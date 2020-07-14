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Народный счетчик умерших от COVID-19 запустили в Казахстане
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МишкаНаСевер 14 Июля 2020 в 19:15:06
НУР-СУЛТАН, 13 июл – Sputnik. В Казахстане запустили сайт Umytpa.kz ("Не забывай") для родственников погибших от коронавируса. Сайт будет отражать народный мониторинг статистики летальности от COVID-19.

Сайт создан журналистами семи независимых изданий. Они будут собирать и проверять информацию об умерших.

"Официальная статистика по коронавирусу не отражает реальной картины происходящего в стране. Еще весной Минздрав стал вести два списка: погибших непосредственно от вируса и тех, кто был заражен, но умер от другой болезни. В июне причиной смерти все чаще становилась пневмония", - отмечают журналисты.

Представители СМИ подчеркивают, что органы здравоохранения утверждали, что у заболевших пневмониями отрицательные тесты на коронавирус, но сами заболевшие нередко сообщали, что тесты им не делали.
Перестали делать тесты и умершим — из-за того, что это все сильнее задерживало похороны. Официальные данные по смертности от COVID-19 вызывают все больше вопросов.

Чтобы имя появилось на сайте, нужно заполнить анкету. На случай, если в свидетельстве о смерти или истории болезни не указаны данные о коронавирусной инфекции, в анкете есть дополнительный вопрос, были ли у человека симптомы COVID-19 или их не было.

Если у человека были симптомы, но в итоге причиной смерти указано другое заболевание, он все равно будет в списке.

В спорных случаях журналист контактирует с заявителем напрямую.

По официальным данным в Казахстане от коронавируса погибли 375 человек.

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что с 1 по 8 июля зарегистрировано 56 809 тысяч случаев пневмонии, в том числе имеющие схожее течение с коронавирусом – 39 702 случаев.

В 2020 году возросла смертность от пневмонии. За первое полугодие от этой болезни скончались 1 772 человек, тогда как за весь прошлый год умерли 1 780 казахстанцев.

https://ru.sputniknews.kz/society/20200713/14465287/Narodnyy-schetchik-umershikh-ot-COVID-19-zapustili-v-Kazakhstane.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 14.07.2020 в 20:03:29   # 756731
В принципе для родственников , а тем более умерших абсолютно все равно отчего наступила смерть, причиной стала неготовность властей и медицинской системы.
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