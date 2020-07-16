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У берегов Сан-Диего второй день горит корабль ВМС США
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ГОРЫНЫЧ 16 Июля 2020 в 17:19:24
В результате тушения пожара на десантном корабле Bonhomme Richard на военной базе в Сан-Диего пострадали 59 человек.


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На базе Военно-морских сил США в калифорнийском Сан-Диего второй день продолжается тушение пожара военного корабля USS Bonhomme Richard. Количество пострадавших в результате возгорания возросло до 59, сообщило в ночь на вторник, 14 июля, Управление надводных сил Тихоокеанского флота США в Twitter.

Среди пострадавших - 36 военнослужащих и 23 гражданских лиц, они получили медицинскую помощь. Госпитализированных нет, указывается в заявлении. Управление также сообщило, что за последние 48 часов были проведены многочисленные операции по подавлению огня, при этом пожарным и военнослужащим удалось добиться "значительных успехов". В тушении участвуют боевые вертолеты ВМС США.

В момент возгорания Bonhomme Richard находился на профилактическом ремонте, в связи с чем бортовая система пожаротушения была отключена и пламя пришлось тушить водой, сообщил контр-адмирал Филип Собек на пресс-конференции в Сан-Диего.

По его словам, на борту корабля находилось 3,7 миллиона литров горючего. Береговая охрана США приняла меры на случай возможного разлива нефтепродуктов. Также было приостановлено движение кораблей в радиусе одной морской мили от места пожара, а также полеты над ним.

Задымление в Сан-Диего

Дым от пожара разнесся ко всему Сан-Диего. Городское управление контроля загрязнения воздуха предупредило, что концентрация вредных частиц может достичь критических показателей, и посоветовало жителям избегать долгого пребывания на улицах.

О возгорании на борту десантного вертолетоносца, рассчитанного на более чем 1000 человек личного состава, стало известно днем ранее. На момент начала пожара на борту Bonhomme Richard находилось около 160 военнослужащих.

https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/s-9119

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  troll 16.07.2020 в 17:28:59   # 756952
вот старый обрадуется...
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  Pole13 16.07.2020 в 17:51:45   # 756956
Цитата: troll от 16.07.2020 11:28:59
вот старый обрадуется...

Пускай, местные интернет басмачи писялись от счастья когда Кузнецов горел
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  старик 16.07.2020 в 18:28:52   # 756959
Quote:
вот старый обрадуется...
Не радуюсь, но и скорби нет: люди живы, а от потери боевой единицы флота удовлетворение есть. Я другого не понимаю: почему не могут потушить горящие корабли? Вокруг сплошная вода, наверное не одна насосная установка на кораблях, вроде тушение не должно быть проблемой .
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  Hairless 16.07.2020 в 18:51:41   # 756969
"Что сгорит - то не сгниет"(с)
Он уж дня четыре как горит. Вроде как после ремонта.
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  Денис222 16.07.2020 в 18:55:07   # 756970
Почему сразу горит? Канье Уэст со Снупом да с папироской.
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  Пришелец 16.07.2020 в 19:05:41   # 756975
стоял бы в пустыне и горел тогда понятно
.стоит посреди воды и горит железо.там есть атомные ракеты
может атомный реактор
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  troll 16.07.2020 в 19:26:59   # 756985
это штоле?
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  строитель 16.07.2020 в 21:31:06   # 757001
Корабль встал на ремонт. Был обесточен и полностью отключена противопожарная система. Горит топливо в баках. Несколько сот тонн. Если открыть кингстоны то произойдёт экологическая катастрофа. Американцы в отличии потанина в норильске свою природу берегут
Сгорит, спишут и хуй с ним. Новый построють
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  Zoggyla 16.07.2020 в 21:39:54   # 757002
Цитата: строитель от 16.07.2020 15:31:06
Корабль встал на ремонт. Был обесточен и полностью отключена противопожарная система. Горит топливо в баках. Несколько сот тонн. Если открыть кингстоны то произойдёт экологическая катастрофа. Американцы в отличии потанина в норильске свою природу берегут
Сгорит, спишут и хуй с ним. Новый построють
Особенно в Мексиканском заливе, до сих пор берегут.
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  troll 16.07.2020 в 22:15:50   # 757007
Цитата: Zoggyla от 16.07.2020 15:39:54
Цитата: строитель от 16.07.2020 15:31:06
Корабль встал на ремонт. Был обесточен и полностью отключена противопожарная система. Горит топливо в баках. Несколько сот тонн. Если открыть кингстоны то произойдёт экологическая катастрофа. Американцы в отличии потанина в норильске свою природу берегут
Сгорит, спишут и хуй с ним. Новый построють
Особенно в Мексиканском заливе, до сих пор берегут.

там британцы. они потом жестко попали...
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