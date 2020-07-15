Минздрав расследует вспышку «неизвестной пневмонии» в Казахстане

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danilov 15 Июля 2020 в 14:08:30
Вице-министр Людмила Бюрабекова сообщила, что Казахстан консультируется с ВОЗ по поводу учета заболевших пневмонией казахстанцев. Вспышка пневмонии в стране пока учитывается отдельно от статистики по коронавирусу — однако ВОЗ предполагает, что у болеющих пневмонией казахстанцев просто не выявили Covid-19.
Тем временем Минздрав ведет расследование в нескольких регионах страны, чтобы выявить возбудитель «не коронавирусной» пневмонии. Исследованы пациенты из 4 регионов — вируса в качестве возбудителя у них не нашли, лишь бактерии — стрептококк, стафилококк, грибки и т. д. По словам Бюрабековой, исследование проведут и в других регионах страны — теперь у пациентов планируют также брать анализ на антитела к коронавирусу.
Информация о «неизвестной пневмонии» в Казахстане, как ее назвали в ВОЗ, тиражируется не только в местных СМИ — о ней пишут в мировых новостях и обсуждают в соцсетях. ВОЗ намерен «разобраться с вопросом», поэтому в нашу страну приедут иностранные эксперты.
https://www.nur.kz/1865012-minzdrav-rassleduet-vspysku-neizvestnoj-pnevmonii-v-kazahstane.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
У моей жены брали пробы на тест в апреле (гос.служба), тест показал отрицательно, но все равно закрыли дома на карантин, мы две недели вообще не могли выйти...в конце июня выявили пневмонию, делали рентген...но она реально болела несколько дней...никаких анализов, тестов...в общем из всех делавших тест кого я знаю в Шымкенте, жена только одна...и это в апреле