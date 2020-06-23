После отмены режима ЧП мы расслабились - Токаев

А НЕ Х У Й было отменять режим ЧП.

Цитата: Fotinij от

Господин Токаев, просмотрите на Швецию, а потом чешите нам про весь мир и ужасную угрозу. Господин Токаев, просмотрите на Швецию, а потом чешите нам про весь мир и ужасную угрозу.

5 122 человека, летальность составляет 8.69%. Полностью вылечили от вируса 4 971 человека, восстановление составляет 8.44%. Швеция занимает 25 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

https://coronavirus-control.ru/coronavirus-sweden/ На сегодня 23.06.2020 в Швеции зафиксировано 58 932 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,64% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Швеции погибло ужечеловека, летальность составляет 8.69%. Полностью вылечили от вируса 4 971 человека, восстановление составляет 8.44%. Швеция занимает 25 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.