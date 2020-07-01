 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
В Казахстан прибудут специалисты из России для борьбы с КВИ
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Июля 2020 в 16:10:37
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.



«Российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направления в Казахстан специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий», ‒ сообщает сайт правительства Казахстана.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 01.07.2020 в 16:23:38   # 754699
Давай Матушка вытаскивай нас
поощрить (4) | покарать
  СССР 01.07.2020 в 16:33:00   # 754703
Надеюсь они выяснят откуда у нас столько пневмоний с отрицательным тестом на КВИ
поощрить (7) | покарать
  Даун 01.07.2020 в 16:37:46   # 754706
Приедить матушка в Казахстан, научить водку пить а про норму не скажет
поощрить (1) | покарать
  Hairless 01.07.2020 в 16:41:37   # 754707
Цитата: СССР от 01.07.2020 10:33:00
Надеюсь они выяснят откуда у нас столько пневмоний с отрицательным тестом на КВИ

Факт из жизни. 28.06. я приехал в Петропавловск, хоронить тетю. Ее госпитализировали 11.06 с диагнозом "пневмония", 27.11. она умерла. Причина смерти - "постинфарктный кардиосклероз, отек лёгкого".
Пока лежала, 4(четыре!) раза брали анализ, все 4 раза отрицательный. 29 вскрытие, посмертный анализ - положительный.
Вот и думайте - что и как.
поощрить (2) | покарать
  Pole13 01.07.2020 в 16:53:48   # 754708
В какую область приедут?
поощрить | покарать
  Walter 01.07.2020 в 17:45:17   # 754719
Чем помогут вопрос у меня? Сами конечно обосрались надо признать причем целиком и полностью...
поощрить (3) | покарать
  Walter 01.07.2020 в 17:49:38   # 754721
вот нашел Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19. Российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направления специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.
поощрить (1) | покарать
  AleksX 01.07.2020 в 18:31:56   # 754726
Цитата: Hairless от 01.07.2020 10:41:37
Цитата: СССР от 01.07.2020 10:33:00
Надеюсь они выяснят откуда у нас столько пневмоний с отрицательным тестом на КВИ

Факт из жизни. 28.06. я приехал в Петропавловск, хоронить тетю. Ее госпитализировали 11.06 с диагнозом "пневмония", 27.11. она умерла. Причина смерти - "постинфарктный кардиосклероз, отек лёгкого".
Пока лежала, 4(четыре!) раза брали анализ, все 4 раза отрицательный. 29 вскрытие, посмертный анализ - положительный.
Вот и думайте - что и как.

ПЦР анализ берется из носоглотки "ватной палочкой". К моменту взятия анализа инфекция ушла в легкие. Поэтому тест отрицательный.
Не забывайте про симптоматику и КТ - основной способ постановки диагноза сейчас в развитых странах.
поощрить (1) | покарать
  Денис222 01.07.2020 в 18:52:06   # 754733
Цитата: СССР от 01.07.2020 10:33:00
Надеюсь они выяснят откуда у нас столько пневмоний с отрицательным тестом на КВИ


И все нам расскажут...очень сомневаюсь
поощрить | покарать
  Pole13 01.07.2020 в 19:40:21   # 754742
Жаль невозможно посмотреть какая мразь минусует!
Не хотите помощи российских специалистов, давайте вперед в больницы и работайте
поощрить | покарать
  Ал 01.07.2020 в 19:44:53   # 754743
Цитата: Pole13 от 01.07.2020 13:40:21
Жаль невозможно посмотреть какая мразь минусует!
Не хотите помощи российских специалистов, давайте вперед в больницы и работайте

О чем, собственно, переживать?
О проявлении лютой ненависти к "Рашке" нескольких местных поцреотов?
Кстати, этот ярлык один из них сегодня применил, так что им предъявлять претензии по поводу навешивания ярлыков не имеют права...
поощрить | покарать
  Ал 01.07.2020 в 19:46:38   # 754744

поощрить (1) | покарать
  Skype 01.07.2020 в 20:02:35   # 754752
Цитата: Pole13 от 01.07.2020 13:40:21
Жаль невозможно посмотреть какая мразь минусует!
Не хотите помощи российских специалистов, давайте вперед в больницы и работайте


Нацики шпалят, российские врачи ох я им не завидую, им придётся реально пахать. Все с последней надеждой ринутся к ним, все буквально
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь