Казахстанские врачи столкнулись с новой болезнью, вызванной бесконтрольным приемом антибиотиков

Последний абзац - ересь какая-то. Вот, ты как особь не уважаешь антибиотики без дела и не по теме,а страдать будешь как повернутые на них? Есть такая продвинутая дама Мухина, которая с конца 80х проживает в Канаде и работала там и в США. Она конкретно говорит,что все штаты и ежи с ними повернуты на антибиотиках, как только сопли или легкое недомогание - бегом к врачу, а тот сразу выписывает антибиотики. У нее дети и они с мужем никоим образом так не лечатся. Лечатся они патриархально - обильное питье теплых морсов, аспирин или парацетамол, если требуется, мукалтин и другие бабушкины способы. И не жалеют.