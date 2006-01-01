В Нур-Султане 52% больных коронавирусом отпущены под наблюдение участковых врачей в июне

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danilov 24 Июня 2020 в 13:35:46
«С 1 июня по 24 июня в Нур-Султане было зафиксировано 2 623 вызовов, связанных с коронавирусом. 1 236 пациентов были госпитализированы – 48%. Остальные пациенты были отпущены домой под наблюдение участковых врачей», – пояснил он.
Как отметил Мурат Оразбаев, во всех стационарах страны внедрена медицинская сортировка, так называемая триаж система, которая позволяет разделить пациентов по тяжести состояния на три зоны: красную, зеленую и желтую.
«Пациент с тяжелым состоянием («красная зона») сразу госпитализируется в реанимационное отделение или палату интенсивной терапии, пациент с более стабильным состоянием («жёлтая зона») помещается в диагностическую палату, после оценки его состояния и оказания определенной помощи принимается решение о его госпитализации, пациент «зелёной зоны» получает медпомощь в приемном покое, и его отпускают домой», – объяснил Мурат Оразбаев причины отказов в госпитализации жителей Казахстана.
В столице увеличено количество пультов диспетчерской службы 103, а также организован контакт-центр для того, чтобы жители Нур-Султана могли получить ответы на вопросы, связанные с КВИ.
«Количество звонков в 103 увеличилось в четыре раза – около 4 000 обращений. Количество вызовов увеличилось в 2,5 раза. В сутки – около 3 000 звонков. На данный момент работают более 118 выездных бригад», – сказал Мурат Оразбаев, отметив, что все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Мурат Оразбаев прокомментировал жалобы казахстанцев о том, что скорая помощь приезжает с опозданием.
«Количество вызовов увеличилось в 2-2,5 раза. Не скрою, есть вызовы, которые выполнены с опозданием. Процентная доля составляет до 5%. Это допустимо, – отметил спикер. – Я понимаю, что каждый житель столицы хочет, чтобы скорая помощь приехала к нему незамедлительно, но хотел бы отметить, что каждый вызов на уровне диспетчера скорой медицинской помощи делится на четыре категории, и у каждой категории есть регламент времени и доезда», — добавил Мурат Оразбаев.
По словам исполняющего обязанности председателя правления национального координационного центр экстренной медицины Бауыржана Джусипова, в июне в Казахстане количество вызовов в 103 увеличилось на 10% – это 22 000 вызовов в сутки.
По состоянию на 24 июня, в Казахстане зарегистрировано 18 765 случаев заражения коронавирусом, из них вылечили 11 514 человек, умерло – 134.
https://qazpulse.kz/v-nur-sultane-52-bolnyh-koronavirusom-otpushheny-pod-nablyudenie-uchastkovyh-vrachej-v-iyune/
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