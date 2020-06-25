Ситуация в Алматы напряженная

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danilov 25 Июня 2020 в 12:51:15
"Ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией в Алматы, напряженная, но управляемая. В Алматы проводится большая работа по оказанию медицинской помощи, как в стационарах, так и на уровне поликлиник", - сказал он на брифинге в Нур-Султане.
По его словам, за прошедшую неделю количество госпитализаций и вызовов скорой медицинской помощи увеличилось практически в два раза.
"Нами регулярно проводится анализ заболеваемости. Мы отмечаем, что наиболее часто заражаются лица молодого возраста, 20-29 лет, на их долю приходится порядка 35 процентов зараженных, лица старше 60 лет заражаются в четыре раза реже, примерно в девяти процентах случаев", - добавил Надыров.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/situatsiya-v-almatyi-napryajennaya-nadyirov-o-koronaviruse-406382/
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