У прилетевших на отдых в Анталью казахстанцев обнаружили коронавирус

О том, что ПЦР-тесты на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат по многим причинам говорили и в других странах. Так, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы профессор Сергей Морозов объяснял газете «Известия»: «Анализ ПЦР зачастую не срабатывает в связи с тем, что у пациента забирают материал для него из носоглотки. Но если человек находится в стадии заболевания, когда инфекция уже опустилась ниже, в носоглотке вируса может не быть, надо искать его в бронхах. (…) К тому же получение результата ПЦР занимает достаточно много времени — минимум два дня. Нередко приходит отрицательный результат, в то время как у пациента могут быть проявления вирусной пневмонии».Как сообщали изданию Bloomberg в Центре Прецизионной диагностики Бостонского университета, точно неизвестно, на который день течения болезни лучше проводить тестирование на коронавирус.«Тестирование на вирус гриппа, к примеру, наиболее эффективно, когда пациент проявляет ранние симптомы, так как у вируса короткий инкубационный период. У COVID-19, похоже, инкубационный период намного дольше, и сейчас недостаточно данных о том, когда в течение болезни тест, вероятнее всего, будет положительным, - сказала изданию директор центра Кэтрин Клапперих. – Сейчас у нас нет достаточного количества данных о том, как болезнь проходит у населения, чтобы давать какие-то рекомендации. Мы создаем эти рекомендации в процессе».Ученые из университета Джонса Хопкинса отмечают в своем исследовании, что ПЦР-тест в основном дает ложноотрицательный результат, если забор биоматериала взят на слишком ранних стадиях болезни. Наиболее верный результат, отмечают ученые, достигается на восьмой день после заражения. Тем не менее, даже при тестировании на восьмой день у 20% зараженных выходил ложноотрицательный результат – то есть, у каждого пятого инфицированного тест показывал, что вируса в крови нет.Ложные результаты тестов также могут также объясняться ненадежностью производителя систем. Так, из-за погрешностей и низкого качества от китайского медицинского оборудования и тест-систем отказались Нидерланды, Испания и Турция, сообщает BBC. В конце марта испанское правительство объявило о покупке сотен тысяч тест-систем китайского производства, однако на практике почти 60 000 из них не смогли точно определить у пациента наличие или отсутствие коронавируса. С похожей проблемой столкнулось и турецкое правительство. Как сообщали представители специальной научной комиссии Минздрава страны по коронавирусу, точность приобретенных китайских тест-систем составляла от 30 до 35%....