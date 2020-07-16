 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Во Флориде зафиксировали рекордную смертность от коронавируса
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Июля 2020 в 12:03:44
Во Флориде за последние сутки зафиксировали рекордные 132 смерти от коронавируса. Это на 10% больше, чем в прошлый четверг. Две недели назад смертность от COVID-19 в штате составляла около 39 человек в день.

Последние цифры ставят Флориду на второе место по смертности после Техаса.

Врачи в США при этом напоминают о явлении «отставания смертности»: учитывая, что новая волна заражений коронавирусом наблюдается в США последние две-три недели, большая часть летальных исходов среди этих заражений остается впереди, так как болезнь поражает человека не сразу. «Мы знаем, что смертность отстает как минимум на две недели и может отстать еще больше», — утверждает генеральный хирург США Джером Адамс.

Статистика по коронавирусу в США - худшая за все время. Новых заражений по стране 67,4 тыс. Калифорния 12,9 тыс, Флорида 9,2 тыс, Техас 9,8 тыс.


1227x449
( 48.91Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 16.07.2020 в 18:44:57   # 756965
Интересно убавилось ли в мире число людей, бузящих против карантинных мер?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь