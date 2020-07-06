Министр ответил на громкое заявление шымкентского врача

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danilov 05 Июля 2020 в 23:56:24
Алексей Цой отметил, что врачи из разных регионов Казахстана уже выражают свое мнение по поводу данных выступлений.
«Это видео активно распространяется. Доктор из частной клиники, терапевт, реабилитолог комментирует прогнозы лечения и осложнения и призывает наших граждан воздержаться от лечения. Хочу заверить, что уже сейчас появились комментарии специалистов системы здравоохранения.
Врачи из разных регионов Казахстана уже выражают свое мнение по поводу данных выступлений. Очень важно понять, что все клинические протоколы, которые сейчас используются в Казахстане, во-первых, международно признаны, используют доказанные методики», — сказал Алексей Цой на онлайн-брифинге в СЦК.
Кроме того, министр заверил, что все лечения применяемые для пациентов зависит от индивидуального приема препаратов.
«Инфекционисты или врачи, которые работают с нашими пациентами, знают, как применять эти препараты, в какой дозировке, где осложнения, где риски, где противопоказания. Все зависит от индивидуального приема данных препаратов. Эти препараты вылечили и много лет поднимают их на ноги наших пациентов», — отметил министр.
Министра также сообщил, что коллеги из Минздрава хотели встретиться с доктором, однако не смогли дозвониться до нее.
«Наши коллеги пытались связаться с данным доктором, переговорить, выслушать доводы, обсудить в научном сообществе. К сожалению, мы не смогли дозвониться, и коллеги приходили, но не смогли связаться. Но мы готовы обсудить эти моменты, выслушать и рассмотреть с научными и клиническими сообществами все доводы», — отметил А. Цой.
Напомним, ранее мы сообщали, что главный врач частной клиники «Денсаулық» города Шымкента, реабилитолог и кинезотерапевт Айна Бакеева сделала громкое заявление.
Она записала эмоциональное видеообращение к президенту Казахстана, в котором просит срочно пересмотреть протокол лечения пациентов с ковидной пневмонией.
По ее словам, существующий протокол приводит к смерти пациентов от отека легких.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Наши коллеги пытались связаться с данным доктором, переговорить, выслушать доводы, обсудить в научном сообществе. К сожалению, мы не смогли дозвониться, и коллеги приходили, но не смогли связаться
В 21 веке министры не смогли связаться с простым смертным? Да ладно!?
P.S. Ни за что не соглашусь принимать вакцину и тем более солевые растворы внутривенно.
Страшно попасть в любой из стационаров, где не знают от чего лечат.
alpha_portal 06.07.2020 в 08:40:47 # 755292
А в общем мне тоже интересно почему общество всегда обращает внимание на одного врача игнорируя тысячи дркгих? Как бы тоже совсем не умно.
едридмадрид 06.07.2020 в 08:53:22 # 755294
Цитата: alpha_portal от 06.07.2020 02:40:47
Ну на самом деле действительно министр говорит тему. Хотелось бы на протоколы как бы взглянуть. Где сука эти протоколы? Как международные так и наши? Но как бы чтобы не заниматься голословной политикой?
А в общем мне тоже интересно почему общество всегда обращает внимание на одного врача игнорируя тысячи дркгих? Как бы тоже совсем не умно.
Ну на самом деле действительно министр говорит тему. Хотелось бы на протоколы как бы взглянуть. Где сука эти протоколы? Как международные так и наши? Но как бы чтобы не заниматься голословной политикой?
А в общем мне тоже интересно почему общество всегда обращает внимание на одного врача игнорируя тысячи дркгих? Как бы тоже совсем не умно.
ну как ты читаешь тут коменты к новостям
как говорится пиздежь устраивают боты и тролли этой титусной помойки ( по портфилу) для поднятия рейтинга
а я к примеру пару дней назад выложил ссылку на этот протокол КСТАТИ УЖЕ 10 редакция
вот специально для тебя ПРОДУБЛИРУЮ СВОЁ СООБЩЕНИЕ
" и вобще вместо того чтоб ссаться от заменителя рашенского (японо-китайского лекарства )
кто тут штаны на диване протирает
лучше всего ВЫЛОЖИТЕ ( по крайне мере последнее)для Казахстана
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19 (10-я редакция)
там всё четко прописано что и как и чем лечат не поленитесь выложите как НОВОСТЬ
вот ссылка ( спасибо философ ньюс)
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/documents/details/25568?lang=ru"