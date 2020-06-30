Ковид-тест. Результат неутешительный

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danilov 30 Июня 2020 в 18:21:35
Это предполагает не высокий, а чрезвычайный уровень ответственности и мобилизованности госаппарата. В то время как система в последние годы не демонстрировала даже способности к стандартной результативности, проваливая даже вполне безобидные ситуации. Что в конечном итоге стало выявляться во время карантина, когда блок-посты открывались за деньги, а полицейские расписывались в неумении вести элементарный диалог с нарушителями.
Обнажилась и склонность к чрезмерной материализации проблемы. Когда правительство в привычной манере измерило масштабы угрозы в выделенных на ее нейтрализацию объемов финансовых средств. Причем, вопросы адекватности этих средств угрозам и целесообразности их освоения представляется достаточно спорным, если учесть, что три построенных в спешном порядке и по миллиардным ценам модульные госпиталя уже сегодня не покрывают и десятой доли потребностей. А вердиктом по вопросу целесообразности их строительства можно считать вчерашнее поручение Президента о развертывании дополнительных койко-мест.
Выделяя триллионные средства, Правительство не сумело оценить потенциальные риски и существующие барьеры в лекарственном обеспечении - избыточные требования по сертификации, ограничивающее возможности частных агентов монопольное положение СК «Фармация» и прочее.
И вопрос, чем руководствовались должностные лица, предлагая одни решения в ущерб другим? Почему часть выделенных средств не были направлены на максимальный охват бесплатным тестированием большей части населения? Какова роль и зона ответственности Фонда медстрахования, взносы в который казахстанцы выплачивают уже достаточно давно? Кто несет ответственность за умирающих, не доехав до больницы казахстанцев?
Проблема усугубляется тем, что распространение эпидемии выводит из строя и государственных служащих. То есть, тех, кто должен с ней бороться и принимать экстренные и сиюминутные решения. Однако сегодня обеспечивать эффективность госаппарата может оказаться значительно сложнее чем весной. В том числе и потому что тогда он оказался до беспечного неэффективен.
@kaliyevchannel
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вошинг тонк 30.06.2020 в 18:48:25 # 754578
KapitanNemo 30.06.2020 в 20:56:17 # 754593