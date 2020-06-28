У прилетевших на отдых в Анталью казахстанцев обнаружили коронавирус

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danilov 28 Июня 2020 в 11:40:53
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едридмадрид 28.06.2020 в 12:02:28 # 754252
Цитата: Денис222 от 28.06.2020 05:53:12
Что же людям дома не сидится? Денег дохуа?
Что же людям дома не сидится? Денег дохуа?
Люди делятся на две категории: одни наслаждаются жизнью, а вторые смотрят на них. И завидуют.
и вообще как в классике зависть плохое чувство
Цитата: едридмадрид от 28.06.2020 06:02:28
Почему завидовать? С какого хуя?
Зараза кругом...пересидеть надо, а не ездить за новой
И не надо судить людей по себе
Люди делятся на две категории: одни наслаждаются жизнью, а вторые смотрят на них. И завидуют.
и вообще как в классике зависть плохое чувство
Цитата: Денис222 от 28.06.2020 05:53:12
Что же людям дома не сидится? Денег дохуа?
Что же людям дома не сидится? Денег дохуа?
Почему завидовать? С какого хуя?
Зараза кругом...пересидеть надо, а не ездить за новой
И не надо судить людей по себе
Люди делятся на две категории: одни наслаждаются жизнью, а вторые смотрят на них. И завидуют.
и вообще как в классике зависть плохое чувство
едридмадрид 28.06.2020 в 12:23:38 # 754258
Цитата: shlenchak от 28.06.2020 06:04:25
Перед вылетом все обязаны сдать тест на корону максимум за 5 дней, т.е. получается наши лаборатории не квалифицированны и не умеют пользоваться тестами?
Перед вылетом все обязаны сдать тест на корону максимум за 5 дней, т.е. получается наши лаборатории не квалифицированны и не умеют пользоваться тестами?
наши используют разные тесты из США , Южной Корее, Китая , России и прочие
фишка в том что какой способ анализа используют их ДВА основных видов ( по моему ПЦР надежный берется только мазок из носа и горла - такие к примеру мы все на своей фирме сдавали уже пару раз)) а вот второй так себе обноруживает это анализ на антитела ( берется кровь) Тесты на антитела, или иммуноглобулины кстати он дешевле чем способ ПЦР
короче вопрос ещё каким способом был сдан анализ
alpha_portal 28.06.2020 в 12:32:25 # 754259
Цитата: едридмадрид от 28.06.2020 06:23:38
наши используют разные тесты из США , Южной Корее, Китая , России и прочие
фишка в том что какой способ анализа используют их ДВА основных видов ( по моему ПЦР надежный берется только мазок из носа и горла - такие к примеру мы все на своей фирме сдавали уже пару раз)) а вот второй так себе обноруживает это анализ на антитела ( берется кровь) Тесты на антитела, или иммуноглобулины кстати он дешевле чем способ ПЦР
короче вопрос ещё каким способом был сдан анализ
Цитата: shlenchak от 28.06.2020 06:04:25
Перед вылетом все обязаны сдать тест на корону максимум за 5 дней, т.е. получается наши лаборатории не квалифицированны и не умеют пользоваться тестами?
Перед вылетом все обязаны сдать тест на корону максимум за 5 дней, т.е. получается наши лаборатории не квалифицированны и не умеют пользоваться тестами?
наши используют разные тесты из США , Южной Корее, Китая , России и прочие
фишка в том что какой способ анализа используют их ДВА основных видов ( по моему ПЦР надежный берется только мазок из носа и горла - такие к примеру мы все на своей фирме сдавали уже пару раз)) а вот второй так себе обноруживает это анализ на антитела ( берется кровь) Тесты на антитела, или иммуноглобулины кстати он дешевле чем способ ПЦР
короче вопрос ещё каким способом был сдан анализ
Все верно. Но цель этих анализов совершенно разная. ПЦР сдается на активный вирус, а антитела сдают чтобы посмотреть болел человек или нет. Антитела никак не могут сказать болеет ли человек прямо сейчас. Только ПЦР тест выявляет активный вирус. И не важно в каком государстве он произведен. Ну важно конечно. КАчество.
Практичный 28.06.2020 в 12:34:36 # 754260
Цитата: едридмадрид от 28.06.2020 06:23:38достоверным и тот который имеет силу является ПЦР. Экспресс тест никем в расчёт не берётся. Он только для себя
наши используют разные тесты из США , Южной Корее, Китая , России и прочие
фишка в том что какой способ анализа используют их ДВА основных видов ( по моему ПЦР надежный берется только мазок из носа и горла - такие к примеру мы все на своей фирме сдавали уже пару раз)) а вот второй так себе обноруживает это анализ на антитела ( берется кровь) Тесты на антитела, или иммуноглобулины кстати он дешевле чем способ ПЦР
короче вопрос ещё каким способом был сдан анализ
Цитата: shlenchak от 28.06.2020 06:04:25
Перед вылетом все обязаны сдать тест на корону максимум за 5 дней, т.е. получается наши лаборатории не квалифицированны и не умеют пользоваться тестами?
Перед вылетом все обязаны сдать тест на корону максимум за 5 дней, т.е. получается наши лаборатории не квалифицированны и не умеют пользоваться тестами?
наши используют разные тесты из США , Южной Корее, Китая , России и прочие
фишка в том что какой способ анализа используют их ДВА основных видов ( по моему ПЦР надежный берется только мазок из носа и горла - такие к примеру мы все на своей фирме сдавали уже пару раз)) а вот второй так себе обноруживает это анализ на антитела ( берется кровь) Тесты на антитела, или иммуноглобулины кстати он дешевле чем способ ПЦР
короче вопрос ещё каким способом был сдан анализ
едридмадрид 28.06.2020 в 12:39:54 # 754261
Цитата: shlenchak от 28.06.2020 06:04:25
Перед вылетом все обязаны сдать тест на корону максимум за 5 дней, т.е. получается наши лаборатории не квалифицированны и не умеют пользоваться тестами?
Перед вылетом все обязаны сдать тест на корону максимум за 5 дней, т.е. получается наши лаборатории не квалифицированны и не умеют пользоваться тестами?
наши умееют делать тесты вернее тестировать там кстати много ума не надо , нужны точные тесты ( у меня младшая сестренка ей кстати под 40 и в медицине считай 20 лет в Алматы) так вот как только это всё начиналось и на первом этапе Казахстан смог удержать вспышку ( то по крайне мере им в больницу ну и по медицинским центрам были высланы в основном тесты из США и Южной Корее и Китая ) но потом пошел поток всяких из тестов России и Китая короче от качества пошла массовость
к примеру недавний случай они врачи плотно общаються с соседними странами ( между врачами ну или на уровнях мед центров) к примеру на парад к плешивому прилетел президент Киргизии и его правительственная делегация , но он не был на параде
потому что у его команды ( правительственной делегации Киргизии) росссияне обнаружили ДВА ( по крайне мере подтвержденных заболевших) и то говорят на последнем этапе при супер пупер каких то анализао тестов на вирус
а ведь ВСЯ ДЕЛЕГАЦИЯ проходила ТЕСТИРОВАНИЕ у себя в Киргизии а так же по первому прибытию в Москву
короче этот вирус такая вещт противная и не понятная что даже имея болезнь метод ПЦР не даст гарантия что не болеешь К примеру на определённых стадиях вируса (когда она вирус отпускается в нижние дыхательные пути) ПЦР-тест ( а этот тест является самый дорогой и типа более качественный) может ДАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ а вирус ведь уже в организме хотя нос и горло чистое -вот поэтому мы имеемм дофига бессимтомных больных
едридмадрид 28.06.2020 в 12:43:50 # 754262
Цитата: alpha_portal от 28.06.2020 06:32:25
Все верно. Но цель этих анализов совершенно разная. ПЦР сдается на активный вирус, а антитела сдают чтобы посмотреть болел человек или нет. Антитела никак не могут сказать болеет ли человек прямо сейчас. Только ПЦР тест выявляет активный вирус. И не важно в каком государстве он произведен. Ну важно конечно. КАчество.
Цитата: едридмадрид от 28.06.2020 06:23:38
наши используют разные тесты из США , Южной Корее, Китая , России и прочие
фишка в том что какой способ анализа используют их ДВА основных видов ( по моему ПЦР надежный берется только мазок из носа и горла - такие к примеру мы все на своей фирме сдавали уже пару раз)) а вот второй так себе обноруживает это анализ на антитела ( берется кровь) Тесты на антитела, или иммуноглобулины кстати он дешевле чем способ ПЦР
короче вопрос ещё каким способом был сдан анализ
Цитата: shlenchak от 28.06.2020 06:04:25
Перед вылетом все обязаны сдать тест на корону максимум за 5 дней, т.е. получается наши лаборатории не квалифицированны и не умеют пользоваться тестами?
Перед вылетом все обязаны сдать тест на корону максимум за 5 дней, т.е. получается наши лаборатории не квалифицированны и не умеют пользоваться тестами?
наши используют разные тесты из США , Южной Корее, Китая , России и прочие
фишка в том что какой способ анализа используют их ДВА основных видов ( по моему ПЦР надежный берется только мазок из носа и горла - такие к примеру мы все на своей фирме сдавали уже пару раз)) а вот второй так себе обноруживает это анализ на антитела ( берется кровь) Тесты на антитела, или иммуноглобулины кстати он дешевле чем способ ПЦР
короче вопрос ещё каким способом был сдан анализ
Все верно. Но цель этих анализов совершенно разная. ПЦР сдается на активный вирус, а антитела сдают чтобы посмотреть болел человек или нет. Антитела никак не могут сказать болеет ли человек прямо сейчас. Только ПЦР тест выявляет активный вирус. И не важно в каком государстве он произведен. Ну важно конечно. КАчество.
не так, это заблуждение , как мне сестренка сказала - этот вирус мина замедленного действия , даже если ПЦР не показал вирус а другие анализы выявили что есть что то, ТО МАЛЕЙШИЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ РАЗОРВЁТ ЭТУ ВНУТРЕННУЮ БОМБУ потому что этот вирус очень сильно влияет на кровь
Цитата: alpha_portal от 28.06.2020 06:32:25Имеются нюансы Quote:
Все верно. Но цель этих анализов совершенно разная. ПЦР сдается на активный вирус, а антитела сдают чтобы посмотреть болел человек или нет. Антитела никак не могут сказать болеет ли человек прямо сейчас. Только ПЦР тест выявляет активный вирус. И не важно в каком государстве он произведен. Ну важно конечно. КАчество.
Все верно. Но цель этих анализов совершенно разная. ПЦР сдается на активный вирус, а антитела сдают чтобы посмотреть болел человек или нет. Антитела никак не могут сказать болеет ли человек прямо сейчас. Только ПЦР тест выявляет активный вирус. И не важно в каком государстве он произведен. Ну важно конечно. КАчество.
О том, что ПЦР-тесты на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат по многим причинам говорили и в других странах. Так, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы профессор Сергей Морозов объяснял газете «Известия»: «Анализ ПЦР зачастую не срабатывает в связи с тем, что у пациента забирают материал для него из носоглотки. Но если человек находится в стадии заболевания, когда инфекция уже опустилась ниже, в носоглотке вируса может не быть, надо искать его в бронхах. (…) К тому же получение результата ПЦР занимает достаточно много времени — минимум два дня. Нередко приходит отрицательный результат, в то время как у пациента могут быть проявления вирусной пневмонии».
Как сообщали изданию Bloomberg в Центре Прецизионной диагностики Бостонского университета, точно неизвестно, на который день течения болезни лучше проводить тестирование на коронавирус.
«Тестирование на вирус гриппа, к примеру, наиболее эффективно, когда пациент проявляет ранние симптомы, так как у вируса короткий инкубационный период. У COVID-19, похоже, инкубационный период намного дольше, и сейчас недостаточно данных о том, когда в течение болезни тест, вероятнее всего, будет положительным, - сказала изданию директор центра Кэтрин Клапперих. – Сейчас у нас нет достаточного количества данных о том, как болезнь проходит у населения, чтобы давать какие-то рекомендации. Мы создаем эти рекомендации в процессе».
Ученые из университета Джонса Хопкинса отмечают в своем исследовании, что ПЦР-тест в основном дает ложноотрицательный результат, если забор биоматериала взят на слишком ранних стадиях болезни. Наиболее верный результат, отмечают ученые, достигается на восьмой день после заражения. Тем не менее, даже при тестировании на восьмой день у 20% зараженных выходил ложноотрицательный результат – то есть, у каждого пятого инфицированного тест показывал, что вируса в крови нет.
Ложные результаты тестов также могут также объясняться ненадежностью производителя систем. Так, из-за погрешностей и низкого качества от китайского медицинского оборудования и тест-систем отказались Нидерланды, Испания и Турция, сообщает BBC. В конце марта испанское правительство объявило о покупке сотен тысяч тест-систем китайского производства, однако на практике почти 60 000 из них не смогли точно определить у пациента наличие или отсутствие коронавируса. С похожей проблемой столкнулось и турецкое правительство. Как сообщали представители специальной научной комиссии Минздрава страны по коронавирусу, точность приобретенных китайских тест-систем составляла от 30 до 35%.
...
https://vlast.kz/obsshestvo/40429-kazahstan-nakryla-volna-pnevmonii.html
Как сообщали изданию Bloomberg в Центре Прецизионной диагностики Бостонского университета, точно неизвестно, на который день течения болезни лучше проводить тестирование на коронавирус.
«Тестирование на вирус гриппа, к примеру, наиболее эффективно, когда пациент проявляет ранние симптомы, так как у вируса короткий инкубационный период. У COVID-19, похоже, инкубационный период намного дольше, и сейчас недостаточно данных о том, когда в течение болезни тест, вероятнее всего, будет положительным, - сказала изданию директор центра Кэтрин Клапперих. – Сейчас у нас нет достаточного количества данных о том, как болезнь проходит у населения, чтобы давать какие-то рекомендации. Мы создаем эти рекомендации в процессе».
Ученые из университета Джонса Хопкинса отмечают в своем исследовании, что ПЦР-тест в основном дает ложноотрицательный результат, если забор биоматериала взят на слишком ранних стадиях болезни. Наиболее верный результат, отмечают ученые, достигается на восьмой день после заражения. Тем не менее, даже при тестировании на восьмой день у 20% зараженных выходил ложноотрицательный результат – то есть, у каждого пятого инфицированного тест показывал, что вируса в крови нет.
Ложные результаты тестов также могут также объясняться ненадежностью производителя систем. Так, из-за погрешностей и низкого качества от китайского медицинского оборудования и тест-систем отказались Нидерланды, Испания и Турция, сообщает BBC. В конце марта испанское правительство объявило о покупке сотен тысяч тест-систем китайского производства, однако на практике почти 60 000 из них не смогли точно определить у пациента наличие или отсутствие коронавируса. С похожей проблемой столкнулось и турецкое правительство. Как сообщали представители специальной научной комиссии Минздрава страны по коронавирусу, точность приобретенных китайских тест-систем составляла от 30 до 35%.
...
https://vlast.kz/obsshestvo/40429-kazahstan-nakryla-volna-pnevmonii.html
Кстати, как самочувствие?
едридмадрид 28.06.2020 в 13:04:18 # 754267
Цитата: alpha_portal от 28.06.2020 06:32:25
Все верно. Но цель этих анализов совершенно разная. ПЦР сдается на активный вирус, а антитела сдают чтобы посмотреть болел человек или нет. Антитела никак не могут сказать болеет ли человек прямо сейчас. Только ПЦР тест выявляет активный вирус. И не важно в каком государстве он произведен. Ну важно конечно. КАчество.
Цитата: едридмадрид от 28.06.2020 06:23:38
наши используют разные тесты из США , Южной Корее, Китая , России и прочие
фишка в том что какой способ анализа используют их ДВА основных видов ( по моему ПЦР надежный берется только мазок из носа и горла - такие к примеру мы все на своей фирме сдавали уже пару раз)) а вот второй так себе обноруживает это анализ на антитела ( берется кровь) Тесты на антитела, или иммуноглобулины кстати он дешевле чем способ ПЦР
короче вопрос ещё каким способом был сдан анализ
Цитата: shlenchak от 28.06.2020 06:04:25
Перед вылетом все обязаны сдать тест на корону максимум за 5 дней, т.е. получается наши лаборатории не квалифицированны и не умеют пользоваться тестами?
Перед вылетом все обязаны сдать тест на корону максимум за 5 дней, т.е. получается наши лаборатории не квалифицированны и не умеют пользоваться тестами?
наши используют разные тесты из США , Южной Корее, Китая , России и прочие
фишка в том что какой способ анализа используют их ДВА основных видов ( по моему ПЦР надежный берется только мазок из носа и горла - такие к примеру мы все на своей фирме сдавали уже пару раз)) а вот второй так себе обноруживает это анализ на антитела ( берется кровь) Тесты на антитела, или иммуноглобулины кстати он дешевле чем способ ПЦР
короче вопрос ещё каким способом был сдан анализ
Все верно. Но цель этих анализов совершенно разная. ПЦР сдается на активный вирус, а антитела сдают чтобы посмотреть болел человек или нет. Антитела никак не могут сказать болеет ли человек прямо сейчас. Только ПЦР тест выявляет активный вирус. И не важно в каком государстве он произведен. Ну важно конечно. КАчество.
нет ПЦР не выявляет по крайне мере не дают 100 нет даже 70 процентов гарантии
И вообще ПЦР это тест с очень высокой ценой ( высокая цена ( цена составлена как говорят врачи из за праймеров и само оборудование) - к сожаление не даёт гарантии качества и обноружения
И как бы не говорили этот тест основан на ДНК - а ведь ждать когда это ДНК разойдется по телу ( врачи говорят что это не быстрый процесс) правда работают над скоростью это типа это типа НОВЫЕ СУПЕР ПРАЙМЕРЫ которые за быстрое время всё типа делают
КАк сказала сестренка эти тесты ( праймеры - которые с каждым разом усовершенствуются) для реакции делаются на основе РНК самого вируса ( РНК вроде это какая то кислота , и не только у короны РНК своя но и у других по моему гипатит имеет тоже свою РНК)подбираются на основе информации об РНК вируса.
Короче как я понимаю по простому ( делая выводы из общения) что кусок этого РНК вируса может оказаться и в других микроорганизмах самой пробы получаем в итоги туфтовый " положительный " результат .
Но если дальше следует из этого то туфтовый " отрицательный " результат может получится если вирусные тела ушли из рта , носа ну и наверное горла ( с тех мест берется анализ-мазок), короче вирус просто сьебет....ся дальше во внутрь вплоть до легких ( там он кстати не достается простым анализом , где сам анализ берется ватными палочками ) получается вирус двигается дальше по дыхательному пути.
В ИТОГИ ИМЕЕМ что в тесте- пробе( ну а потом в самом анализе) просто не окажется РНК этого короновируса.
Потрахалась лиса с медведем и спрашивает:
- Медведь, у тебя справка, что ты СПИД-ом не болеешь, есть?
- Есть, - отвечает медведь.
- Можешь выбросить...
- Медведь, у тебя справка, что ты СПИД-ом не болеешь, есть?
- Есть, - отвечает медведь.
- Можешь выбросить...