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ЧП
После отмены режима ЧП мы расслабились - Токаев
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danilov 23 Июня 2020 в 15:51:40
«Сегодня по всему миру распространение коронавируса приобретает угрожающие масштабы. Наша страна – не единственная, которая подверглась коронавирусной атаке. После отмены режима ЧП мы расслабились, это надо признать. Некоторые граждане и государственные служащие подумали, что опасная фаза уже позади, уже пройдена. Произошла недооценка рисков, перестали соблюдать медицинские правила и предписания. Отдельные граждане стали верить слухам об отсутствии болезни как таковой. Но COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу. Поэтому Правительство вновь усилило карантинные меры», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kukaracha 23.06.2020 в 16:28:56   # 753685
А НЕ Х У Й было отменять режим ЧП.
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  Денис222 23.06.2020 в 16:48:57   # 753689
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  гримм 23.06.2020 в 18:41:18   # 753706
Мы работаем и работали даже в режиме ЧП, но у нас срезали бонусы и ГСМ, пзц...
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  vvka 23.06.2020 в 18:43:23   # 753707
Токаев - это вообще кто?
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  Мура45 23.06.2020 в 19:02:06   # 753711
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  Мура45 23.06.2020 в 19:04:18   # 753712
Quote:
Наша страна – не единственная, которая подверглась коронавирусной атаке.

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  Fotinij 23.06.2020 в 19:04:19   # 753713
Господин Токаев , просмотрите на Швецию , а потом чешите нам про весь мир и ужасную угрозу.
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  Ал 23.06.2020 в 20:21:01   # 753724
Цитата: Fotinij от 23.06.2020 13:04:19
Господин Токаев, просмотрите на Швецию, а потом чешите нам про весь мир и ужасную угрозу.
Quote:
На сегодня 23.06.2020 в Швеции зафиксировано 58 932 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,64% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Швеции погибло уже 5 122 человека, летальность составляет 8.69%. Полностью вылечили от вируса 4 971 человека, восстановление составляет 8.44%. Швеция занимает 25 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.
https://coronavirus-control.ru/coronavirus-sweden/
При этом Quote:
Швецию отличают невысокая плотность населения (здесь живет 10 млн человек – меньше, чем в Москве), длинное морское побережье, густые леса и бесчисленные озёра. Это одна из самых северных стран в мире. По площади она сравнима с Испанией, Таиландом или с американским штатом Калифорния.
https://ru.sweden.se/mesta/vsjo-o-shvecii/

В Казахстане умерло 127 при почти вдвое большей численности населения...
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  Kukaracha 23.06.2020 в 20:46:20   # 753732
Quote:

В Казахстане умерло 127 при почти вдвое большей численности населения...


А вы не сравнивайте численность, посмотрите лучше на плотностью населения, у нас 6 чел/км2, в швеции 22 чел/км2
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  Absolute 23.06.2020 в 20:52:23   # 753738
Цитата: Kukaracha от 23.06.2020 14:46:20
Quote:

В Казахстане умерло 127 при почти вдвое большей численности населения...

На юге плотность по-другому считаться должна.
А вы не сравнивайте численность, посмотрите лучше на плотностью населения, у нас 6 чел/км2, в швеции 22 чел/км2
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  Ал 23.06.2020 в 21:31:31   # 753746
Цитата: Kukaracha от 23.06.2020 14:46:20
Quote:
В Казахстане умерло 127 при почти вдвое большей численности населения...

А вы не сравнивайте численность, посмотрите лучше на плотностью населения, у нас 6 чел/км2, в швеции 22 чел/км2
В Швеции половину работников смогли на дистанционную работу перевести, а у нас это сделать попросту невозможно.
Причем у шведов уже в менталитете заложено соблюдать социальную дистанцию.
Да и с транспортом в Швеции подобным нашим проблем нет.

Если сравнивать смертность с плотностью населения то лучше с Японией, которая в списке смертности по странам далека от лидеров "гонки". Пример до пандемии

Маловероятно что ситуация с давками с этих пор резко изменилась.
Причем в Японии сразу озаботились ношением масок, а тесты проводили лишь у имеющих анамнез вирусного заболевания.
Кстати, в последние годы Японию посещали миллионы китайских туристов...
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