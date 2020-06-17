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Столице Казахстана пророчат итальянский сценарий распространения коронавируса
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философ 17 Июня 2020 в 19:18:37
«В настоящее время в столице ухудшилась эпидемиологическая ситуация. На 17 июня 2020г. в городе Нур-Султан зарегистрировано 2951 случаев коронавирусной инфекции. Количество инфицированных растет», - сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге в СЦК.

Также по ее информации, увеличилось количество обращений скорой медицинской помощи в 3,5 раза и достигло 3 700 за прошедшие сутки, обслужено вызовов более 2 тыс. с увеличением в 2 раза.

Она уточнила, что «если в начале года в среднем с пневмонией в больницы поступало по 5 человек, то с начала июня число пациентов увеличилось в общем среднем до 500 пациентов в день, и каждый второй из них с вирусной пневмонией». Количество вызовов только с клиникой КВИ увеличилось за прошедшие сутки до 427, то есть в 8 раз. За прошедшие сутки на линии работало свыше 110 бригад скорой помощи по обслуживанию вызовов, — отметила главный санитарный врач.

Количество лиц, находящихся в инфекционных и провизорных стационарах на сегодняшнее утро составило 1 711 чел. Из них в реанимационном отделении – 80 человек, людей, подключенных на ИВЛ, увеличилось в 4 раза

«Ваше беспечное отношение может вызвать нехватку не только медицинских работников, но и коек в городе. Халатное отношение не должно нас привести к повторению итальянского сценария, когда пациенты лежали в коридорах, не хватало ИВЛ, медработников. Ваше здоровье и здоровье ваших близких в первую очередь зависит от вас», — отмечала Кисикова.

https://mk-kz.kz/social/2020/06/17/stolice-kazakhstana-prorochat-italyanskiy-scenariy-rasprostraneniya-koronavirusa.html
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  старик 17.06.2020 в 23:36:48   # 753194
Quote:
«Ваше беспечное отношение может вызвать нехватку не только медицинских работников, но и коек в городе. Халатное отношение не должно нас привести к повторению итальянского сценария, когда пациенты лежали в коридорах, не хватало ИВЛ, медработников. Ваше здоровье и здоровье ваших близких в первую очередь зависит от вас», — отмечала Кисикова.
Неужели для того чтобы понять опасность ситуации,нужно чтобы болезнь "навестила " каждую семью? В городе все еще говорят о надуманной опасности?
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