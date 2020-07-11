"Неизвестная" пневмония в Казахстане является новой формой коронавируса - ВОЗ

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danilov 11 Июля 2020 в 21:57:12
По мнению исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, имеющиеся случаи "были просто не правильно диагностированы".
"В последние семь дней мы работаем с властями Казахстана и проверяем качество тестов, чтобы убедиться, что результаты не были ложноотрицательными <...> Это возможно главная причина того, что многие случаи пневмонии, которые могли бы быть Covid-19, не были правильно диагностированы", – сказал Майкл Райан во время брифинга.
https://youtu.be/B9hNbOPKQbk?t=2163
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Мура45 от 11.07.2020 16:53:29
Бесконтрольное назначение и безрецептурное применение различных антибиотиков могло способствовать тому, что появились резистентные штаммы различных бактерий, в том числе и пневмококков
Бесконтрольное назначение и безрецептурное применение различных антибиотиков могло способствовать тому, что появились резистентные штаммы различных бактерий, в том числе и пневмококков
про маски!!! их везде носят, даже на свежем воздухе.
Первая и главная жопа, это дороги, через 5 лет за машину можно будет забыть, на ишаке сподручнее будет ездить. Тотальная коррупция свое дело сделает, пока цветочки, ягодки потом
Ждите хаом
Сами видите только только начали кого то наказывать.
И то после того как люди начали сотнями умирать и интра (сот сети) переполнилась негативом.
А эти ТОО "СК-Фармация , НАО "Фонд социального медицинского страхования" что они делали ?
Все бастыки, приближонные к верхушке власти и их различная недоступная родня.
Токаев только недавно начал голос повышать и руками махать. Трудно наказывать людей из своей же стаи.
Где всю жизнь обитал. И в прошлом году стал первым.
Ну теперь коси всех невзирая на родство.
Если не боишся старого.
Флаг тебе в руки, где камчу а где и саблю.
Цитата: Софруджу от 11.07.2020 17:44:11
Мне смешно слушать. Неправильно диагностировали... Да никто и не пытался диагностировать. У нескольких десятков известных мне людей никто и не собирался делать тест. Просто говорят, что пневмония и всё. Как же ты обнаружишь ковид, если ты даже не пытаешься его обнаружить. ВОЗ просто не может себе представить масштабов очковтирательства в Казахстане
Мне смешно слушать. Неправильно диагностировали... Да никто и не пытался диагностировать. У нескольких десятков известных мне людей никто и не собирался делать тест. Просто говорят, что пневмония и всё. Как же ты обнаружишь ковид, если ты даже не пытаешься его обнаружить. ВОЗ просто не может себе представить масштабов очковтирательства в Казахстане
На данный момент пневмонию диагностировали у пяти близких, и у троих знакомых...ни у одного не делали тест...знаю точно..всех возил на рентген, к терапевту...лечение всем назначали одно и тоже.. антибиотики и куева туча всякой всячины
Цитата: DITRX от 11.07.2020 18:38:16
взрыв в Арысе, беспорядки с дунганами, сель в ленгере, прорыв дамбы в Узбекистане, потоп в астане и Шымкенте, короновирус с без конечными карантинами, 1 место по короновирусу теперь еще и это. и все это за 1 год.В чем мы согрешили что такие испытания на нашу голову ???
взрыв в Арысе, беспорядки с дунганами, сель в ленгере, прорыв дамбы в Узбекистане, потоп в астане и Шымкенте, короновирус с без конечными карантинами, 1 место по короновирусу теперь еще и это. и все это за 1 год.В чем мы согрешили что такие испытания на нашу голову ???
Это не мы согрешили. Это результат деятельности ОПГ "НАН и Ко". Все в этой жизни возвращается. Бумеранг. Что посеешь - то и пожнешь. Холодильник уже победил телевизор - теперь всем на так называемом "верху" - пиздец. До этого-то там (на так называемом "верху") вонь стояла - когда они ссались по поводу и без, а теперь там смрад - срутся уже не по-детски, ибо чуют - конец близок и никакие полицаи их не спасут.