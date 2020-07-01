В Казахстан прибудут специалисты из России для борьбы с КВИ

Цитата: СССР от

Надеюсь они выяснят откуда у нас столько пневмоний с отрицательным тестом на КВИ Надеюсь они выяснят откуда у нас столько пневмоний с отрицательным тестом на КВИ

Факт из жизни. 28.06. я приехал в Петропавловск, хоронить тетю. Ее госпитализировали 11.06 с диагнозом "пневмония", 27.11. она умерла. Причина смерти - "постинфарктный кардиосклероз, отек лёгкого".Пока лежала, 4(четыре!) раза брали анализ, все 4 раза отрицательный. 29 вскрытие, посмертный анализ - положительный.Вот и думайте - что и как.