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Продление и выплаты
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danilov 13 Июля 2020 в 19:33:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 13.07.2020 в 20:00:49   # 756516
Чуют нафталиновые, что пиздец близок - откупаются
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  bIP6bIC 13.07.2020 в 20:18:40   # 756518
И нужно будет опять пройти семь кругов ада, что бы доказать властям, что эти пресловутые 42500 все таки ты должен получить??? И будут опять грозить тюрьмой, а потом опять переобуваться на ходу? Или что еще придумают наши недалекие чинуши?
И что бы в итоге так их и не получить...
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  Мура45 13.07.2020 в 20:23:42   # 756519
Границы закрыты, курорты и зоны отдыха не работают, увеселительные и прочие заведения на карантине.
Что мешает выплатить эти деньги безо всяких условий?
Эти деньги останутся же в Казахстане - тратить их будут только на самое необходимое - продукты, коммуналка и прочие обязательные платежи.
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  OlegR 13.07.2020 в 20:24:08   # 756520
Уберите время работы базаров до 13:00,это ужас, пробки, стол повторения! И почему у нас парки закрыты? В постановлении ясно сказано, что без аттракционов, и группами не более трех человек можно гулять!!! У нас Сан-врач города не адекватный что ли? В магнуме тоже ужас, как на новый год очереди были, все из за ограничений работы магазина, с головой подружитесь, главный врач!!!!
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  Васяй 13.07.2020 в 20:38:34   # 756530
Интересно,кого в этот раз в нуждающиеся запишут?
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  Absolute 13.07.2020 в 21:14:35   # 756538
Цитата: OlegR от 13.07.2020 14:24:08
Уберите время работы базаров до 13:00,это ужас, пробки, стол повторения! И почему у нас парки закрыты? В постановлении ясно сказано, что без аттракционов, и группами не более трех человек можно гулять!!! У нас Сан-врач города не адекватный что ли? В магнуме тоже ужас, как на новый год очереди были, все из за ограничений работы магазина, с головой подружитесь, главный врач!!!!

Хорошо бы кого-то порицая, соблюдать пункты препинания.
P.S. Столпотворение*
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  Absolute 13.07.2020 в 21:15:54   # 756539
Ну что получится у нас кризис менджер в стране ? Или всё таки сменят)
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  Васяй 13.07.2020 в 21:28:33   # 756542
Цитата: Absolute от 13.07.2020 15:15:54
Ну что получится у нас кризис менджер в стране ? Или всё таки сменят)
На всякий случай кризисменеджер пишется слитно. менджер...насмешили!
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  plex 13.07.2020 в 21:56:45   # 756560
Цитата: Absolute от 13.07.2020 15:14:35
Цитата: OlegR от 13.07.2020 14:24:08
Уберите время работы базаров до 13:00,это ужас, пробки, стол повторения! И почему у нас парки закрыты? В постановлении ясно сказано, что без аттракционов, и группами не более трех человек можно гулять!!! У нас Сан-врач города не адекватный что ли? В магнуме тоже ужас, как на новый год очереди были, все из за ограничений работы магазина, с головой подружитесь, главный врач!!!!

Хорошо бы кого-то порицая, соблюдать пункты препинания.
P.S. Столпотворение*

Пункты препинания?
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  plex 13.07.2020 в 21:58:43   # 756562
Цитата: Absolute от 13.07.2020 15:15:54
Ну что получится у нас кризис менджер в стране ? Или всё таки сменят)

Кажется не хватает пунктов препинания
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  старик 13.07.2020 в 22:45:54   # 756581
Ну так с самого начала повторного карантина умные люди сказали, что будет продление по две недели до сентября.
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  Все мы гости 13.07.2020 в 23:08:23   # 756597
Как будут определять нуждающихся?
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  southman33 14.07.2020 в 00:43:01   # 756641
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  Templar 14.07.2020 в 00:56:58   # 756642
Цитата: plex от 13.07.2020 15:56:45
Цитата: Absolute от 13.07.2020 15:14:35
Цитата: OlegR от 13.07.2020 14:24:08
Уберите время работы базаров до 13:00,это ужас, пробки, стол повторения! И почему у нас парки закрыты? В постановлении ясно сказано, что без аттракционов, и группами не более трех человек можно гулять!!! У нас Сан-врач города не адекватный что ли? В магнуме тоже ужас, как на новый год очереди были, все из за ограничений работы магазина, с головой подружитесь, главный врач!!!!

Хорошо бы кого-то порицая, соблюдать пункты препинания.
P.S. Столпотворение*

Пункты препинания?

Контрольно-пропускные пункты.
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  Мура45 14.07.2020 в 01:22:36   # 756644
Quote:
Контрольно-пропускные пункты.

Пункты приёма посуды

Из под пива
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  Маке0912 14.07.2020 в 01:51:26   # 756647
Не знаю я ни копейки не получал.
За всё время.
Но нуждаещимся деньги как воздух нужны.
Дают берите. Детей кормите и на лекарство (если хватит)- чем ничего.
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