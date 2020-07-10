Минздрав РК опроверг информацию посольства Китая о неизвестной пневмонии в Казахстане

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danilov 10 Июля 2020 в 12:19:49
«В некоторых СМИ Китая распространяется информация о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус. В ответ на данные сообщения министерство здравоохранения Республики Казахстан официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении минздрава РК, распространенном в пятницу.
Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела в Международную классификацию болезней (МКБ 10) коды для учета пневмоний, когда коронавирусная инфекция (КВИ) диагностирована клинически или эпидемиологически, например симптом «матового стекла» пораженных легких, но лабораторно не подтверждена.
«Казахстан, в этой связи, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и распространенности коронавирусной инфекции. 9 июля на брифинге Министр здравоохранения Казахстана А.Цой говорил о количестве пневмоний в стране в целом: бактериального, грибкового, вирусного происхождения, в том числе согласно классификации МКБ-10 «вирусные пневмонии, неуточненной этиологии». Таким образом, министерство здравоохранения Республики Казахстан подчеркивает, что сообщения китайских СМИ не соответствуют действительности», - сказано в сообщении.
Напомним, 9 июля на сайте посольства Китая в Казахстане было опубликовано предупреждение для китайских граждан.
«Согласно сообщениям казахстанских СМИ, с середины июня заболеваемость пневмонией в Атырау, Актобе и Шымкенте значительно возросла. На данный момент инфицировано около 500 человек и более 30 человек находятся в критическом состоянии. В первой половине этого года от пневмонии умерло 1772. Только в июне погибло 628 человек, включая граждан Китая. Смертность от этой болезни намного выше, чем от новой коронавирусной пневмонии», - говорится в сообщении на сайте посольства Китая в Казахстане.
https://kaztag.kz/ru/news/minzdrav-rk-oproverg-informatsiyu-posolstva-kitaya-o-neizvestnoy-pnevmonii-v-kazakhstane
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Практичный 10.07.2020 в 13:34:57 # 755981