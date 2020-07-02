В Казахстане восьмиклассник собрал аппарат ИВЛ, чтобы спасти больного дедушку

Вчера читала эту новость во всех новостных пабликах. И подается она под соусом «какой мальчик молодец». Постеснялись бы. Мальчик-то, безусловно, молодец. Но почему 67 -летнего пациента выписали как безнадежного. Почему семья, а не врачи, боролись за его жизнь до конца. Почему ребенку пришлось самому изготавливать аппарат ИВЛ. Мы в средневековье живем ?ps А еще вчера во всех новостях- Скоро ПАРАЦЕТАМОЛ появится в аптеках Казахстана. Не « жизненно необходимые лекарства», не лекарства от пневмонии и вируса, а парацетамол. Да зачем он нужен, ваш парацетамол.позор