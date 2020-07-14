О ложной статистике и неправильном лечении

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danilov 14 Июля 2020 в 16:47:37
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3620138091348407&id=100000567560005
Комментарии, по рейтингу, по дате
Надеюсь не уволят ?
Почему пневмонию не приравняют к ковиду ??? Ежику же понятно не по сезону пневмония и она 100 пудов вирусная.
Ну я конешна понимаю у нас в Кгб врач руководил, утут вообще х.з кто минздраве сидит. Статистику лепят очковтиратели и люди им похеру
Цитата: Skype от 14.07.2020 12:12:29
пиздес, запутал в край. Кароче получается нужно жрать антибиотики как при ковидной инфекции.
пиздес, запутал в край. Кароче получается нужно жрать антибиотики как при ковидной инфекции.
говорит что лечат у нас от бактериальных пневмоний, хотя есть протокол для ковида.
Люди умирают от пневмонии , по факту смерти проводится вскрытие,по результатам вскрытия не ставят причиной смерти SARS COVID 19, почему тогда он утверждает что 100 процентов пневмония вызвана именно этим вирусом?
Если PCR тест не дает результат на каком основании лечащий врач должен брать на себя ответственность и лечить пациента препаратами (применение которых не проходит бесследно для пациента), которые по логике не подходят для его лечения?
У нас, что по причине эпидемии COVID-19 все остальные источники пневмонии отменили?
На мой непрофессиональный взгляд подобные заявления сделанные публично , только показывают безответственность того кто это говорит.
Кто этот врач он пульманолог, вирусолог нет он нейрохирург, может он займется своим делом будет оперировать.
Может мы лучше советы от профильных специалистов послушаем