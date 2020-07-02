В Казахстане восьмиклассник собрал аппарат ИВЛ, чтобы спасти больного дедушку

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философ 02 Июля 2020 в 11:35:08
По словам родственника семьи Рахата Турганова, у их 67-летнего дедушки диагностировали двухстороннюю пневмонию, после чего госпитализировали в больницу на лечение. В силу возраста, прогнозы были неутешительны, поэтому врачи спустя время рекомендовали забрать пожилого мужчину домой.
"Он был в тяжелом состоянии. Мы привезли его домой, решили, что все равно будем бороться, была надежда. Вызвался помочь и сын моего брата Ислам, который решил самостоятельно собрать аппарат ИВЛ после просмотра ролика на YouTube. Мальчик смышленый, он уже помогает папе ремонтировать машину", - говорит Рахат Турганов.
Найти детали для "изобретения" не составило большого труда, ведь в домах у сельчан всегда найдутся нужные предметы. Необходимый кислород семья закупила.
Собранный руками мальчика аппарат заработал и помог хоть немного облегчить жизнь дедушки.
"На аппарате, который сделал Ислам, наш дедушка продержался еще несколько дней. Но, к сожалению, мы его потеряли, хотя старались сделать все, что от нас зависит", - говорит Рахат Турганов.
https://www.inaktau.kz/news/2807169/v-mangistau-vosmiklassnik-sobral-apparat-ivl-ctoby-spasti-bolnogo-dedusku
Комментарии, по рейтингу, по дате
ps А еще вчера во всех новостях- Скоро ПАРАЦЕТАМОЛ появится в аптеках Казахстана. Не « жизненно необходимые лекарства», не лекарства от пневмонии и вируса, а парацетамол. Да зачем он нужен, ваш парацетамол.
позор
Цитата: Alice004 от 02.07.2020 06:00:52
Вчера читала эту новость во всех новостных пабликах. И подается она под соусом «какой мальчик молодец». Постеснялись бы. Мальчик-то, безусловно, молодец. Но почему 67 -летнего пациента выписали как безнадежного. Почему семья, а не врачи, боролись за его жизнь до конца. Почему ребенку пришлось самому изготавливать аппарат ИВЛ. Мы в средневековье живем ?
ps А еще вчера во всех новостях- Скоро ПАРАЦЕТАМОЛ появится в аптеках Казахстана. Не « жизненно необходимые лекарства», не лекарства от пневмонии и вируса, а парацетамол. Да зачем он нужен, ваш парацетамол.
позор
Вчера читала эту новость во всех новостных пабликах. И подается она под соусом «какой мальчик молодец». Постеснялись бы. Мальчик-то, безусловно, молодец. Но почему 67 -летнего пациента выписали как безнадежного. Почему семья, а не врачи, боролись за его жизнь до конца. Почему ребенку пришлось самому изготавливать аппарат ИВЛ. Мы в средневековье живем ?
ps А еще вчера во всех новостях- Скоро ПАРАЦЕТАМОЛ появится в аптеках Казахстана. Не « жизненно необходимые лекарства», не лекарства от пневмонии и вируса, а парацетамол. Да зачем он нужен, ваш парацетамол.
позор
Полностью с Вами согласен! У нас нет государства которое за нас горой! Мы для верхов стадо, с которыми поступают аналогично.
И с лекарством ситуация страшная! Читал на недели, что будут наказывать аптеки кто повышает цены искусственно, шрафы будут и т.д. На деле получается следующее, что лекарства подняли в 2, а в некоторых случаях и в 3 раза! Дорогие лекарства, которые не каждый сможет купить и те взлетели в 2 раза.
Где всё правительство? Почему нечего не делается для устранения данных, очевидных, повсеместных проблем?
Народ весь отписался, что оно в аптеках по 1500.
Так что уже и местные перекупщики подтянулись. К мародерам их приравнивать надо