Народный счетчик умерших от COVID-19 запустили в Казахстане

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МишкаНаСевер 14 Июля 2020 в 19:15:06
Сайт создан журналистами семи независимых изданий. Они будут собирать и проверять информацию об умерших.
"Официальная статистика по коронавирусу не отражает реальной картины происходящего в стране. Еще весной Минздрав стал вести два списка: погибших непосредственно от вируса и тех, кто был заражен, но умер от другой болезни. В июне причиной смерти все чаще становилась пневмония", - отмечают журналисты.
Представители СМИ подчеркивают, что органы здравоохранения утверждали, что у заболевших пневмониями отрицательные тесты на коронавирус, но сами заболевшие нередко сообщали, что тесты им не делали.
Перестали делать тесты и умершим — из-за того, что это все сильнее задерживало похороны. Официальные данные по смертности от COVID-19 вызывают все больше вопросов.
Чтобы имя появилось на сайте, нужно заполнить анкету. На случай, если в свидетельстве о смерти или истории болезни не указаны данные о коронавирусной инфекции, в анкете есть дополнительный вопрос, были ли у человека симптомы COVID-19 или их не было.
Если у человека были симптомы, но в итоге причиной смерти указано другое заболевание, он все равно будет в списке.
В спорных случаях журналист контактирует с заявителем напрямую.
По официальным данным в Казахстане от коронавируса погибли 375 человек.
Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что с 1 по 8 июля зарегистрировано 56 809 тысяч случаев пневмонии, в том числе имеющие схожее течение с коронавирусом – 39 702 случаев.
В 2020 году возросла смертность от пневмонии. За первое полугодие от этой болезни скончались 1 772 человек, тогда как за весь прошлый год умерли 1 780 казахстанцев.
https://ru.sputniknews.kz/society/20200713/14465287/Narodnyy-schetchik-umershikh-ot-COVID-19-zapustili-v-Kazakhstane.html