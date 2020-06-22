Сколько человек имеют антитела в Казахстане

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danilov 22 Июня 2020 в 18:49:55
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⚠️ На сегодняшний день 4,7 % казахстанцев, протестированных ЭХЛ -методом уже имеют антитела к коронавирусу
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Этот показатель говорит о формировании иммунного ответа и позволяет прогнозировать дальнейшее течение эпидемии
Обратите внимание, что за последние 3 недели процент устойчиво растет, а это значит, что все больше казахстанцев уже имели контакт с вирусом.
✔8 июня 3,4% имели антитела
✔15 июня 4,2%
✔20 июня 4,7%
https://www.instagram.com/p/CBvAZZCFsrT/
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