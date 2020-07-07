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Перестаньте, прошу вас, ВСЕ! Лечиться рассылками из вотсапа!
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danilov 07 Июля 2020 в 09:31:27
ОТЧАЯНИЯ ПОСТ или РЕКВИЕМ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ

Перестаньте, прошу вас, ВСЕ! Лечиться рассылками из вотсапа! Перестаньте пересылать "протоколы лечения", которые вам кто-то прислал.

Коллеги, а вы перестаньте (!!!), пожалуйста, назначать Дексаметазон и Преднизолон в домашних условиях!!! Перестаньте (!!!) назначать по 8-15 препаратов для домашнего применения!!! На амбулаторном этапе основное внимание должно уделяться динамическому наблюдению за симптомами и признаками и симптоматическому лечению (обильное тёплое питье, полноценный отдых и сбалансированное питание). Из лекарств - Ибупрофен или парацетамол. Даже антибиотики (!!!) НЕ ДОЛЖНЫ НАЗНАЧАТЬСЯ в первые 7-10 дней болезни БОЛЬШИНСТВУ заболевших!!! И если уж назначаете, то ТОЛЬКО в таблетках и ТОЛЬКО 1 препарат!!!

Никаких противовирусных препаратов с доказанной эффективностью против COVID-19 на сегодняшний день нет! Ацикловир эффективен ТОЛЬКО(!!!) в отношении вирусов из семейства Герпес- вирусов!!! Осельтамивир - ТОЛЬКО(!!!) против вируса гриппа!!! Какой грипп в июле в нашем полушарии???

Сохраните почки и печень тем, кому может понадобиться госпитализация в стационар при нарастании признаков дыхательной недостаточности или других симптомов. Ведь в стационаре им будут вводить ещё огромное количество препаратов. Какие печень и почки это выдержат??? Люди могут умирать не только от самого заболевания COVID-19, но и в результате такого беспощадного лечения на всех этапах оказания медицинской помощи.
Одумайтесь, пожалуйста, ВСЕ!

Назначение любого препарата должно производиться ТОЛЬКО в том случае, если ожидаемая польза превышает риск побочных эффектов лечения.

Поймите, НЕВОЗМОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ развитие пневмонии при COVID-19, это зависит только от индивидуальных особенностей организма!!! В 80% случаев он справится сам, без лишнего лечения! Пневмонию нужно лечить лишь в том случае, если развивается учащение дыхания, появляется одышка и падение сатурации кислородом!!! Это и есть КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ пневмонии!!! В этом случае в первую очередь нужна кислородная поддержка, даже не антибиотики. И назначение антибиотика хоть сколько-нибудь оправдано ТОЛЬКО в том случае, если есть КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ. ПНЕВМОНИИ, хотя польза от их применения при COVID-19 весьма и весьма сомнительна (в сомнительных случаях показан прокальцитониновый тест).

UPD. А ещё задумайтесь, ЧЕМ грядущей зимой мы будем лечить бактериальные пневмонии, вызванные устойчивыми ко всем антибиотикам возбудителями??? А бактериальные пневмонии в разы опаснее вирусных. Там ведь если сепсис, то "давай, до свидания!"



https://www.facebook.com/yelena909/posts/3554910367870500
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Вошинг тонк 07.07.2020 в 09:46:00   # 755451
А кто эта Лена?
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  Практичный 07.07.2020 в 10:31:14   # 755454
Ну в общем правильно сказано. Антибиотики вещь очень опастная,надо быть сверхосторожным.Но есть и чушь.
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  NBE 07.07.2020 в 10:37:29   # 755455
Сами доктора назначают активно антибиотики. В текущий момент попасть к докторам сложно, из за их загруженности, а помирать ой как не хочется, вот и лечимся кто как может...
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  Денис222 07.07.2020 в 11:21:52   # 755471
Все верно, доктора сами назначают, огромные списки за огромные деньги...приходится гуглить и что-то отсеивать...
К тому же многие не доверяют медикам...и ведь понять их можно, но надо быть предельно осторожными.
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  Софруджу 07.07.2020 в 12:05:39   # 755483
Да врачи всегда назначают кучу лекарств. Придёшь домой, почитаешь - и две трети, как минимум, отсеиваешь. Нет никакого доверия врачам. Родственники заболели. Анализы, конечно, не брали. Врач по телефону сделала назначения. Конечно, с антибиотиками (!). Через день вызвали скорую. Врач скорой отменил практически все назначения. И сделал другие. Ну, и кому будут верить люди? Вот и лечатся по ватсапу. Правда в одном. Лекарства имено от коронавируса всё равно НЕТ. Все назначения либо снять симптом, либо на всякий случай - вдруг как-то посодействует. Поэтому, в принципе, можно не тратиться. Если не умираешь, то действительно , просто побольше пить и ждать, пока организм сам справится
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  Денис222 07.07.2020 в 12:14:19   # 755484
Родители заболели, диагноз пневмония... скажу так, четыре врача - четыре разных назначения...трое написали о антибиотиках...о сильных, дорогих...только фельдшер скорой помощи сказал, что можно антибиотиками навредить..и не увлекаться лечением.
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  MишаМашкевич 07.07.2020 в 13:58:02   # 755518
наконец таки пошли вменяемые статьи!
Вообще у кого есть заболевания связянные с бактерией, не плохо было б на уровне поликлиник сдавать пак посев.
только на основании этих анализов и выписывать антибиотики.
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