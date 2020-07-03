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За 5400 тенге платные бригады "скорой" будут выезжать к казахстанцам
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danilov 03 Июля 2020 в 17:51:45
Платные мобильные бригады при "скорой" будут выезжать к казахстанцам для забора анализов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Сейчас в поликлиниках и службе скорой помощи создаются мобильные бригады. Их тариф утвержден и составляет 5 400 тенге. Скорые мобильные бригады, если будут вызываться к людям с симптомами КВИ или ОРВИ, будут брать тест. Результаты передадут участковому врачу, - сказала Гиният Sputnik.

Казахстанцам с легким течением вирусных заболеваний будут оказывать помощь мобильные выездные бригады, рассказывал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. Сейчас таких бригад по стране 380, планируется расширить их количество до трех тысяч.

Сообщалось, что из республиканского бюджета уже закуплено и ожидается поставка в регионы 807 машин скорой помощи. Из них первая партия поступит в июле.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 03.07.2020 в 17:57:20   # 755071
Ну, это по божески! Почти бесплатно...
Обязательное социальное медицинское страхование уберите нах...за все платим сами...нах мне ваша страховка...и не говорите, что вам нужны мои деньги...детям типа на кокос не хватает..
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  Рамзес 03.07.2020 в 18:20:42   # 755075
А за что я мед страховку плачу?Вот так тихим сапом все платное будет.
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  alpha_portal 03.07.2020 в 18:30:00   # 755077
Вот это шах и мат медицинской страховке.
Мед страховка походу оплачивает бесплатную доставку до морга я так понимаю.
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  Walter 03.07.2020 в 18:30:58   # 755078
Это вообще пиздец полный. Гандоны остаются гандонами.
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  DuMoH 03.07.2020 в 18:34:41   # 755081
Не ту страну назвали Гондурасом
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