболевания, жабр у нас нет. Можно тупо не верить в эту катаклизму и считать - " нас в очередной раз наебали", а можно просто подумать о том, что , пока тебя эта хрень не коснется - "я в это не верю". Грустно.
Да, если бы не этот ковид, то какими бы только болезнями люди не болели бы...ковид теперь главная и единственная болезнь...Ура, товарищи, Ура!
Да, если бы не этот ковид, то какими бы только болезнями люди не болели бы...ковид теперь главная и единственная болезнь...Ура, товарищи, Ура!
Практичный 15.06.2020 в 14:33:04 # 752990
Цитата: lado от 15.06.2020 05:50:51Каждый выезд на объект делаю анализ. В этом месяце уже дважды сдавал
А где они их находят? Мне писец интересно. Подходят и у случайного человека анализы берут?
А где они их находят? Мне писец интересно. Подходят и у случайного человека анализы берут?
Цитата: Практичный от 15.06.2020 08:33:04
Цитата: lado от 15.06.2020 05:50:51Каждый выезд на объект делаю анализ. В этом месяце уже дважды сдавал
А где они их находят? Мне писец интересно. Подходят и у случайного человека анализы берут?
А где они их находят? Мне писец интересно. Подходят и у случайного человека анализы берут?
офигеть! ну если так, тогда ладно)
Цитата: Directrix от 15.06.2020 06:30:04
А вы попробуйте с обычным ОРВ в больницу обратиться, заебут анализами и всю семью на карантин посадят до выяснения.
Цитата: lado от 15.06.2020 05:50:51
А где они их находят? Мне писец интересно. Подходят и у случайного человека анализы берут?
А где они их находят? Мне писец интересно. Подходят и у случайного человека анализы берут?
А вы попробуйте с обычным ОРВ в больницу обратиться, заебут анализами и всю семью на карантин посадят до выяснения.
Да я обычный ОРВИ сам лечу, ничего сложного. Парацетамол, порошочки разные. Главное в самом начале поймать момент, когда начинается не очень самочувствие)