"Неизвестная" пневмония в Казахстане является новой формой коронавируса - ВОЗ

Мне смешно слушать. Неправильно диагностировали... Да никто и не пытался диагностировать. У нескольких десятков известных мне людей никто и не собирался делать тест. Просто говорят, что пневмония и всё. Как же ты обнаружишь ковид, если ты даже не пытаешься его обнаружить. ВОЗ просто не может себе представить масштабов очковтирательства в Казахстане