Лукашенко заявил о победе над коронавирусом.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Июля 2020 в 10:25:31
Лукашенко особо отметил вклад врачей, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. По словам главы государства, республика показала "политическое здравомыслие" и народную мудрость. Также он отметил, что система страны здравоохранения выстояла.
"Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", — отметил он.
По последним данным, в мире насчитывается свыше 10,3 миллиона инфицированных, почти 508 тысяч скончались. В Белоруссии выявлено 62 424 случая заражения коронавирусом, погибли 398 человек.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вошинг тонк 03.07.2020 в 10:35:07 # 754998
Цитата: Вошинг тонк от 03.07.2020 04:35:07
Поздравления лично Лукашенко и народу Беларуси, ваш президент - самый лучший!
Поздравления лично Лукашенко и народу Беларуси, ваш президент - самый лучший!