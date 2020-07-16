"Неизвестной пневмонии" в Казахстане нет - комментарий российских врачей

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danilov 16 Июля 2020 в 15:06:50
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 16.07.2020 в 15:21:10 # 756934
Пастафариан 16.07.2020 в 16:15:36 # 756940
А! он нам всем, -Засахарилось, засахарилось
А что у нас новый аким Я думал с тех пор как зын зына убрали еще не кого не нашли. Это не сорказм просто я считаю что тем более во время пандемии руководство города должно хоть как то показывать себя. Ну не знаю все время в новостях местных быть успокаивать населения, все время ходить по городу с рейдами по рынкам и аптекам и т.д. так о нем вообще тишина как бут то у нас нет акима
Пастафариан 16.07.2020 в 16:47:27 # 756943
А насчёт акима, он делает только то, что сверху поступает...неужели вы думаете, что от него что-то зависит... Если хоть одного акима задержать, хоть по беспределу...я даже слово не скажу, а выходить тем более...
Врачам блеать бабло они зажали...как обычно, кидают врачей и учителей
Цитата: DITRX от 16.07.2020 10:29:56
А что у нас новый аким Я думал с тех пор как зын зына убрали еще не кого не нашли. Это не сорказм просто я считаю что тем более во время пандемии руководство города должно хоть как то показывать себя. Ну не знаю все время в новостях местных быть успокаивать населения, все время ходить по городу с рейдами по рынкам и аптекам и т.д. так о нем вообще тишина как бут то у нас нет акима
А что у нас новый аким Я думал с тех пор как зын зына убрали еще не кого не нашли. Это не сорказм просто я считаю что тем более во время пандемии руководство города должно хоть как то показывать себя. Ну не знаю все время в новостях местных быть успокаивать населения, все время ходить по городу с рейдами по рынкам и аптекам и т.д. так о нем вообще тишина как бут то у нас нет акима
А зачем?
Город кто будет перекапывать?
Создавать благоприятную атмосферу для распространения вируса!
Почему его не штрафуют?
Цитата: Lokki от 16.07.2020 11:37:32Вы забыли с какой накруткой продать!
Денис222, да нас всех кинули. Выделили из бюджета на закупку лекарственных средств на 500 лимов. То есть деньги налогоплательщиков потратили на лекарства чтоб потом их продать самим налогоплательщикам. Остап Бендер нервно курит в сторнке.
Денис222, да нас всех кинули. Выделили из бюджета на закупку лекарственных средств на 500 лимов. То есть деньги налогоплательщиков потратили на лекарства чтоб потом их продать самим налогоплательщикам. Остап Бендер нервно курит в сторнке.
"Неизвестной пневмонии" в Казахстане нетЕсть известное разгильдяйство, или как минимум неумение просчитать на пару ходов вперед.
Цитата: adapter от 16.07.2020 09:55:57
Грамотно говорит. Приятно слушать.
Грамотно говорит. Приятно слушать.
Для сравнения
Цитата: satelinks от 16.07.2020 13:08:15
Для сравнения
Цитата: adapter от 16.07.2020 09:55:57
Грамотно говорит. Приятно слушать.
Грамотно говорит. Приятно слушать.
Для сравнения
«Почти все было сделано неправильно»
Масочно-перчаточный режим, длительная изоляция детей и дезинфекционная обработка открытых пространств — все это средства, которые далеки от эффективности в борьбе с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Института вакцин и сывороток им. И.И Мечникова, оценив качество применяемой в стране противоэпидемической защиты населения от COVID-19. В разговоре с заместителем директора института, в прошлом главным санитарным врачом Москвы Николаем Филатовым мы попытались выяснить основные промахи нынешней кампании по противодействию вирусу, исходя из здравого, научного смысла.
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