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Сколько человек имеют антитела в Казахстане
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danilov 22 Июня 2020 в 18:49:55
Итак, первыми в Казахстане мы начинаем публиковать статистику по наличию антител у нашего населения.

⚠️ На сегодняшний день 4,7 % казахстанцев, протестированных ЭХЛ -методом уже имеют антитела к коронавирусу

Этот показатель говорит о формировании иммунного ответа и позволяет прогнозировать дальнейшее течение эпидемии
Обратите внимание, что за последние 3 недели процент устойчиво растет, а это значит, что все больше казахстанцев уже имели контакт с вирусом.
✔8 июня 3,4% имели антитела
✔15 июня 4,2%
✔20 июня 4,7%

https://www.instagram.com/p/CBvAZZCFsrT/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 22.06.2020 в 21:18:31   # 753616
Все высокостоящие заразились дома от своих деток, которых никто и ни в чем не ограничивал. Вся зараза к нам пришла из демк\окритческой европы куршавели, англии и др пакистанские европы
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