В Актобе отказываются госпитализировать пациентов

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danilov 21 Июня 2020 в 11:48:35
В Актобе вслед за коронавирусом началась вспышка пневмонии. Горожане десятками поступают в больницу. Уже есть первая страшная статистика – восемь человек погибли от этого недуга. Двухсторонняя пневмония поражает и взрослых, и детей, и даже самих медиков. Число больных увеличилось в шесть раз!
Врачи всерьез обеспокоены и требуют актюбинцев быть крайне осторожными. Вполне вероятно, что вспышку пневмонии спровоцировал злополучный коронавирус. Резкий всплеск начался на этой неделе. А последние два дня в больницу почти одновременно попали порядка двухсот человек! В стационарах не хватает коек, а сами врачи, видимо, напуганы и отказываются работать.
Светлана Есенаманова, и. о. руководителя управления здравоохранения:
– Да, в коридорах лежат, потому что свободные койки на данный момент есть только в ж/д больнице. В прошедшую ночь работало только четыре врача и один представитель областного управления здравоохранения вместо 20 врачей. Их должно было быть в эту ночь семь человек. Два человека пришли, увидев работу, отказались. Я им лично звонила. На что они сказали, что у них тоже неполадки со здоровьем, что они в группе риска.
Теперь едва ли не весь медперсонал Актобе задействован в борьбе с пневмонией. В поликлиниках срочно открывают дневные стационары для больных средней тяжести. А родильные дома оборудуют под тяжелых пациентов. Врачей пугает, что нынешняя пневмония развивается крайне стремительно. Всего за несколько дней у человека поражаются оба легких. При этом анализы на коронавирус отрицательные.
Светлана Есенаманова, и. о. руководителя управления здравоохранения:
– На снимках изменения легких выраженные, да. Специалисты в этом отношении работают. Может быть, связано с вирусом. Коронавирус я не могу утверждать. Вот, сколько у нас лежат в АМЦ с пневмониями, получают лечение, они крайне тяжелые. Даже среди них COVID подтверждается. Ну, может быть, – у двух-трех, пяти.
На износе в эти дни работают и фельдшеры скорой помощи. Вызовов стало больше – как минимум в два раза. В сутки на «103» поступает почти до 2 тысяч звонков. На этом фоне увеличились и жалобы. Актюбинцы не могут дозвониться либо дождаться приезда бригад. Что касается COVID-19, в регионе продолжают фиксировать новые случаи: за сутки 27 заболевших, прирост – почти 5%.
А тут еще выяснилось, что управление здравоохранения неожиданно осталось без руководителя. У 46-летнего Асета Калиева закончился срок службы на этой должности. Главным врачом области он проработал шесть лет. Больше, говорят, нельзя. Кто теперь возглавит актюбинский облздрав, пока неизвестно.
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/06/19/151772/
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