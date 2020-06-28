Гражданам с отрицательным ПЦР-тестом и клиническими симптомами рекомендовано по телефону обратиться в поликлиники для амбулаторного наблюдения.

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философ 28 Июня 2020 в 15:10:21
«ПЦР-тестирование – это не панацея. По мировой статистике 30% людей, которые имеют коронавирусную инфекцию, получают отрицательный ПЦР-тест. Вот теперь надо подумать – нужен ли всем подряд это ПЦР-тестирование?», - вопрошает эксперт.
По словам медицинского специалиста, прежде всего нужно опираться на клинические симптомы, которые сейчас имеют четкие очертания, подтвержденные мировым врачебным опытом. В случае, если у пациента имеется отрицательный ПЦР-тест, но имеются характерные симптомы, нужно оставаться дома, следить за своим состоянием (измерять температуру). После этого рекомендовано по телефону связаться со своей поликлиникой, чтобы данного пациента взяли на амбулаторный контроль.
https://ortcom.kz/ru/novosti/teris-ptr-testi-zhne-klinikaly-simptomdary-bar-azamattar-ambulatoriyaly-baylau-shin-emhana-zhginu-synyldy
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 28.06.2020 в 17:56:20 # 754290
Я сам как под танком лежу ни дыхнуть ни пернуть. Аппетита ноль совсем.
Ни врача вызвать ни ренген сделать. хрен пойми что со мной.
Цитата: alpha_portal от 28.06.2020 11:56:20
Я лично не пойму что со мной. Сутки температуры не было и сегодня под вечер опять 37. чувствую что то с легкими, но не кашляю. Пару раз за день. Вчера скорую вызывали давление шибануло под 180. Спина рассыпается просто. Я и так лежать долго не могу со своей спиной а щас уже 4 дня. Спина просто в ахреневании.
Я сам как под танком лежу ни дыхнуть ни пернуть. Аппетита ноль совсем.
Ни врача вызвать ни ренген сделать. хрен пойми что со мной.
Я лично не пойму что со мной. Сутки температуры не было и сегодня под вечер опять 37. чувствую что то с легкими, но не кашляю. Пару раз за день. Вчера скорую вызывали давление шибануло под 180. Спина рассыпается просто. Я и так лежать долго не могу со своей спиной а щас уже 4 дня. Спина просто в ахреневании.
Я сам как под танком лежу ни дыхнуть ни пернуть. Аппетита ноль совсем.
Ни врача вызвать ни ренген сделать. хрен пойми что со мной.
При "короне" не всегда кашель появляется, а ощущение нехватки воздуха в серьезных стадиях появляется.
Обоняние есть?