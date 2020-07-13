Продление и выплаты

Уберите время работы базаров до 13:00,это ужас, пробки, стол повторения! И почему у нас парки закрыты? В постановлении ясно сказано, что без аттракционов, и группами не более трех человек можно гулять!!! У нас Сан-врач города не адекватный что ли? В магнуме тоже ужас, как на новый год очереди были, все из за ограничений работы магазина, с головой подружитесь, главный врач!!!!