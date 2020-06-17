Столице Казахстана пророчат итальянский сценарий распространения коронавируса

«Ваше беспечное отношение может вызвать нехватку не только медицинских работников, но и коек в городе. Халатное отношение не должно нас привести к повторению итальянского сценария, когда пациенты лежали в коридорах, не хватало ИВЛ, медработников. Ваше здоровье и здоровье ваших близких в первую очередь зависит от вас», — отмечала Кисикова.