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"Неизвестной пневмонии" в Казахстане нет - комментарий российских врачей
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danilov 16 Июля 2020 в 15:06:50
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 16.07.2020 в 15:21:10   # 756934
Шах и мат, значит только в Шымкенте переболело 500 000 людей , сто в гору, честно сказать я уже не знаю кто из моих знакомых не болел, я сам как 10 дней встал
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  Васяй 16.07.2020 в 15:22:02   # 756935
Ребята!Вы это нашему акиму расскажите,а то он в несознанке.
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  adapter 16.07.2020 в 15:55:57   # 756937
Грамотно говорит. Приятно слушать.
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  Skype 16.07.2020 в 16:10:38   # 756938
Не верю что на местах были не в курсе, если только врачи раньше чабанами были, тогда да вопросов нет
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  Пастафариан 16.07.2020 в 16:15:36   # 756940
Цитата: Васяй от 16.07.2020 09:22:02
Ребята!Вы это нашему акиму расскажите,а то он в несознанке.


А! он нам всем, -Засахарилось, засахарилось
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  DITRX 16.07.2020 в 16:29:56   # 756941
Цитата: Васяй от 16.07.2020 09:22:02
Ребята!Вы это нашему акиму расскажите,а то он в несознанке.

А что у нас новый аким Я думал с тех пор как зын зына убрали еще не кого не нашли. Это не сорказм просто я считаю что тем более во время пандемии руководство города должно хоть как то показывать себя. Ну не знаю все время в новостях местных быть успокаивать населения, все время ходить по городу с рейдами по рынкам и аптекам и т.д. так о нем вообще тишина как бут то у нас нет акима
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  Пастафариан 16.07.2020 в 16:47:27   # 756943
Нам бы, еще бы, новую дорогу в шесть полос в одну сторону на ......
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  Денис222 16.07.2020 в 17:02:35   # 756948
В Казахстане много чего нет...и с таким подходом долго ещё не будет...пришла вирусная эпидемия, всей стране в попу антибиотик...без разбору у кого какая пневмония...ептвоюмать
А насчёт акима, он делает только то, что сверху поступает...неужели вы думаете, что от него что-то зависит... Если хоть одного акима задержать, хоть по беспределу...я даже слово не скажу, а выходить тем более...
Врачам блеать бабло они зажали...как обычно, кидают врачей и учителей
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  Author 16.07.2020 в 17:24:33   # 756951
Цитата: DITRX от 16.07.2020 10:29:56
Цитата: Васяй от 16.07.2020 09:22:02
Ребята!Вы это нашему акиму расскажите,а то он в несознанке.

А что у нас новый аким Я думал с тех пор как зын зына убрали еще не кого не нашли. Это не сорказм просто я считаю что тем более во время пандемии руководство города должно хоть как то показывать себя. Ну не знаю все время в новостях местных быть успокаивать населения, все время ходить по городу с рейдами по рынкам и аптекам и т.д. так о нем вообще тишина как бут то у нас нет акима

А зачем?
Город кто будет перекапывать?
Создавать благоприятную атмосферу для распространения вируса!
Почему его не штрафуют?
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  Lokki 16.07.2020 в 17:37:32   # 756954
Денис222, да нас всех кинули. Выделили из бюджета на закупку лекарственных средств на 500 лимов. То есть деньги налогоплательщиков потратили на лекарства чтоб потом их продать самим налогоплательщикам. Остап Бендер нервно курит в сторнке.
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  Васяй 16.07.2020 в 17:51:20   # 756955
Цитата: Lokki от 16.07.2020 11:37:32
Денис222, да нас всех кинули. Выделили из бюджета на закупку лекарственных средств на 500 лимов. То есть деньги налогоплательщиков потратили на лекарства чтоб потом их продать самим налогоплательщикам. Остап Бендер нервно курит в сторнке.
Вы забыли с какой накруткой продать!
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  старик 16.07.2020 в 18:34:40   # 756962
Quote:
"Неизвестной пневмонии" в Казахстане нет
Есть известное разгильдяйство, или как минимум неумение просчитать на пару ходов вперед.
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  htmaker 16.07.2020 в 18:50:45   # 756968
С большой вероятностью это как-то связано с отмывкой денег из гос. бюджета, причём раньше начала самой пандемии
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  satelinks 16.07.2020 в 19:08:15   # 756976
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  Absolute 16.07.2020 в 19:16:56   # 756979
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  Zoggyla 16.07.2020 в 19:40:09   # 756991
Харизматичный доктор.
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  Zoggyla 16.07.2020 в 20:18:10   # 756996
Бывший главный санитарный врач Москвы разгромил меры борьбы с коронавирусом
«Почти все было сделано неправильно»
Масочно-перчаточный режим, длительная изоляция детей и дезинфекционная обработка открытых пространств — все это средства, которые далеки от эффективности в борьбе с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Института вакцин и сывороток им. И.И Мечникова, оценив качество применяемой в стране противоэпидемической защиты населения от COVID-19. В разговоре с заместителем директора института, в прошлом главным санитарным врачом Москвы Николаем Филатовым мы попытались выяснить основные промахи нынешней кампании по противодействию вирусу, исходя из здравого, научного смысла.
Далее поhttps://www.mk.ru/social/2020/07/16/byvshiy-glavnyy-sanitarnyy-vrach-moskvy-razgromil-mery-borby-s-koronavirusom.html
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