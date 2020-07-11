Группа медработников из России прибыла в Мангистау

Группа медработников из России прибыла в МангистауВ регионе ощущается нехватка медработников.11 июля 2020На сегодняшний день объем работы у медицинских работников Мангистау значительно увеличился. Врачи круглосуточно борются за жизнь каждого пациента. Однако, в связи с ростом числа заболевающих, в регионе ощущается нехватка медработников. В области все еще не хватает реаниматологов, инфекционистов, терапевтов и врачей общей практики, передает zakon.kz.При непосредственном участии акима области Серикбая Трумова началась работа по привлечению этих специалистов в регион. Сегодня утром самолет с 9 российскими медиками приземлился в аэропорту Актау.1.Дворницына Карина КонстантиновнаВрач инфекционист, организатор здравоохранения, клиническая лимфология; категория высшая. Владеет уникальной лимфотропной методикой введения лекарственных средств при ковид инфекции. Опыт работ с ковид инфекцией, в качестве специалиста, и непосредственно руководителя.2.Оганисян Артур Александровичврач организатор здравоохранения, врач невролог, клиническая лимфология; категория высшая. Владеет уникальной лимфотропной методикой введения лекарственных средств. Категория высшая, опыт работ с ковид инфекцией, в качестве специалиста, и непосредственно руководителя.3.Шенгиреев Игорь Константиновичврач невролог, опыт работы в ковидарии с коморбидными пациентами. Занимается в том числе патологией коагулопатий, актуальной при ковид инфекции ( подбор дозы антикоагулянтов и пр пр)4.Захарова Дарья Константиновнаврач педиатр, кардиолог. Опыт работы с ковид инфекцией, ведение пациентов с ковид и патологией сердечно сосудистой системы, взаимодействие с родильным домом по необходимости. Категория первая5.Ямалтдинов Азат АфкановичВрач пульмонолог, врач рентгенолог, врач фтизиатр. Специалист по легочной патологии. Категория высшая.6.Кочергина Валентина Владимировнаврач реаниматолог, опыт работы с ковид инфекцией в отделении реанимации.7. Федоренко Инна Николаевнаврач терапевт, врач кардиолог. Работа с коморбидной патологией у лиц старшей возрастной группы в условиях ковид. Категория высшая.8.Захаров Лев Владимировичкоординатор работы сестринского процесса, акушер в условиях работы ковид, медицинский брат, организовавший преемственность работы в отделениях ковид, и приемном покое.9. Суковатицина Ольга Станиславовнафельдшер, по работе с ковид пациентами, категория высшая.Медицинские работники из Москвы уже приступили к своей работе.Стоит отметить, что данные специалисты прибыли чартерным рейсом, который предоставил акимат Мангистауской области. Спонсором является "МангистауМунайГаз".