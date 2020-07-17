Казахстан объединит статистику по пневмонии и коронавирусу

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Июля 2020 в 16:42:24
Об этом 17 июля на брифинге в службе центральных коммуникаций сказал министр здравоохранения Алексей Цой.
«Помимо общепринятого статистического учета случаев коронавируса необходимо обратить внимание на пневмонию. В целях обеспечения максимальной прозрачности данных Министерством здравоохранения объединены новые подходы к учету и формированию статистических данных. С учетом проведенных консультаций с европейским региональным бюро ВОЗ нами принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам. Таким образом лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавируса», — сказал 17 июля на брифинге в службе центральных коммуникаций Министр здравоохранения Алексей Цой.
За первое полугодие уровень смертности от пневмонии остался на уровне аналогичного периода прошлого года, но с тенденцией к росту в конце июня. Сегодня 12-й день после введения строгих ограничительных мер, и этого еще недостаточно для разрыва цепи, 14 дневного инкубационного периода передачи инфекции. Практически все смертные случаи за этот период – это случаи регистрации заболеваемости которых пришлись на период до введения карантина.
Так с 1 января по 15 июля текущего года зарегистрировано 3 327 случаев смерти от пневмонии. За аналогичный период 2019 года 1 896 случаев. Рост составил 1,75 раза.
Официальное уведомление от ВОЗ по классификации и учету случаев COVID-19 в новом формате Минздрав Казахстана получил 11 июля. Как отметил Цой, до настоящего времени в Казахстане, как и большинстве стран, осуществлялся учет только лабораторно-подтвержденных случаев COVID-19.
Вместе с тем, с третьей декады июня отмечен рост вирусных пневмоний без уточнения возбудителя, то есть лабораторно неподтвержденных. Поэтому теперь статистика по заболеваемости и смертности COVID-19 будет формироваться из двух источников данных — лабораторно-подтвержденных случаев COVID-19 и вирусных пневмоний, неуточненных, но имеющих схожие симптомы.
«Полный переход на кодировку COVID-19 с использованием новых кодов международной классификации болезни будет осуществлен с 1 августа текущего года», — проинформировал он.
https://liter.kz/statistiku-po-bolnym-koronavirusam-kazahstanczam-obedinyat-s-1-avgusta/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Nafis от 17.07.2020 11:35:29
Почему с 1 августа? Почему не сейчас?
Почему с 1 августа? Почему не сейчас?
Семьям погибших медиков меньше выплачивать.