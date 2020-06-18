Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин заразился коронавирусом

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danilov 18 Июня 2020 в 17:29:11
14 июня стало известно, что глава минздрава заразился коронавирусом.
Через два дня после этого, 16 июня Нигматулин прошел очередное тестирование на коронавирусную инфекцию: тест показал положительный результат.
«Диагноз поставлен как бессимптомный. Придерживаясь утвержденного Протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции. В данное время Председатель Мажилиса продолжает работать дистанционно. Запланированное на 17 июня пленарное заседание Мажилиса проведет его заместитель», — сообщили в пресс-службе Мажилиса.
Сообщается, что спикер нижней палаты парламента строго придерживался карантинных мер, в последний месяц работал дистанционно, ни с кем не контактировал, за исключением дня пленарного заседания. При этом Нурлан Нигматулин перед каждым пленарным заседанием проходил тестирование на коронавирус.
15 июня самоизолировался министр обороны Нурлан Ермекбаев.
На самоизоляцию ушли также премьер-министр Аскар Мамин, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. Все они были в контакте с Биртановым.
https://liter.kz/spiker-mazhilisa-zarazilsya-koronavirusom/