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"Неизвестная" пневмония в Казахстане является новой формой коронавируса - ВОЗ
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danilov 11 Июля 2020 в 21:57:12
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что вспышка "неизвестной" пневмонии в Казахстане является новой формой коронавируса.



По мнению исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, имеющиеся случаи "были просто не правильно диагностированы".

"В последние семь дней мы работаем с властями Казахстана и проверяем качество тестов, чтобы убедиться, что результаты не были ложноотрицательными <...> Это возможно главная причина того, что многие случаи пневмонии, которые могли бы быть Covid-19, не были правильно диагностированы", – сказал Майкл Райан во время брифинга.

https://youtu.be/B9hNbOPKQbk?t=2163
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 11.07.2020 в 22:00:38   # 756271
Что же так "повезло" Казахстану что навалилась неизвестная пневмония? То есть в мире этой болезни пока нет?
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  ЛиКа 11.07.2020 в 22:30:04   # 756276
Были бы тесты, неизвестность превратилась бы сразу в короновирус.
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  Денис222 11.07.2020 в 22:34:51   # 756277
Да уж... какой-то бермудский треугольник, а не государство. Пришла гум помощь, ищем на складах... выделили деньги...их нет... пришла зараза о которой знает весь мир, у нас и с ней что-то случилось...пиздец какой-то
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  Мура45 11.07.2020 в 22:53:29   # 756278
Бесконтрольное назначение и безрецептурное применение различных антибиотиков могло способствовать тому, что появились резистентные штаммы различных бактерий, в том числе и пневмококков
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  troll 11.07.2020 в 23:15:26   # 756283
Цитата: Мура45 от 11.07.2020 16:53:29
Бесконтрольное назначение и безрецептурное применение различных антибиотиков могло способствовать тому, что появились резистентные штаммы различных бактерий, в том числе и пневмококков

про маски!!! их везде носят, даже на свежем воздухе.
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  Skype 11.07.2020 в 23:24:03   # 756284
Оне думали будут хапать всегда, но хера угадали. Теперь проблемы будут идти по наростаящей.

Первая и главная жопа, это дороги, через 5 лет за машину можно будет забыть, на ишаке сподручнее будет ездить. Тотальная коррупция свое дело сделает, пока цветочки, ягодки потом

Ждите хаом
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  Денис222 11.07.2020 в 23:35:50   # 756286
Да, мы наверное все ближе к митингам..а позднее голодные бунты...
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  Софруджу 11.07.2020 в 23:44:11   # 756289
Мне смешно слушать. Неправильно диагностировали... Да никто и не пытался диагностировать. У нескольких десятков известных мне людей никто и не собирался делать тест. Просто говорят, что пневмония и всё. Как же ты обнаружишь ковид, если ты даже не пытаешься его обнаружить. ВОЗ просто не может себе представить масштабов очковтирательства в Казахстане
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  Маке0912 12.07.2020 в 00:01:30   # 756291
Это всё эхо безалаберности, коррупции, за все эти 30 лет. Минздрав давно погряз в разных махинациях и без ответственности и попустительстве. Потому что ставленники НАНа.
Сами видите только только начали кого то наказывать.
И то после того как люди начали сотнями умирать и интра (сот сети) переполнилась негативом.
А эти ТОО "СК-Фармация , НАО "Фонд социального медицинского страхования" что они делали ?
Все бастыки, приближонные к верхушке власти и их различная недоступная родня.
Токаев только недавно начал голос повышать и руками махать. Трудно наказывать людей из своей же стаи.
Где всю жизнь обитал. И в прошлом году стал первым.
Ну теперь коси всех невзирая на родство.
Если не боишся старого.
Флаг тебе в руки, где камчу а где и саблю.

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  Денис222 12.07.2020 в 00:03:15   # 756292
Цитата: Софруджу от 11.07.2020 17:44:11
Мне смешно слушать. Неправильно диагностировали... Да никто и не пытался диагностировать. У нескольких десятков известных мне людей никто и не собирался делать тест. Просто говорят, что пневмония и всё. Как же ты обнаружишь ковид, если ты даже не пытаешься его обнаружить. ВОЗ просто не может себе представить масштабов очковтирательства в Казахстане


На данный момент пневмонию диагностировали у пяти близких, и у троих знакомых...ни у одного не делали тест...знаю точно..всех возил на рентген, к терапевту...лечение всем назначали одно и тоже.. антибиотики и куева туча всякой всячины
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  DITRX 12.07.2020 в 00:38:16   # 756297
взрыв в Арысе, беспорядки с дунганами, сель в ленгере, прорыв дамбы в Узбекистане, потоп в астане и Шымкенте, короновирус с без конечными карантинами, 1 место по короновирусу теперь еще и это. и все это за 1 год.В чем мы согрешили что такие испытания на нашу голову ???
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  vvka 12.07.2020 в 00:57:28   # 756299
Цитата: DITRX от 11.07.2020 18:38:16
взрыв в Арысе, беспорядки с дунганами, сель в ленгере, прорыв дамбы в Узбекистане, потоп в астане и Шымкенте, короновирус с без конечными карантинами, 1 место по короновирусу теперь еще и это. и все это за 1 год.В чем мы согрешили что такие испытания на нашу голову ???


Это не мы согрешили. Это результат деятельности ОПГ "НАН и Ко". Все в этой жизни возвращается. Бумеранг. Что посеешь - то и пожнешь. Холодильник уже победил телевизор - теперь всем на так называемом "верху" - пиздец. До этого-то там (на так называемом "верху") вонь стояла - когда они ссались по поводу и без, а теперь там смрад - срутся уже не по-детски, ибо чуют - конец близок и никакие полицаи их не спасут.
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