«Нужны национальные карантинные меры». Почему закончились тесты на COVID и места в больницах?

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философ 17 Июня 2020 в 18:26:10
- В ряде регионов после снятия ограничений произошёл резкий рост заражений и смертности от коронавируса. К депутатам поступают жалобы с мест об отказах в госпитализации больных, невыполнение лечебных процедур в переполненных провизорных центрах, нехватку средств защиты для самих медработников. Заверения Минздрава о том, что «в среднем по стране» мест в клиниках и защитной экипировки хватает, вызывают только критику, потому что чиновники ссылаются на статистику, а люди сталкиваются с конкретными ситуациями. Но это наши граждане, которых государство обязано защитить! - заявила депутат Меруерт Казбекова, оглашая на пленарном заседании в среду, 17 июня, запрос на имя премьер-министра.
Она отметила, что больше всего жалоб граждан поступает на нехватку тестов на коронавирус. И это притом, что стоимость теста составляет 15 тысяч тенге, а многие казахстанцы «выживают без доходов уже три месяца».
- Даже в Нур-Султане очередь на сдачу теста нужно занимать минимум за два дня, результаты также выдаются несвоевременно. Аналогичные сообщения об очередях поступают из Алматы, Шымкента, Павлодара, ВКО, Туркестана и так далее, - констатировала депутат.
Казбекова добавила, что немалую роль в этом всплеске сыграло поведение самих людей, игнорирующих требования безопасности. Однако эти тенденции показывают, что и «организация противодействия коронавирусу Минздравом и акиматами находится на недостаточном уровне, несмотря на выделение гигантских средств из бюджета (125 миллиардов тенге) и накопленный опыт первых месяцев».
- В этой связи фракция ДПК «Ак жол» просит принять срочные меры по госпитализации всех симптомных зараженных коронавирусом, при необходимости организовав санитарный поезд для тестирования жителей удалённых населённых пунктов и эвакуации больных в свободные клиники; обеспечить достаточное количество тестов для населения, в том числе для бесплатного тестирования малообеспеченных групп населения; рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне, - заявила Казбекова.
https://forbes.kz/process/nujnyie_dopolnitelnyie_karantinnyie_meryi_pochemu_zakonchilis_testyi_na_covid_i_mesta_v_bolnitsah