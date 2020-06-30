 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Ковид-тест. Результат неутешительный
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Июня 2020 в 18:21:35
Случившуюся пандемию, пожалуй, можно назвать первым после завершения 90-х серьезным тестом для всей управленческой вертикали. Ее нельзя сравнивать со всеми имевшими место катастрофами, конфликтами, кризисами и даже стихийными бедствиями по той причине, что на все те случаи у власти имеются в запасе определенные алгоритмы и кейсы, в то время как пандемия требует от каждого способности генерировать и принимать решения и оперативно реагировать на изменение ситуации. Ситуация усугубляется тем, что она затрагивает интересы не широких слоев населения, а всех без исключения граждан страны. То есть, любое решение не просто способно вызвать резонанс или повлиять на судьбы, а поставить перед всеми жителями страны вопрос жизни и смерти.

Это предполагает не высокий, а чрезвычайный уровень ответственности и мобилизованности госаппарата. В то время как система в последние годы не демонстрировала даже способности к стандартной результативности, проваливая даже вполне безобидные ситуации. Что в конечном итоге стало выявляться во время карантина, когда блок-посты открывались за деньги, а полицейские расписывались в неумении вести элементарный диалог с нарушителями.

Обнажилась и склонность к чрезмерной материализации проблемы. Когда правительство в привычной манере измерило масштабы угрозы в выделенных на ее нейтрализацию объемов финансовых средств. Причем, вопросы адекватности этих средств угрозам и целесообразности их освоения представляется достаточно спорным, если учесть, что три построенных в спешном порядке и по миллиардным ценам модульные госпиталя уже сегодня не покрывают и десятой доли потребностей. А вердиктом по вопросу целесообразности их строительства можно считать вчерашнее поручение Президента о развертывании дополнительных койко-мест.

Выделяя триллионные средства, Правительство не сумело оценить потенциальные риски и существующие барьеры в лекарственном обеспечении - избыточные требования по сертификации, ограничивающее возможности частных агентов монопольное положение СК «Фармация» и прочее.

И вопрос, чем руководствовались должностные лица, предлагая одни решения в ущерб другим? Почему часть выделенных средств не были направлены на максимальный охват бесплатным тестированием большей части населения? Какова роль и зона ответственности Фонда медстрахования, взносы в который казахстанцы выплачивают уже достаточно давно? Кто несет ответственность за умирающих, не доехав до больницы казахстанцев?

Проблема усугубляется тем, что распространение эпидемии выводит из строя и государственных служащих. То есть, тех, кто должен с ней бороться и принимать экстренные и сиюминутные решения. Однако сегодня обеспечивать эффективность госаппарата может оказаться значительно сложнее чем весной. В том числе и потому что тогда он оказался до беспечного неэффективен.

@kaliyevchannel
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Вошинг тонк 30.06.2020 в 18:48:25   # 754578
Да. Мы попали в очередной раз в очередной кризис.
поощрить (1) | покарать
  KapitanNemo 30.06.2020 в 20:56:17   # 754593
Кто-то снял штаны, и обнаружил, что не стоит.
поощрить | покарать
  Васяй 30.06.2020 в 21:10:32   # 754596
Фармация-в три горла жрут,в три смены пашите суки!Неужели нельзя обеспечить потребность лекарствами населения?Кому продали ХимФарм? В такой момент необходимо на законодательном уровне заставить ,принудительно,выпускать лекарства этих барыг,которые похерили отечественное производство и пихают нам импорт!Перекупы по нашему.Тем более мощности есть(если не продали на металлолом конечно).А если продали -лицензию забрать и гнать их ссаной метлой к ебеням!В Правительстве создать Комитет по ЧП из Патриотов Страны,Доить олигархов,национализировать Необходимое для выхода из кризиса производство(на время эпидемии)!Хотя о чем это я...В аптеках сраного парацетамола нет 2 недели.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь