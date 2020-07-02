Более 350 слонов погибли в Ботсване по неизвестным причинам

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danilov 03 Июля 2020 в 11:03:44
Впервые тела слонов нашли в дельте реки Окаванго в начале мая. К концу месяца стало известно о 169 погибших животных, а к середине июня это число увеличилось в 2 раза. В 70% случаев погибших слонов нашли возле водных объектов.
Правительство Ботсваны пока не завершило исследование анализов погибших животных. Ученые выдвигают две причины вымирания — неизвестный патоген и отравление. Браконьеры часто травят животных цианидом, однако падальщики, которые поедают тела, не погибают. Изначально считали наиболее вероятной причиной сибирскую язву, но впоследствии ее исключили, как и COVID-19.
Директор по охране природы британской благотворительной организации «Спасение национального парка» Найл МаКканн удивился, что правительство до сих пор не отправило образцы в исследовательскую лабораторию, поскольку во времена массового вымирания слонов возле мест проживания людей местные обеспокоены возможными заболеваниями.
Найл МакКанн: «Власти не проявляют должной поспешности. Частные организации уже предлагали свою помощь, но не встретили поддержки».
Местные жители отметили, что видели слонов, которые ходили кругами. Это свидетельствует о неврологическом нарушении. Умирают животные разных возрастов и разных полов. Еще несколько слонов слабы и истощены: вероятно, они погибнут в ближайшее время. Ученые считают, что реальное число смертей еще больше, поскольку находить тела погибших животных сложно.
В дельте реки Окаванго живут около 15 тысяч слонов — это 10% от всей популяции в Ботсване.
Найл МакКанн: «Слоны — это активы страны. Случилась природоохранная катастрофа — она говорит о том, что страна не может защитить свой самый ценный ресурс».
https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/01/more-than-350-elephants-dead-in-mysterious-mass-die-off-botswana-aoe
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