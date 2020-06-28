Гражданам с отрицательным ПЦР-тестом и клиническими симптомами рекомендовано по телефону обратиться в поликлиники для амбулаторного наблюдения.

Я лично не пойму что со мной. Сутки температуры не было и сегодня под вечер опять 37. чувствую что то с легкими, но не кашляю. Пару раз за день. Вчера скорую вызывали давление шибануло под 180. Спина рассыпается просто. Я и так лежать долго не могу со своей спиной а щас уже 4 дня. Спина просто в ахреневании.Я сам как под танком лежу ни дыхнуть ни пернуть. Аппетита ноль совсем.Ни врача вызвать ни ренген сделать. хрен пойми что со мной.