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Лукашенко заявил о победе над коронавирусом.
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danilov 03 Июля 2020 в 10:25:31
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время вручения государственных наград заявил о победе страны над коронавирусной инфекцией.

Лукашенко особо отметил вклад врачей, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. По словам главы государства, республика показала "политическое здравомыслие" и народную мудрость. Также он отметил, что система страны здравоохранения выстояла.

"Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", — отметил он.

По последним данным, в мире насчитывается свыше 10,3 миллиона инфицированных, почти 508 тысяч скончались. В Белоруссии выявлено 62 424 случая заражения коронавирусом, погибли 398 человек.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Вошинг тонк 03.07.2020 в 10:35:07   # 754998
Поздравления лично Лукашенко и народу Беларуси, ваш президент - самый лучший!
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  Absolute 03.07.2020 в 17:38:57   # 755068
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