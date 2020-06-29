Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина

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danilov 29 Июня 2020 в 19:07:47
"С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года", - сказал Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции в понедельник.
Кроме того, казахстанский президент поручил правительству и главам регионов увеличить число инфекционных коек и снять дефицит лекарств в стране. "Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии", - сказал Токаев.
"Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами", - продолжил президент.
Токаев также призвал правительство "наряду с принятием экстренных мер начать подготовку к длительной пандемии коронавируса". "В этой связи поручено разработать национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу", - отметил политический лидер.
"Да, это опасное заболевание, для лечения которого еще нет вакцины. Но при этом не стоит поддаваться панике и, тем более, допускать противоправные действия, оскорблять врачей и нарушать санитарный режим. Больные не должны впадать в тревогу и пессимизм. Наряду с лечением, хорошее физическое и духовное состояние человека способствуют его быстрому исцелению. Прошу придерживаться рекомендаций и требований министерства здравоохранения и санитарных врачей. Все наши усилия направлены на сохранение главного богатства нашей страны - жизни и здоровья граждан Республики Казахстан", - подчеркнул президент.
По последним данным, в стране зарегистрированы 21 327 подтвержденных случаев заражения COVID-19, выявлены 16 639 бессимптомных носителей, скончались 183 человека с коронавирусом.
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 29.06.2020 в 19:30:13 # 754421
Цитата: Мура45 от 29.06.2020 13:24:35
Многие знакомые готовы сидеть дома, если будут выплаты по типу 42500 тенге.
Многие знакомые готовы сидеть дома, если будут выплаты по типу 42500 тенге.
Я даже не представляю, как прожить семье на 42 000 в месяц
Цитата: МишкаНаСевер от 29.06.2020 13:30:13
Я даже не представляю, как прожить семье на 42 000 в месяц
Цитата: Мура45 от 29.06.2020 13:24:35
Многие знакомые готовы сидеть дома, если будут выплаты по типу 42500 тенге.
Многие знакомые готовы сидеть дома, если будут выплаты по типу 42500 тенге.
Я даже не представляю, как прожить семье на 42 000 в месяц
На 42000 тяжело, а на 85000 можно.
Наряду с лечением, хорошее физическое и духовное состояние человека способствуют его быстрому исцелениювот именно, говорящий вы наш в телевизор прИзидент. Хорошее ДУХОВНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ состояние. А какое оно может быть хорошее, если вы, недоумки с куринными мозгами терроризируете население своими карантинами, заставляете носить намордники, которые барыги от медицины продают по 150 тенге за штуку, красная цена которым 10 тенге, и которые носят только не для того, чтобы защититься от "инфекции" - а для того, чтобы не оштрафовали. Но это неудивительно - Шариковы на большее не способны. Импотенты мозга (да и не только).
Читайте классику, импотенты.