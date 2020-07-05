Казахстан вышел на первое место в мире по заражаемости коронавирусом

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danilov 05 Июля 2020 в 10:23:48
На карте выделены красным области всего нескольких государств: Казахстана, Австралии, Парагвая, Малави, Хорватии, Намибии и Ботсваны. Эти страны в настоящее время демонстрируют самую тревожную статистику, при этом в Казахстане заражаемость во много раз выше, причем зафиксирован резкий всплеск, а не постепенное увеличение.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вошинг тонк 05.07.2020 в 10:50:06 # 755213
Цитата: Вошинг тонк от 05.07.2020 04:50:06Следы такой статьи в поисковике остались, но ссылки ведущие на тенгри поудаляли...
Пиздёж. Ну, типа, - не верю!
Пиздёж. Ну, типа, - не верю!
1 452 новых случая за сутки. Более 47 тысяч инфицированных https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-coronavirus-first-cases/30485416.html
Июль 05, 2020
Случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во всех регионах Казахстана. Что происходит?
...
Июль 05, 2020
Случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во всех регионах Казахстана. Что происходит?
...
Вошинг тонк 05.07.2020 в 11:16:51 # 755218
Цитата: Ал от 05.07.2020 05:04:41Происходит то, что должно было произойти пару месяцев назад.
Quote:
Quote:
1 452 новых случая за сутки. Более 47 тысяч инфицированных https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-coronavirus-first-cases/30485416.html
Июль 05, 2020
Случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во всех регионах Казахстана. Что происходит?
...
Июль 05, 2020
Случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во всех регионах Казахстана. Что происходит?
...
https://www.coronavirus2020.kz
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КАРТА ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ COVID-19
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КАРТА ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ COVID-19
В Мангистау от пневмонии скончались 74 человека https://www.lada.kz/aktau_news/society/81532-v-mangistau-ot-pnevmonii-skonchalis-74-cheloveka.html
По данным на 29 июня, в Мангистауской области зарегистрировано 789 случаев заболевания пневмонией. В крайне тяжелом состоянии находится 13 человек. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона.
В тяжёлом состоянии находится 71 человек из 789 общего количества.
- На сегодняшний день с начала эпидемии от вирусной пневмонии скончались 74 человека. Семь умерли от коронавируса. За последние сутки в стационары поступили 144 человека, за сутки умерли 19 человек, – сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Guz (Посетители)
29 июня 2020 14:27
74 человека от пневмонии? Как минимум информация неверная или недостоверная.
Скорее всего злосчастный вирус сделал своё подлое дело,а осложнения вроде пневмонии добивает людей,вот как то так.
Maximizator (Посетители)
29 июня 2020 16:00
Пневмония - это такой эвфемизм. пишут пневмония - читай коронавирус. Видимо в клиниках просто закончились тесты, поэтому пациентам их не делают, а раз нет положительного теста на коронавирус - пишут умер не от ковид, а от пневмонии. Но понятно же, что причина пневмонии - вирус.
К нам пришла эпидемия в полный рост. И мы пройдем через те же этапы что и Италия, США, Бразилия и пр.
Поэтому - максимально сидите дома, ни с кем без особой необходимости не контактируйте, в гости не ходите, носите маски в магазинах и любых учреждениях. Дезинфецируйте и мойте руки почащще.
Заболеете, сидите дома, консультируйтесь в поликлинике по телефону. Станет хуже - проситесь в стационар. Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему.
По данным на 29 июня, в Мангистауской области зарегистрировано 789 случаев заболевания пневмонией. В крайне тяжелом состоянии находится 13 человек. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона.
В тяжёлом состоянии находится 71 человек из 789 общего количества.
- На сегодняшний день с начала эпидемии от вирусной пневмонии скончались 74 человека. Семь умерли от коронавируса. За последние сутки в стационары поступили 144 человека, за сутки умерли 19 человек, – сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Guz (Посетители)
29 июня 2020 14:27
74 человека от пневмонии? Как минимум информация неверная или недостоверная.
Скорее всего злосчастный вирус сделал своё подлое дело,а осложнения вроде пневмонии добивает людей,вот как то так.
Maximizator (Посетители)
29 июня 2020 16:00
Пневмония - это такой эвфемизм. пишут пневмония - читай коронавирус. Видимо в клиниках просто закончились тесты, поэтому пациентам их не делают, а раз нет положительного теста на коронавирус - пишут умер не от ковид, а от пневмонии. Но понятно же, что причина пневмонии - вирус.
К нам пришла эпидемия в полный рост. И мы пройдем через те же этапы что и Италия, США, Бразилия и пр.
Поэтому - максимально сидите дома, ни с кем без особой необходимости не контактируйте, в гости не ходите, носите маски в магазинах и любых учреждениях. Дезинфецируйте и мойте руки почащще.
Заболеете, сидите дома, консультируйтесь в поликлинике по телефону. Станет хуже - проситесь в стационар. Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему.
Обращаясь к президенту Казахстана, Айна Бакеева заявила, что здоровье нации под угрозой.
«Я хочу обратиться к президенту нашей страны. Последние пять дней я занимаюсь бесплатными онлайн-консультациями по всему Казахстану.
Я хочу, чтобы изменили протокол ведения больных в больницах.
У меня на сегодняшний день есть доказательства того, что в реанимациях почему-то происходит отек легких. Я не могу знать, что там делают, со слов больных, там капают раствор. Какой именно — я не знаю.
Я посмотрела пациентку, которая при поступлении у нее было 20% поражения легких. Там были изменения легких по типу матового стекла. Через два дня на рентгене половина легких — в воде. Я очень хорошо отличаю воду и матовые стекла. Это не ковидное поражение, это — отек легких. На третий день у нее тотальное поражение легких, но не ковидное, это был отек легких.
Все препараты там, понимаю, реанимация, вводятся внутривенно. Но не при этой болезни, зная патогенез этой болезни, нельзя так делать.
У нас нет растворов в Казахстане на сегодняшний день, которые можно капать в этом случае. Солевые растворы создают отек тканей. Нет у нас коллоидных растворов. Я никого не виню в этом, такая ситуация.
И нет необходимости даже коллоидные растворы капать. Есть просто необходимость разжижать кровь антикоагулянтом и останавливать воспаление, если это необходимо.
Даже не всем, если нет температуры и ломоты — то это не нужно. Достаточно отпаивать регидроном, то есть солевыми растворами, но — отпаивать, чтобы лишняя жидкость не скапливалась в тканях.
Я очень надеюсь, что пересмотрят протокол (лечения — прим. ред) и перестанут умирать люди, — сказала врач.
Врач также поделилась опытом успешного лечения пожилого человека по ее рекомендациям.
«Если вести нормальный уход и протокол, если их не перекапывать и не доводить до отека легких. Все больные могут выздороветь при правильном протоколе», — заявила она.
Айна Бакеева также высказалась об использовании антибиотиков в лечении пациентов с ковидной пневмонией.
«Кроме этого, меня крайне возмущает использование тяжелых антибиотиков в больших количествах. Оно неоправданно при вирусной инфекции. Оно абсолютно не нужно.
У меня сейчас достаточно материалов, чтобы утверждать, что эту инфекцию можно вести без антибиотиков.
На сегодняшний день у меня очень много пациентов, которые выздоровели просто с помощью антикоагулянтов и противовоспалительных средств, и просто солевого раствора, отпаиванием, — сказала она.
Бакеева пообещала продемонстрировать снимки пациентки, у которой было тотальное поражение легких.
«Я не знаю, какой сейчас протокол, я могу только догадываться. Я сейчас ответственно заявляю, что люди умирают от отека легких, а не от ковидной пневмонии», — заявила врач.
У нас и так мало населения, сейчас они мрут, как мухи, и молодые, много мужчин в районе 35−40 лет, и они умирают от неправильных протоколов. Просто от того, что их «на всякий случай» капают. Это не работает, — сказала Бакеева.
Также, по ее мнению, имеет место лоббирование интересов фармкомпаний.
«Неоправданное применение антибиотиков тоже меня крайне возмущает. Я здесь подозреваю лоббирование фармокомпаний. Они доводят людей до печеночной и почечной недостаточности.
Цитата: Ал от 05.07.2020 05:04:10
Цитата: Вошинг тонк от 05.07.2020 04:50:06Следы такой статьи в поисковике остались, но ссылки ведущие на тенгри поудаляли...
Пиздёж. Ну, типа, - не верю!
Пиздёж. Ну, типа, - не верю!
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
Практичный 05.07.2020 в 17:54:31 # 755262
Берегите себя!
Вошинг тонк 05.07.2020 в 18:30:22 # 755264
Цитата: Вошинг тонк от 05.07.2020 12:30:22песни о главном
Для поднятия духа
Для поднятия духа
В Казахстане число смертей от коронавируса достигло 232
вчера, 21:01
...
Ранее главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова рассказывала, что в июне от пневмонии скончались 628 казахстанцев. Число заболеваний пневмонией в июне 2020 года выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
Подробнее: https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-v-mire-situatsiya-na-utro-3-iyulya-407115/
вчера, 21:01
...
Ранее главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова рассказывала, что в июне от пневмонии скончались 628 казахстанцев. Число заболеваний пневмонией в июне 2020 года выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
Подробнее: https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-v-mire-situatsiya-na-utro-3-iyulya-407115/
danilov 06.07.2020 в 00:13:36 # 755279