 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
ВОЗ предупредила об ускоренном распространении коронавируса
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Июня 2020 в 12:16:11
Пандемия коронавирусной инфекции даже близко не движется к окончанию, а наоборот ускоряется. О такой «суровой реальности» сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, отметив некоторые страны столкнулись с ростом случаев заболевания при открытии своих экономик и возвращении социальной жизни

«Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть где развернуться (…) Cуровая реальность такова, что пандемия даже близко не движется к окончанию, а наоборот ускоряется» - заявил главный директор ВОЗ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Вошинг тонк 30.06.2020 в 12:31:05   # 754529
Помните семью Лыковых? Что с ними стало? Похоже - это тот самый случай.
поощрить | покарать
  Вошинг тонк 30.06.2020 в 15:41:40   # 754548
Цитата: Вошинг тонк от 30.06.2020 06:31:05
Помните семью Лыковых? Что с ними стало? Похоже - это тот самый случай.
Ну так вот. Жила была семья на самоизоляции в тайге. А потом ее нашли и мир их бактерий и вирусов рухнул под натиском свеженьких мутагенов. Померли все, осталась одна Лукерья.
поощрить | покарать
  Fotinij 30.06.2020 в 15:51:35   # 754550
К ВОЗу доверия нет. Это коммерческая структура .
поощрить | покарать
  KAN13 30.06.2020 в 15:52:52   # 754551
" Вошинг тонк " , осталась Агафья Лыкова .
поощрить (1) | покарать
  Вошинг тонк 30.06.2020 в 15:56:42   # 754552
Цитата: KAN13 от 30.06.2020 09:52:52
" Вошинг тонк " , осталась Агафья Лыкова .
Жаль. Бес попутал. Так сказать , засела какая-то Лукерья в моске. Но смысл и так ясен, будь она хоть Пелагея. Извините меня.
поощрить (1) | покарать
  старик 30.06.2020 в 18:13:12   # 754572
Мы в Шымкенте это уже почувствовали.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь