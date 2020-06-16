В Туркестанской области школьников повели в горы: трое заблудились, один из них погиб

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danilov 16 Июня 2020 в 12:31:04
В Толебиском районе Туркестанской области спасатели проводят операцию по спуску с гор заблудившихся детей, сообщила пресс-служба КЧС.
15 июня из зоны отдыха "Бургулюк" к предгорью вышли 25 человек, из них трое взрослых и 22 школьника. Затем десять человек, девять учеников и один воспитатель, поднялись в горы. При спуске три ученика из этой группы заблудились.
"В 22.48 после спуска с гор воспитатель сообщил об этом по номеру 112. С 23.00 проводились поисково-спасательные работы силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента, ДЧС Туркестанской области, бригады скорой медицинской помощи, отдела полиции. Всего задействовано 23 человека и пять единиц техники", – говорится в сообщении.
В 00.58 16 июня поисковая группа ОСО ДЧС Шымкента обнаружила тело 17-летнего подростка, который сорвался с обрыва. Тело погибшего спустили и передали полиции.
По состоянию на 11.00 16 июня спасатели нашли двоих учеников, они всё ещё находятся в горах, с ними установили связь.
"Спасатели с применением альпинистского снаряжения проводят операцию по спуску и спасению детей. Спасательная работа затруднена, так как эта местность скалистая, высокогорная, с крутыми склонами", – добавили в КЧС.
https://informburo.kz/novosti/v-turkestanskoy-oblasti-shkolnikov-poveli-v-gory-troe-zabludilis-odin-iz-nih-pogib.html
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