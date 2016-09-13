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Грузия направила в Казахстан 10 аппаратов ИВЛ
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философ 06 Июля 2020 в 20:30:32
Гуманитарный груз для преодоления последствий коронавируса направила Грузия в Алматы. Помощь в виде 10 аппаратов искусственной вентиляции легких направил из Тбилиси председатель совета директоров «Индустриальной группы Грузии» Давид Бежуашвили.

Дорогостоящее и жизненно необходимое в данный период оборудование будет распределено среди медицинских учреждений Нур-Султана. Министерство иностранных дел Казахстана «признательность дружественному народу Грузии, в том числе руководителю «Индустриальной группы Грузии»

Давиду Бежуашвили за оказанную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса». Сегодня страны объединяются для преодоления негативных последствий пандемии.

Чуть раньше гуманитарную помощь Казахстану также оказало правительство КНР.

https://webinfo.kz/2020/07/06/gruziya-napravila-v-kazahstan-10-apparatov-ivl/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 06.07.2020 в 21:16:46   # 755347
Интересно было бы узнать какой вклад в борьбу с коронавирусом , внесли наши "Рокфеллеры"? Могли бы и депутаты дневной заработок отдать.
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  Ал 06.07.2020 в 21:27:29   # 755349
Quote:
Помощь в виде 10 аппаратов искусственной вентиляции легких направил из Тбилиси председатель совета директоров «Индустриальной группы Грузии» Давид Бежуашвили.

Отправила Грузия или все таки председатель совета директоров «Индустриальной группы Грузии» Давид Бежуашвили?

Кстати, связь корпорации с Казахстаном Quote:
«Индустриальная группа Грузии» покупает «КазТрансГаз-Тбилиси» https://zonakz.net/2016/09/13/industrialnaja-gruppa-gruzii-pokupaet-kaztransgaz-tbilisi/
13.09.2016
Алматы. 13 сентября. КазТАГ — Газораспределительную компанию «КазТрансГаз-Тбилиси» покупает «Индустриальная группа Грузии», пишет «Вестник Кавказа».
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  Walter 06.07.2020 в 21:51:25   # 755354
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Конечно мы опозорились
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