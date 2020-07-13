Продление и выплаты

Комментарии, по рейтингу, по дате
И что бы в итоге так их и не получить...
Что мешает выплатить эти деньги безо всяких условий?
Эти деньги останутся же в Казахстане - тратить их будут только на самое необходимое - продукты, коммуналка и прочие обязательные платежи.
Цитата: OlegR от 13.07.2020 14:24:08
Уберите время работы базаров до 13:00,это ужас, пробки, стол повторения! И почему у нас парки закрыты? В постановлении ясно сказано, что без аттракционов, и группами не более трех человек можно гулять!!! У нас Сан-врач города не адекватный что ли? В магнуме тоже ужас, как на новый год очереди были, все из за ограничений работы магазина, с головой подружитесь, главный врач!!!!
Уберите время работы базаров до 13:00,это ужас, пробки, стол повторения! И почему у нас парки закрыты? В постановлении ясно сказано, что без аттракционов, и группами не более трех человек можно гулять!!! У нас Сан-врач города не адекватный что ли? В магнуме тоже ужас, как на новый год очереди были, все из за ограничений работы магазина, с головой подружитесь, главный врач!!!!
Хорошо бы кого-то порицая, соблюдать пункты препинания.
P.S. Столпотворение*
Цитата: Absolute от 13.07.2020 15:15:54На всякий случай кризисменеджер пишется слитно. менджер...насмешили!
Ну что получится у нас кризис менджер в стране ? Или всё таки сменят)
Ну что получится у нас кризис менджер в стране ? Или всё таки сменят)
Цитата: Absolute от 13.07.2020 15:14:35
Хорошо бы кого-то порицая, соблюдать пункты препинания.
P.S. Столпотворение*
Цитата: OlegR от 13.07.2020 14:24:08
Уберите время работы базаров до 13:00,это ужас, пробки, стол повторения! И почему у нас парки закрыты? В постановлении ясно сказано, что без аттракционов, и группами не более трех человек можно гулять!!! У нас Сан-врач города не адекватный что ли? В магнуме тоже ужас, как на новый год очереди были, все из за ограничений работы магазина, с головой подружитесь, главный врач!!!!
Уберите время работы базаров до 13:00,это ужас, пробки, стол повторения! И почему у нас парки закрыты? В постановлении ясно сказано, что без аттракционов, и группами не более трех человек можно гулять!!! У нас Сан-врач города не адекватный что ли? В магнуме тоже ужас, как на новый год очереди были, все из за ограничений работы магазина, с головой подружитесь, главный врач!!!!
Хорошо бы кого-то порицая, соблюдать пункты препинания.
P.S. Столпотворение*
Пункты препинания?
Цитата: Absolute от 13.07.2020 15:15:54
Ну что получится у нас кризис менджер в стране ? Или всё таки сменят)
Ну что получится у нас кризис менджер в стране ? Или всё таки сменят)
Кажется не хватает пунктов препинания
Все мы гости 13.07.2020 в 23:08:23 # 756597
southman33 14.07.2020 в 00:43:01 # 756641
Цитата: Все мы гости от 13.07.2020 17:08:23
Как будут определять нуждающихся?
Как будут определять нуждающихся?
По желтым штанам и колокольчику в носу
Цитата: plex от 13.07.2020 15:56:45
Пункты препинания?
Цитата: Absolute от 13.07.2020 15:14:35
Хорошо бы кого-то порицая, соблюдать пункты препинания.
P.S. Столпотворение*
Цитата: OlegR от 13.07.2020 14:24:08
Уберите время работы базаров до 13:00,это ужас, пробки, стол повторения! И почему у нас парки закрыты? В постановлении ясно сказано, что без аттракционов, и группами не более трех человек можно гулять!!! У нас Сан-врач города не адекватный что ли? В магнуме тоже ужас, как на новый год очереди были, все из за ограничений работы магазина, с головой подружитесь, главный врач!!!!
Уберите время работы базаров до 13:00,это ужас, пробки, стол повторения! И почему у нас парки закрыты? В постановлении ясно сказано, что без аттракционов, и группами не более трех человек можно гулять!!! У нас Сан-врач города не адекватный что ли? В магнуме тоже ужас, как на новый год очереди были, все из за ограничений работы магазина, с головой подружитесь, главный врач!!!!
Хорошо бы кого-то порицая, соблюдать пункты препинания.
P.S. Столпотворение*
Пункты препинания?
Контрольно-пропускные пункты.
Контрольно-пропускные пункты.
Пункты приёма посуды
Из под пива
За всё время.
Но нуждаещимся деньги как воздух нужны.
Дают берите. Детей кормите и на лекарство (если хватит)- чем ничего.