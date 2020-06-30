ВОЗ предупредила об ускоренном распространении коронавируса

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danilov 30 Июня 2020 в 12:16:11
«Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть где развернуться (…) Cуровая реальность такова, что пандемия даже близко не движется к окончанию, а наоборот ускоряется» - заявил главный директор ВОЗ.
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Вошинг тонк 30.06.2020 в 12:31:05 # 754529
Вошинг тонк 30.06.2020 в 15:41:40 # 754548
Цитата: Вошинг тонк от 30.06.2020 06:31:05Ну так вот. Жила была семья на самоизоляции в тайге. А потом ее нашли и мир их бактерий и вирусов рухнул под натиском свеженьких мутагенов. Померли все, осталась одна Лукерья.
Помните семью Лыковых? Что с ними стало? Похоже - это тот самый случай.
Помните семью Лыковых? Что с ними стало? Похоже - это тот самый случай.
Вошинг тонк 30.06.2020 в 15:56:42 # 754552
Цитата: KAN13 от 30.06.2020 09:52:52Жаль. Бес попутал. Так сказать , засела какая-то Лукерья в моске. Но смысл и так ясен, будь она хоть Пелагея. Извините меня.
" Вошинг тонк " , осталась Агафья Лыкова .
" Вошинг тонк " , осталась Агафья Лыкова .