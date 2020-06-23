После отмены режима ЧП мы расслабились - Токаев

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danilov 23 Июня 2020 в 15:51:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Kukaracha от 23.06.2020 10:28:56
А НЕ Х У Й было отменять режим ЧП.
А НЕ Х У Й было отменять режим ЧП.
Платить не хотят же...
Цитата: vvka от 23.06.2020 12:43:23
Токаев - это вообще кто?
Токаев - это вообще кто?
Ты с какой луны свалился?
Наша страна – не единственная, которая подверглась коронавирусной атаке.
Цитата: Fotinij от 23.06.2020 13:04:19Quote:
Господин Токаев, просмотрите на Швецию, а потом чешите нам про весь мир и ужасную угрозу.
Господин Токаев, просмотрите на Швецию, а потом чешите нам про весь мир и ужасную угрозу.
На сегодня 23.06.2020 в Швеции зафиксировано 58 932 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,64% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Швеции погибло уже 5 122 человека, летальность составляет 8.69%. Полностью вылечили от вируса 4 971 человека, восстановление составляет 8.44%. Швеция занимает 25 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.При этом Quote:
https://coronavirus-control.ru/coronavirus-sweden/
https://coronavirus-control.ru/coronavirus-sweden/
Швецию отличают невысокая плотность населения (здесь живет 10 млн человек – меньше, чем в Москве), длинное морское побережье, густые леса и бесчисленные озёра. Это одна из самых северных стран в мире. По площади она сравнима с Испанией, Таиландом или с американским штатом Калифорния.
https://ru.sweden.se/mesta/vsjo-o-shvecii/
https://ru.sweden.se/mesta/vsjo-o-shvecii/
В Казахстане умерло 127 при почти вдвое большей численности населения...
В Казахстане умерло 127 при почти вдвое большей численности населения...
А вы не сравнивайте численность, посмотрите лучше на плотностью населения, у нас 6 чел/км2, в швеции 22 чел/км2
Цитата: Kukaracha от 23.06.2020 14:46:20
Quote:
В Казахстане умерло 127 при почти вдвое большей численности населения...
На юге плотность по-другому считаться должна.
А вы не сравнивайте численность, посмотрите лучше на плотностью населения, у нас 6 чел/км2, в швеции 22 чел/км2
Quote:
В Казахстане умерло 127 при почти вдвое большей численности населения...
На юге плотность по-другому считаться должна.
А вы не сравнивайте численность, посмотрите лучше на плотностью населения, у нас 6 чел/км2, в швеции 22 чел/км2
Цитата: Kukaracha от 23.06.2020 14:46:20В Швеции половину работников смогли на дистанционную работу перевести, а у нас это сделать попросту невозможно.
Quote:
А вы не сравнивайте численность, посмотрите лучше на плотностью населения, у нас 6 чел/км2, в швеции 22 чел/км2
Quote:
В Казахстане умерло 127 при почти вдвое большей численности населения...
А вы не сравнивайте численность, посмотрите лучше на плотностью населения, у нас 6 чел/км2, в швеции 22 чел/км2
Причем у шведов уже в менталитете заложено соблюдать социальную дистанцию.
Да и с транспортом в Швеции подобным нашим проблем нет.
Если сравнивать смертность с плотностью населения то лучше с Японией, которая в списке смертности по странам далека от лидеров "гонки". Пример до пандемии
Маловероятно что ситуация с давками с этих пор резко изменилась.
Причем в Японии сразу озаботились ношением масок, а тесты проводили лишь у имеющих анамнез вирусного заболевания.
Кстати, в последние годы Японию посещали миллионы китайских туристов...