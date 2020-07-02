В Казахстане перестали делить зараженных и бессимптомных больных

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философ 02 Июля 2020 в 11:35:46
Нур-Султан — 110
Алматы — 113
Шымкент — 69
Акмолинская область — 92
Актюбинская область — 37
Алматинская область — 98
Атырауская область — 229
Восточно-Казахстанская область — 98
Жамбылская область — 48
Западно-Казахстанская область — 149
Карагандинская область — 191
Костанайская область — 32
Кызылординская область — 45
Мангистауская область — 71
Павлодарская область — 89
Северо-Казахстанская область — 81
Туркестанская область — 52
На данный момент общее число инфицированных с начала эпидемии в Казахстане достигло 41 055. При этом 13 008 выздоровели, а 188 — скончались.
Первое время в Казахстане велся общий учет заразившихся коронавирусом. Однако позже от инфицированных стали отделять бессимптомных носителей.
Причину этого решения объяснила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.По ее словам, когда появился коронавирус, никто не знал, как передается инфекция и насколько она заразна.
«Мы оценили распространенность случаев в обществе. Накопленный опыт, в том числе международный, показал, что больные с симптомами представляют опасность для других в течение двух дней до появления симптомов и в течение семи дней после появления симптомов, то есть 10 дней они представляют наибольшую опасность для окружающих. На 11-й день они становятся безопасными для окружающих, при этом их тест может быть положительным. ПЦР реагирует на осколки вируса», — отметила санврач.
https://esquire.kz/v-kazahstane-otkazalisy-ot-deleniya-zarazhennh/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 02.07.2020 в 15:41:27 # 754892
Цитата: Romanzver от 02.07.2020 06:37:40Заразны они также как и тяжелые. Их не лечат- лечат только симптомы,у них их нет. Ходят они по улицам без масок,им нечего бояться. Их никто не контролирует
А бессимптомные опасны или нет? Если да то какое время, лечат их или нет, если да то как???
А бессимптомные опасны или нет? Если да то какое время, лечат их или нет, если да то как???