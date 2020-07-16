Во Флориде зафиксировали рекордную смертность от коронавируса

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danilov 16 Июля 2020 в 12:03:44
Последние цифры ставят Флориду на второе место по смертности после Техаса.
Врачи в США при этом напоминают о явлении «отставания смертности»: учитывая, что новая волна заражений коронавирусом наблюдается в США последние две-три недели, большая часть летальных исходов среди этих заражений остается впереди, так как болезнь поражает человека не сразу. «Мы знаем, что смертность отстает как минимум на две недели и может отстать еще больше», — утверждает генеральный хирург США Джером Адамс.
Статистика по коронавирусу в США - худшая за все время. Новых заражений по стране 67,4 тыс. Калифорния 12,9 тыс, Флорида 9,2 тыс, Техас 9,8 тыс.
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