"Неизвестной пневмонии" в Казахстане нет - комментарий российских врачей

Цитата: Васяй от

Ребята!Вы это нашему акиму расскажите,а то он в несознанке.

Ребята!Вы это нашему акиму расскажите,а то он в несознанке.

А что у нас новый акимЯ думал с тех пор как зын зына убрали еще не кого не нашли. Это не сорказм просто я считаю что тем более во время пандемии руководство города должно хоть как то показывать себя. Ну не знаю все время в новостях местных быть успокаивать населения, все время ходить по городу с рейдами по рынкам и аптекам и т.д. так о нем вообще тишина как бут то у нас нет акима