Врач обратилась к Токаеву по вопросу лечения больных коронавирусом

Публичный запрос Айны Бакеевой растиражировали казахстанские СМИ, так что по примеру подобных прецедентов стоит подождать публичного ответа...

Quote:Я боюсь что скорее нужно ждать увольнения. Она главврач, у нее есть хозяин, хозяину уже наверняка попеняли из здраворганизаций и министерства, поутихнет, уляжется и строптивицу тихо уволят.