Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля. Брифинг министра здравоохранения

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Июля 2020 в 15:43:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 07.07.2020 в 16:48:56 # 755547
2 человека из моих знакомых опять лежат с температурой. Что за хрень? Имунитет не сопротивляется? Т.е. переболел - не факт что опять не переболеешь?!
Цитата: alpha_portal от 07.07.2020 10:48:56Так и есть иммунитет может быть не долгим так говорят мировые сми что иммунитета от вируса нет только временный.
Ребят, кто переболел короновирусом: как состояние? Не было ли повторного заражения?
2 человека из моих знакомых опять лежат с температурой. Что за хрень? Имунитет не сопротивляется? Т.е. переболел - не факт что опять не переболеешь?!
Ребят, кто переболел короновирусом: как состояние? Не было ли повторного заражения?
2 человека из моих знакомых опять лежат с температурой. Что за хрень? Имунитет не сопротивляется? Т.е. переболел - не факт что опять не переболеешь?!
alpha_portal 07.07.2020 в 17:17:56 # 755550
Цитата: alpha_portal от 07.07.2020 11:17:56болеют, или переболели вокруг почти все знакомые. Троих не спасли. Степень и симптомы у всех разные. Но, даже при легком течении, ощущения - жесть, особенно психологическое состояние и состояние неизвестности. Повторного ни у кого не было, от первого еще не очухались полностью. Надеюсь, что повторов не будет, но круг общения минимизировали, на всякий случай.
Это трындец тогда
Это трындец тогда