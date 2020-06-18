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В России 489 медиков умерли от коронавируса
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философ 18 Июня 2020 в 17:14:01
Число медицинских работников, которые умерли в России во время пандемии коронавируса, достигло 489 человек, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. В «Списке памяти» — неофицальной статистике, которую ведут сами медики,— на сегодняшний день значится 444 фамилии.

«489 — это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли»,— сказала госпожа Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной к Дню медицинского работника (цитата по «РИА Новости»).

В России за последние сутки зарегистрировано 7790 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 561 091. Умерли 182 человека с COVID-19, общее число летальных случаев достигло 7660.

https://www.kommersant.ru/doc/4380795
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