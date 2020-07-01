В Казахстан прибудут специалисты из России для борьбы с КВИ

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danilov 01 Июля 2020 в 16:10:37
«Российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направления в Казахстан специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий», ‒ сообщает сайт правительства Казахстана.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 01.07.2020 в 16:23:38 # 754699
Цитата: СССР от 01.07.2020 10:33:00
Надеюсь они выяснят откуда у нас столько пневмоний с отрицательным тестом на КВИ
Надеюсь они выяснят откуда у нас столько пневмоний с отрицательным тестом на КВИ
Факт из жизни. 28.06. я приехал в Петропавловск, хоронить тетю. Ее госпитализировали 11.06 с диагнозом "пневмония", 27.11. она умерла. Причина смерти - "постинфарктный кардиосклероз, отек лёгкого".
Пока лежала, 4(четыре!) раза брали анализ, все 4 раза отрицательный. 29 вскрытие, посмертный анализ - положительный.
Вот и думайте - что и как.
Цитата: Hairless от 01.07.2020 10:41:37
Факт из жизни. 28.06. я приехал в Петропавловск, хоронить тетю. Ее госпитализировали 11.06 с диагнозом "пневмония", 27.11. она умерла. Причина смерти - "постинфарктный кардиосклероз, отек лёгкого".
Пока лежала, 4(четыре!) раза брали анализ, все 4 раза отрицательный. 29 вскрытие, посмертный анализ - положительный.
Вот и думайте - что и как.
Цитата: СССР от 01.07.2020 10:33:00
Надеюсь они выяснят откуда у нас столько пневмоний с отрицательным тестом на КВИ
Надеюсь они выяснят откуда у нас столько пневмоний с отрицательным тестом на КВИ
Факт из жизни. 28.06. я приехал в Петропавловск, хоронить тетю. Ее госпитализировали 11.06 с диагнозом "пневмония", 27.11. она умерла. Причина смерти - "постинфарктный кардиосклероз, отек лёгкого".
Пока лежала, 4(четыре!) раза брали анализ, все 4 раза отрицательный. 29 вскрытие, посмертный анализ - положительный.
Вот и думайте - что и как.
ПЦР анализ берется из носоглотки "ватной палочкой". К моменту взятия анализа инфекция ушла в легкие. Поэтому тест отрицательный.
Не забывайте про симптоматику и КТ - основной способ постановки диагноза сейчас в развитых странах.
Цитата: СССР от 01.07.2020 10:33:00
Надеюсь они выяснят откуда у нас столько пневмоний с отрицательным тестом на КВИ
Надеюсь они выяснят откуда у нас столько пневмоний с отрицательным тестом на КВИ
И все нам расскажут...очень сомневаюсь
Не хотите помощи российских специалистов, давайте вперед в больницы и работайте
Цитата: Pole13 от 01.07.2020 13:40:21
Жаль невозможно посмотреть какая мразь минусует!
Не хотите помощи российских специалистов, давайте вперед в больницы и работайте
Жаль невозможно посмотреть какая мразь минусует!
Не хотите помощи российских специалистов, давайте вперед в больницы и работайте
О чем, собственно, переживать?
О проявлении лютой ненависти к "Рашке" нескольких местных поцреотов?
Кстати, этот ярлык один из них сегодня применил, так что им предъявлять претензии по поводу навешивания ярлыков не имеют права...
Цитата: Pole13 от 01.07.2020 13:40:21
Жаль невозможно посмотреть какая мразь минусует!
Не хотите помощи российских специалистов, давайте вперед в больницы и работайте
Жаль невозможно посмотреть какая мразь минусует!
Не хотите помощи российских специалистов, давайте вперед в больницы и работайте
Нацики шпалят, российские врачи ох я им не завидую, им придётся реально пахать. Все с последней надеждой ринутся к ним, все буквально