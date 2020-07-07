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danilov 07 Июля 2020 в 09:31:27
Перестаньте, прошу вас, ВСЕ! Лечиться рассылками из вотсапа! Перестаньте пересылать "протоколы лечения", которые вам кто-то прислал.
Коллеги, а вы перестаньте (!!!), пожалуйста, назначать Дексаметазон и Преднизолон в домашних условиях!!! Перестаньте (!!!) назначать по 8-15 препаратов для домашнего применения!!! На амбулаторном этапе основное внимание должно уделяться динамическому наблюдению за симптомами и признаками и симптоматическому лечению (обильное тёплое питье, полноценный отдых и сбалансированное питание). Из лекарств - Ибупрофен или парацетамол. Даже антибиотики (!!!) НЕ ДОЛЖНЫ НАЗНАЧАТЬСЯ в первые 7-10 дней болезни БОЛЬШИНСТВУ заболевших!!! И если уж назначаете, то ТОЛЬКО в таблетках и ТОЛЬКО 1 препарат!!!
Никаких противовирусных препаратов с доказанной эффективностью против COVID-19 на сегодняшний день нет! Ацикловир эффективен ТОЛЬКО(!!!) в отношении вирусов из семейства Герпес- вирусов!!! Осельтамивир - ТОЛЬКО(!!!) против вируса гриппа!!! Какой грипп в июле в нашем полушарии???
Сохраните почки и печень тем, кому может понадобиться госпитализация в стационар при нарастании признаков дыхательной недостаточности или других симптомов. Ведь в стационаре им будут вводить ещё огромное количество препаратов. Какие печень и почки это выдержат??? Люди могут умирать не только от самого заболевания COVID-19, но и в результате такого беспощадного лечения на всех этапах оказания медицинской помощи.
Одумайтесь, пожалуйста, ВСЕ!
Назначение любого препарата должно производиться ТОЛЬКО в том случае, если ожидаемая польза превышает риск побочных эффектов лечения.
Поймите, НЕВОЗМОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ развитие пневмонии при COVID-19, это зависит только от индивидуальных особенностей организма!!! В 80% случаев он справится сам, без лишнего лечения! Пневмонию нужно лечить лишь в том случае, если развивается учащение дыхания, появляется одышка и падение сатурации кислородом!!! Это и есть КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ пневмонии!!! В этом случае в первую очередь нужна кислородная поддержка, даже не антибиотики. И назначение антибиотика хоть сколько-нибудь оправдано ТОЛЬКО в том случае, если есть КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ. ПНЕВМОНИИ, хотя польза от их применения при COVID-19 весьма и весьма сомнительна (в сомнительных случаях показан прокальцитониновый тест).
UPD. А ещё задумайтесь, ЧЕМ грядущей зимой мы будем лечить бактериальные пневмонии, вызванные устойчивыми ко всем антибиотикам возбудителями??? А бактериальные пневмонии в разы опаснее вирусных. Там ведь если сепсис, то "давай, до свидания!"
https://www.facebook.com/yelena909/posts/3554910367870500
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вошинг тонк 07.07.2020 в 09:46:00 # 755451
Практичный 07.07.2020 в 10:31:14 # 755454
К тому же многие не доверяют медикам...и ведь понять их можно, но надо быть предельно осторожными.
MишаМашкевич 07.07.2020 в 13:58:02 # 755518
Вообще у кого есть заболевания связянные с бактерией, не плохо было б на уровне поликлиник сдавать пак посев.
только на основании этих анализов и выписывать антибиотики.