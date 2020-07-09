Узбекистан вновь вводит карантин с 10 июля по 1 августа

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danilov 09 Июля 2020 в 14:34:07
С 10 июля в стране будет ограничено движение транспортных средств, закрыты непродовольственные рынки, парки, оздоровительные центры, детские летние лагеря, кафе и рестораны.
Центральноазиатская страна с населением 34 миллиона человек в марте закрыла крупные города и области, а также остановила работу небольших предприятий, чтобы противостоять пандемии.
В мае власти Узбекистана начали постепенно смягчать ограничения, разделив страну на “красную”, “желтую” и “зеленую” зоны в зависимости от регистрации новых случаев COVID-19.
С июля из-за роста новых случаев COVID-19 страна ввела новые ограничения в ряде регионов, включая столицу.
В Узбекистане на сегодняшний день зарегистрировано 10.838 случаев заражения коронавирусом и 41 смертей.
https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN2490ZC-ORUTP
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