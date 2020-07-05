Врач обратилась к Токаеву по вопросу лечения больных коронавирусом

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danilov 05 Июля 2020 в 12:36:03
Эмоциональное видеообращение главного врача шымкентской частной клиники «Денсаулық» появилось в соцсетях.
По словам Айны Бакеевой, в связи со вспышкой заболевания коронавирусом в Казахстане уже пять дней она консультирует людей бесплатно.
Она заверяет, что необходимо изменить протокол лечения больных коронавирусом.
«У меня есть доказательства того, что в реанимациях от чего-то происходит отек легких. Я не могу знать, что там делают. Я посмотрела пациентку, у которой при поступлении было поражено 20 процентов легких. Через два дня рентген показал, что половина легких в воде. На третий день у нее было тотальное поражение легких, но не COVID-19», — говорит врач.
По ее словам, в организм больных коронавирусом нельзя вводить солевые растворы внутривенно, как это делают в реанимациях, поскольку это приводит к отеку легких.
«Есть необходимость разжижать кровь и останавливать воспаление. И даже это нужно не всем. (…) Я ответственно заявляю, что люди умирают от отека легких, а не от ковидной пневмонии. Пожилые люди это не группа риска, если вести нормальный уход и протокол, если их не «перекапывать» и не доводить до отека легких. Все больные могут выздороветь при правильном протоколе лечения «, — отметила Айна Бакеева.
Tсли у больного КВИ отсутствует температура и ломота в теле, то его достаточно отпаивать солевым раствором — регидроном, уверяет врач. Также, с ее слов, нет необходимости использовать тяжелые антибиотики.
Обращаясь к Токаеву, Айна Бакеева отметила, что казахстанские врачи-инфекционисты должны были учесть опыт других стран в лечении больных КВИ и отказаться от внутривенных инъекций.
«Касым-Жомарт ага, вас подвели наши инфекционисты. У нас мало населения и так, а сейчас люди «мрут как мухи» просто от того, что их на всякий случай «капают». Это не работает. Неоправданное применение антибиотиков меня также крайне возмущает. Я здесь подозреваю лоббирование интересов фармкомпаний», — заявила врач.
Она возмущена тем, как владельцы аптек «взвинтили» цены на востребованные сейчас лекарства, и назвала их «мародерами».
Врач привела пример, когда в частной клинике пациенту для лечения коронавируса назначили очень дорогие лекарства, хотя можно было выписать препараты по цене в пять раз дешевле.
«Аптеки обдирают население. Если у нас будет жесткая система подбора лекарств в аптечных сетях, то у нас в разы вырастет благосостояние народа. Люди не будут переплачивать за элементарные вещи», — заявила Айна Бакеева.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 05.07.2020 в 13:15:51 # 755225
Сегодня, 05:00
«Люди умирают не от пневмонии!»: Шымкентский врач записала видеообращение к Токаеву https://newtimes.kz/obshchestvo/113096-liudi-umiraiut-ne-ot-pnevmonii-shymkentskii-vrach-zapisala-videoobrashchenie-k-tokaevu
...
«Люди умирают не от пневмонии!»: Шымкентский врач записала видеообращение к Токаеву https://newtimes.kz/obshchestvo/113096-liudi-umiraiut-ne-ot-pnevmonii-shymkentskii-vrach-zapisala-videoobrashchenie-k-tokaevu
...
04.07.2020
«Проснемся в стране, где не будет действенных антибиотиков»: Врачи и ученые РК о самолечении https://newtimes.kz/obshchestvo/113068-prosnemsia-v-strane-gde-ne-budet-deistvennykh-antibiotikov-vrachi-i-uchenye-rk-o-samolechenii
Аптекари продолжают радоваться непрекращающемуся наплыву покупателей, которые не перестают сметать с полок противовирусные препараты, антибиотики, витамины, жаропонижающие и все, что может стать лекарством при намеке на вирус. Панические настроения, безусловно, можно понять, но вот в чем дело: бесконтрольный прием лекарств да еще и без назначения врача не просто не рекомендован, а буквально запрещен, ведь такое увлечение может дорого обойтись. Редакция ИА «NewTimes.kz» публикует аргументы казахстанских врачей и ученых о том, к чему может привести самолечение тяжелыми лекарствами.
...
«Проснемся в стране, где не будет действенных антибиотиков»: Врачи и ученые РК о самолечении https://newtimes.kz/obshchestvo/113068-prosnemsia-v-strane-gde-ne-budet-deistvennykh-antibiotikov-vrachi-i-uchenye-rk-o-samolechenii
Аптекари продолжают радоваться непрекращающемуся наплыву покупателей, которые не перестают сметать с полок противовирусные препараты, антибиотики, витамины, жаропонижающие и все, что может стать лекарством при намеке на вирус. Панические настроения, безусловно, можно понять, но вот в чем дело: бесконтрольный прием лекарств да еще и без назначения врача не просто не рекомендован, а буквально запрещен, ведь такое увлечение может дорого обойтись. Редакция ИА «NewTimes.kz» публикует аргументы казахстанских врачей и ученых о том, к чему может привести самолечение тяжелыми лекарствами.
...
--«Аптеки обдирают население. Если у нас будет жесткая система подбора лекарств в аптечных сетях, то у нас в разы вырастет благосостояние народа. Люди не будут переплачивать за элементарные вещи», — заявила Айна Бакеева.
Все хотят быть белыми и пушистыми и желательно бесплатно
Цитата: Skype от 05.07.2020 07:56:39Так как большинство казахстанских врачей на борьбу с "короной" привлекли, то не уверен, что на сайте найдутся способные ответить на Ваш запрос специалисты.
Публичный запрос Айны Бакеевой растиражировали казахстанские СМИ, так что по примеру подобных прецедентов стоит подождать публичного ответа...
Цитата: Manitu от 05.07.2020 08:10:54Недавно выкладывали видео с водителем скорой, который упоминал о смертях в очередях в перегруженные заболевшими больницы.
Я так понял, от этой заразы погибают только те, кто спалился и попал в больницу?
Я так понял, от этой заразы погибают только те, кто спалился и попал в больницу?
Так что и в домашних условиях умирают. Кстати, из доступной информации: заболевание "короной" характеризуется резким изменением состояния, а при легкой и части средней тяжести протекания заболевания обсуждаемой вирусной пневмонии характерная для бактериальной пневмонии одышка не ощущается...
едридмадрид 05.07.2020 в 14:32:57 # 755234
Цитата: Все мы гости от 05.07.2020 07:15:51
Смотрел ее видео, есть вера ей, слишком эмоционально и с переживаниями. Да и подозрения мои она подтверждает.
Смотрел ее видео, есть вера ей, слишком эмоционально и с переживаниями. Да и подозрения мои она подтверждает.
эмоции да есть присутсвуют, сейчас у многих особенно врачей это так называемый "эмоциональный диагноз "
им и так не сладко было , а сейчас вообще "зашиваются "
теперь что видио касаемо ( опять же вчера переговаривал с сестренкой ) у неё на видео много чего и про дыхание и вообще кстати вчера она выступила
вот ссылки
https://www.youtube.com/watch?v=-9pg-_1isKM
https://www.youtube.com/watch?v=TaCNZSdAYOA
Загадка Японии. Почему там низкая смертность от Covid-19, несмотря на факторы риска https://www.bbc.com/russian/news-53291527
4 июля 2020
Почему от коронавируса умерло так мало японцев? Вопрос, конечно, звучит несколько мрачновато, однако эта статистика уже породила немало объяснений - от особых японских привычек до предположения о каком-то сверхъестественном иммунитете у жителей этой страны.
Кстати, в Японии еще не самая низкая смертность от Covid-19 в регионе: Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Вьетнам - все эти страны могут похвастаться еще более низкими цифрами летальности.
Но в первой половине 2020-го в Японии было зарегистрировано даже меньше смертей, чем обычно фиксируется в среднем в это время года. И это несмотря на тот факт, что в апреле японские японские власти заявили, что смертей было на тысячу больше обычного - возможно, как раз из-за Covid-19.
Все это вызывает особенное удивление, если учесть, что в Японии проживает очень много тех, кто считается особо уязвимыми для коронавируса, а также тот факт, что власти не стали вводить строгий карантин, как это сделали другие страны, в том числе ближайшие соседи.
...
4 июля 2020
Почему от коронавируса умерло так мало японцев? Вопрос, конечно, звучит несколько мрачновато, однако эта статистика уже породила немало объяснений - от особых японских привычек до предположения о каком-то сверхъестественном иммунитете у жителей этой страны.
Кстати, в Японии еще не самая низкая смертность от Covid-19 в регионе: Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Вьетнам - все эти страны могут похвастаться еще более низкими цифрами летальности.
Но в первой половине 2020-го в Японии было зарегистрировано даже меньше смертей, чем обычно фиксируется в среднем в это время года. И это несмотря на тот факт, что в апреле японские японские власти заявили, что смертей было на тысячу больше обычного - возможно, как раз из-за Covid-19.
Все это вызывает особенное удивление, если учесть, что в Японии проживает очень много тех, кто считается особо уязвимыми для коронавируса, а также тот факт, что власти не стали вводить строгий карантин, как это сделали другие страны, в том числе ближайшие соседи.
...
едридмадрид 05.07.2020 в 14:47:07 # 755238
ПРОТОКОЛ лечение вируса МЕНЯТЬ НИ КТО НЕ БУДЕТ ибо он считается международным ( по нему работают российский врачи и многие другие читай все страны мира )
теперь по поводу оттека легких( у меня кстати отец лет пять назад имел такой диагноз, хорошо что вовремя заметили и проконсультировались, как говорится не доводили до реанимации , ну можно сказать этакая пневмония но в легких вода уже была ) оказалось что на ногах перенес микро инфаркт ну а потом пошло поехало, отдышка, пропажа аппетита и прочее , грешили на курево курильщик почти с 60 летним стажем
но хорошо что детей соображающих имеет и как говорится мы НАСИЛЬНО ЗАСТАВИЛИ лечится ( старые люди они таки не любят вообще по больницам ходить, особенно мужчины) короче воду с легких выкачели , хорошо что вовремя заметили
так вот вернемся к вирусу
врач та которая по видио ничего нового не сказала , ОСНОВНЫЕ осложнения коронавируса это в последствии страдают легкие, сердце, почки и мозг
тут даже врачем не нужно быть
кстати про препараты про при отеке легких их ДОХРЕНА
но на тяжелой стадии испльзуетя даже наркотические средства
да кстати рекомендуют дышать парами этилового спирта а взрослым вообще рекомендуют инголяцию 96% раствором
ну и потом куча всяких лекарств
едридмадрид 05.07.2020 в 15:00:13 # 755242
да и вообще уже столько написано во всём мире про этот вирус
Основная проблема в том что при COVID-19 часто нарушается свертываемость крови
а это и инфаркты и тромбы в артериях и соотвественно последствия
да кстати как сказала сестренка если тромб появился в артерри в легких - то он просто разрывает какую то там легочную "херню" это симптомы пневмания и может даже смерть
поэтому ПРОБЛЕМА С КРОВЬЮ приводит к тяжелым последствиям те кто раньше имел проблемы с сосудами ( артериями) это диабетики и те кто страдает давлением ( гипертоники) у них и так не айс было а сейчас с этим вирусом вообще жопа
так же у нас в Казахстане и не только у нас во всем мире заметили при анализе крови и белка - что ПОЧКИ нахер тоже гибнут ( кстати усиленное мочегонные используют при том же оттек лекгих) ну а раз ПОЧКИ борохлят то значит оттеки по телу
ну а то что запах и вкус проблема при вирусе- это писец МОЗГУ рефлекторные органы в мозгу пострадали
едридмадрид 05.07.2020 в 15:02:51 # 755244
Цитата: Walter от 05.07.2020 08:54:09
Обо всем конкретно ни о чем. Я тоже подобное же могу сказать, хотя не врач.
Обо всем конкретно ни о чем. Я тоже подобное же могу сказать, хотя не врач.
я конеш могу догадываться , но по-моему не просто всё так и выступление всякие ( и главное говорят то что знают практически все врачи да и не только ) а про состояние нашей медицины так вообще даже тут на сайте ( помойке по портфилу) любого возьми - ДАСТ РАСКЛАД с ЭМОЦИЯМИ того что в реале происходит
едридмадрид 05.07.2020 в 15:05:57 # 755247
дофига хорошего и полезного , кстати там и про лечение про ЛЕКАРСТВА что и как с июля много что изменилось
Если настолько не нравится сайт, то что ты на нем потеряла кроме упоминаемого тобой мусора?
Цитата: DuMoH от 05.07.2020 15:09:56
К власти её! Что мешает взять и назначить ее министром здравоохранения?
К власти её! Что мешает взять и назначить ее министром здравоохранения?
Занято там уже.
Публичный запрос Айны Бакеевой растиражировали казахстанские СМИ, так что по примеру подобных прецедентов стоит подождать публичного ответа...Я боюсь что скорее нужно ждать увольнения. Она главврач, у нее есть хозяин, хозяину уже наверняка попеняли из здраворганизаций и министерства, поутихнет, уляжется и строптивицу тихо уволят.
KapitanNemo 05.07.2020 в 23:21:41 # 755274
Цитата: старик от 05.07.2020 15:43:52Quote:
Я боюсь что скорее нужно ждать увольнения. Она главврач, у нее есть хозяин, хозяину уже наверняка попеняли из здраворганизаций и министерства, поутихнет, уляжется и строптивицу тихо уволят.
Я боюсь что скорее нужно ждать увольнения. Она главврач, у нее есть хозяин, хозяину уже наверняка попеняли из здраворганизаций и министерства, поутихнет, уляжется и строптивицу тихо уволят.
Уволенный за ролик с перчатками хирург приступил к работе https://otyrar.kz/2020/07/uvolennyj-za-rolik-s-perchatkami-hirurg-pristupil-k-rabote/
03.07.2020
Кайрат Сейдуалиев, хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области, разместивший в соцсетях ролик о непригодных к использованию медицинских перчатках, приступил к работе, сообщает otyrar.kz.
Правда, теперь он работает в Центральной районной больнице Сарыагашского района, в должности заведующего приемным отделением.
- Предложение поступило от главного врача ЦРБ Сарыагашского района. В сложной нынешней ситуации кадры на вес золота. Кайрат Сейдуалиев уже приступил к работе, — сообщили в пресс-службе облздрава Туркестанской области.
Напомним, что на видео хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области Кайрат Сейуалиев открыто рассказал, какие перчатки им выдали для проведения операций. Они рассыпаются, стоит их просто взять в руки. Так и не добившись нормальных средств индивидуальной защиты от администрации больницы, врач снял видео и выложил его в соцсети, надеясь, что это не просто привлечет внимание, но и решит проблему.
После ролика, который вызвал горячее обсуждение в соцсетях, стало известно об увольнении врача. По словам 33-летнего хирурга, в эту больницу он устроился на работу 8 лет назад по программе «С дипломом в село». На протяжении 7 лет был заведующим отделением хирургии.
03.07.2020
Кайрат Сейдуалиев, хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области, разместивший в соцсетях ролик о непригодных к использованию медицинских перчатках, приступил к работе, сообщает otyrar.kz.
Правда, теперь он работает в Центральной районной больнице Сарыагашского района, в должности заведующего приемным отделением.
- Предложение поступило от главного врача ЦРБ Сарыагашского района. В сложной нынешней ситуации кадры на вес золота. Кайрат Сейдуалиев уже приступил к работе, — сообщили в пресс-службе облздрава Туркестанской области.
Напомним, что на видео хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области Кайрат Сейуалиев открыто рассказал, какие перчатки им выдали для проведения операций. Они рассыпаются, стоит их просто взять в руки. Так и не добившись нормальных средств индивидуальной защиты от администрации больницы, врач снял видео и выложил его в соцсети, надеясь, что это не просто привлечет внимание, но и решит проблему.
После ролика, который вызвал горячее обсуждение в соцсетях, стало известно об увольнении врача. По словам 33-летнего хирурга, в эту больницу он устроился на работу 8 лет назад по программе «С дипломом в село». На протяжении 7 лет был заведующим отделением хирургии.
Цитата: старик от 05.07.2020 15:43:52
Quote:
Quote:
Публичный запрос Айны Бакеевой растиражировали казахстанские СМИ, так что по примеру подобных прецедентов стоит подождать публичного ответа...Я боюсь что скорее нужно ждать увольнения. Она главврач, у нее есть хозяин, хозяину уже наверняка попеняли из здраворганизаций и министерства, поутихнет, уляжется и строптивицу тихо уволят.
Не уволят, спецы в дефиците. Хуже, если она попала кому-то, как говорится, не в бровь, а в глаз, то могут "неустановленные лица из хулиганских побуждений" погладить кирпичом по голове.