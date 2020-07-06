Министр ответил на громкое заявление шымкентского врача

Ну на самом деле действительно министр говорит тему. Хотелось бы на протоколы как бы взглянуть. Где сука эти протоколы? Как международные так и наши? Но как бы чтобы не заниматься голословной политикой?А в общем мне тоже интересно почему общество всегда обращает внимание на одного врача игнорируя тысячи дркгих? Как бы тоже совсем не умно.