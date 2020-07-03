За 5400 тенге платные бригады "скорой" будут выезжать к казахстанцам

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Июля 2020 в 17:51:45
Сейчас в поликлиниках и службе скорой помощи создаются мобильные бригады. Их тариф утвержден и составляет 5 400 тенге. Скорые мобильные бригады, если будут вызываться к людям с симптомами КВИ или ОРВИ, будут брать тест. Результаты передадут участковому врачу, - сказала Гиният Sputnik.
Казахстанцам с легким течением вирусных заболеваний будут оказывать помощь мобильные выездные бригады, рассказывал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. Сейчас таких бригад по стране 380, планируется расширить их количество до трех тысяч.
Сообщалось, что из республиканского бюджета уже закуплено и ожидается поставка в регионы 807 машин скорой помощи. Из них первая партия поступит в июле.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Обязательное социальное медицинское страхование уберите нах...за все платим сами...нах мне ваша страховка...и не говорите, что вам нужны мои деньги...детям типа на кокос не хватает..
alpha_portal 03.07.2020 в 18:30:00 # 755077
Мед страховка походу оплачивает бесплатную доставку до морга я так понимаю.