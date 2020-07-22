Казахстанские врачи столкнулись с новой болезнью, вызванной бесконтрольным приемом антибиотиков

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Июля 2020 в 12:58:34
Стоматологическая клиника КазНМУ продолжала работу и во время карантина. И за это время сотрудники кафедры терапевтической стоматологии заметили, что к ним стали чаще обращаться пациенты с заболеванием слизистой полости рта. Врачи связывают увеличение обращений с бесконтрольным приемом лекарств.
В период пандемии из за страха перед вирусом COVID-19 люди начинают бесконтрольно принимать антибиотики, причем в больших дозах. Но, во-первых, потребление антибактериальных препаратов никак не влияет на вирус. Во вторых, как врач-стоматолог, скажу, что применение антибиотиков без назначения врача отрицательно влияет на состав микрофлоры полости рта и очень катастрофически сказывается на микробиоценозе (сообщества микроорганизмов, обитающих в полости рта), - сказал заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, д.м.н., профессор Серик Жолдыбаев.
По его словам, в результате, уничтожаются не только вредные, но и полезные микроорганизмы, обитающие в полости рта. Это и микроорганизмы участвующие в метаболизме пищевых продуктов, также микроорганизмы участвующие в синтезе очень важных для организма человека витаминов. Из-за этого дисбаланса активизируются грибки, рода Candida, актиномицеты (активность которых может привести к нагноению) и другие микроорганизмы.
Так же состояние дисбактериоза приводит к поражению органов и систем полости рта: гингивиты, глосситы, приводит к обострению хронических заболевании полости рта. Это только краткое изложение негативных последствии бесконтрольного применения антибиотиков.
Ассистент кафедры терапевтической стоматологии КазНМУ Константин Валов добавил, что вызванный бесконтрольным приемом антибиотиков кандидоз тяжело поддается лечению.
Кроме этого, развивающийся дисбактериоз кишечника нарушает нормальную работу пищеварительного тракта, на фоне чего часто развивается такое заболевание как хронический рецидивирующий афтозный стоматит, когда на множественных участках слизистой с разной периодичностью появляются очень болезненные элементы афты (язвы). Кроме того, бесконтрольный приём этих препаратов вызывает подавление естественных факторов иммунной защиты, что может приводить к активизации герпетической инфекции, это становится причиной проявления разных форм герпетических стоматитов (поражение слизистой рта), вплоть и до тех, которые имеют тяжелое течение с нарушением общего состояния, - сказал он.
Специалисты неоднократно подчеркивают, что прием антибиотиков при коронавирусе бесполезен без назначения врача. Их массовое применение может привести к мутации бактерий, что усложнит борьбу с заразными болезнями в будущем.
Заведущая кафедрой инфекционных болезней КазНМУ Аманкуль Дуйсенова напомнила, все лекарства и все пути их применения уже прописаны в утвержденном протоколе лечения COVID-19. Если говорить проще — ничего не применяется и не приобретается без назначения врача, большая часть лекарств доступна на уровне стационара, когда человека положили в больницу.
При этом, в интернете часто советуют для лечения COVID-19 применять такие лекарства, как дексометазон, гормоны, коагулянты для борьбы с тромбами в крови. Но и здесь, по мнению докторов, нужно соблюдать осторожность.
Всегда есть четкие показания, самолечение дома может усугубить болезнь. Для применения гормонов мы даже проводим консилиумы — когда несколько врачей решают по каждому индивидуальному случаю. Не нужно необоснованно назначать антибактериальные препараты. Мы говорим не покупайте самостоятельно, не назначайте самовольно. Люди не слушают нас. Болезнь вирусная, антибиотики здесь не эффективны. Антибиотики назначается только в случае если присоединяется бактериальная флора: если гормоны пациент получает и мы боимся активации бактериальной флоры, если септическое состояние, мы, конечно, назначаем, - сказала Дуйсенова.
Специалист бьет тревогу из-за бесконтрольного назначения антибиотиков.
Если так и будет дальше, то мы получим такую резистентность, что нечем будет лечить другие заболевания. Это когда бактерии не чувствительны к этим препаратам, лекарства не подавляют их рост, не убивают - принимает человек, они не действуют. Резистентность проблема большая, новых антибиотиков нет, они синтезируются все меньше — ВОЗ бьет тревогу, что к 2050 году нам нечем будет лечить людей. Те же бактериальные пневмонии. Народ уже "скушал" антибиотики в достаточном количестве — когда пневмония, инфекция мочевыводящих, менингококовую недавно пережили — то же цефтриаксон применяли. Теперь боимся, будет менингокок, а антибиотик не будет работать, - сказала Дуйсенова.
Добавим, что с начала пандемии стоматологи КазНМУ оказали помощь 1197 пациентам с острой болью, из них около 500 человек относятся к социально уязвимым слоям населения.
Заведующая кафедрой анестезиологии и реанимации КазНМУ Венера Исраилова добавила, что с каждым годом создается все меньше антибиотиков.
В 90-е у нас синтезировали до 40 названий. С 2000 по 2006 появилось всего 9. С 2010 по 2020 - всего два. У нас суперустойчивая инфекция. Население бежит, скупает, сами себе назначают. Все ищут медсестер чтобы им дома покапали цефалоспорины. Стоил 800, поднялся до 2500. Не надо покупать. У нас все население в итоге будет устойчиво. Если ваши дети-внуки заболеют к 2050 году у нас разовьется суперинфцекция, которую нечем будет лечить. Проблема резистентности входит в девять глобальных проблем ВОЗ, - сказала она.
Эпидемиолог Гаухар Мергенова добавила, что коллективному иммунитету может угрожать бесконтрольный прием антибиотиков даже небольшим количеством людей, которого достаточно будет, чтобы бактерии мутировали в супербактерии.
Если в популяции люди принимают антибиотики - вся флора имеет обмен генетической информацией и вся будет резистентна. На самом деле это не только личное дело человека, дело всего населения. Вирусы и бактерии будут циркулировать затем во всей популяции, - отметила она.
Специалисты призвали казахстанцев полагаться только на официальную информацию от лечащих врачей и Министерства здравоохранения и не следовать "простым советам" блогеров, которые могут оказаться губительными.
https://www.zakon.kz/5032901-ob-opasnosti-antibiotikov-pri-covid-19.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вирусы и микробы везде, всю вселенную не продезинфицируешь. Мы все должны просто переболеть
Цитата: Zoggyla от 22.07.2020 10:27:42Сразу видно мало понимаете в этой теме и не чего не читаете дело в том что если большая часть населения будет без контрольно принимать антибиотики то из за них появятся супер заболевания которые антибиотики не будут брать и тогда тем кто антибиотики не принимал толку не будет если они заразятся этой супер заболеванием и будут пить антибиотики. Нужно что бы у нас были врачи которые берут анализы проверяют что и как что за болячка и назначают то что нужно от этого заболевание а не просто дам вот это все убьет и не фиг еще искать что там у больного. Ленивые стали врачи да что сказать все стали ленивые зачем в чем то разбираться что то выяснять сразу режим и все все мы тупеем!
Последний абзац - ересь какая-то. Вот, ты как особь не уважаешь антибиотики без дела и не по теме,а страдать будешь как повернутые на них? Есть такая продвинутая дама Мухина, которая с конца 80х проживает в Канаде и работала там и в США. Она конкретно говорит,что все штаты и ежи с ними повернуты на антибиотиках, как только сопли или легкое недомогание - бегом к врачу, а тот сразу выписывает антибиотики. У нее дети и они с мужем никоим образом так не лечатся. Лечатся они патриархально - обильное питье теплых морсов, аспирин или парацетамол, если требуется, мукалтин и другие бабушкины способы. И не жалеют.
Последний абзац - ересь какая-то. Вот, ты как особь не уважаешь антибиотики без дела и не по теме,а страдать будешь как повернутые на них? Есть такая продвинутая дама Мухина, которая с конца 80х проживает в Канаде и работала там и в США. Она конкретно говорит,что все штаты и ежи с ними повернуты на антибиотиках, как только сопли или легкое недомогание - бегом к врачу, а тот сразу выписывает антибиотики. У нее дети и они с мужем никоим образом так не лечатся. Лечатся они патриархально - обильное питье теплых морсов, аспирин или парацетамол, если требуется, мукалтин и другие бабушкины способы. И не жалеют.
Цитата: Zoggyla от 22.07.2020 12:37:42Бактериям и вирусам фиолетово до вашей веры а они все меняются и совершенствуются! Доказано что бывают мутации это и есть развитие! Если бы было все так просто верить или не верить, исчезнет человечество а они все будут развеиваться мутировать.
Super link=previd=111151#757721 date=1595420015 Я не верю в заболевания ( бактерии вирусы), которые могут бесконечно "совершенствоваться", мутации всей этой гадости рано или поздно регрессируют, я думаю, иначе мы бы уже как пару миллионов лет не жили)
Super link=previd=111151#757721 date=1595420015 Я не верю в заболевания ( бактерии вирусы), которые могут бесконечно "совершенствоваться", мутации всей этой гадости рано или поздно регрессируют, я думаю, иначе мы бы уже как пару миллионов лет не жили)
Цитата: Zoggyla от 22.07.2020 13:15:40Почему от жесткого ультрафиолета? Ну как показали всего несколько месяцев изоляция людей природа быстро восстанавливаться начала кто знает как все будет может на оборот бурный рост и новый вид что бы заменить вымерший хопасапинс. Но да вопрос очень спорный как и что пойдет может и пустыня будет но врятле скорей всего исчезновение человека изменит планету но не опустынивание.
Они не будут развиваться и мутировать без питательной среды. Часть из них сдохнет от жесткого ультрафиолета, часть разрушится из-за других внешних факторов. Нарушение пищевой цепочки может привести к полному вымиранию или совершенствованию в приеме пищи, но утрате былых свойств. Вопрос спорный.
Они не будут развиваться и мутировать без питательной среды. Часть из них сдохнет от жесткого ультрафиолета, часть разрушится из-за других внешних факторов. Нарушение пищевой цепочки может привести к полному вымиранию или совершенствованию в приеме пищи, но утрате былых свойств. Вопрос спорный.
Другая проблема: при приеме антибиотиков нарушается баланс микрофлоры в организме. Для уменьшения этой проблемы необходимо принимать пробиотики...
Quote:
Если бы было все так просто верить или не верить, исчезнет человечество а они все будут развеиваться мутировать.
Извините сударь? А тоды на ком они будут развеиваться, то бишь мутировать???
https://ru.wikipedia.org/wiki/Розенталь,_Дитмар_Эльяшевич
Quote:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Граммар-наци
Граммар-наци (англ. grammar Nazi, где англ. grammar — грамматика и нем. nazi — нацист) — интернет-мем, ироническое название и самоназвание интернет-сообществ, отличающихся крайне педантичным отношением к вопросам грамотности.
...
Выражение возникло в начале 1990-х годов в английском языке[4][прим. 1] в ряду таких образований, как feminazi («феминаци»), gym Nazi (наци от спортзала), stroller Nazi (наци с колясками), breastfeeding Nazi (наци от грудного вскармливания) и т. п.[5]; стало интернациональным интернет-мемом, в русский язык проникло в конце XX века.
Граммар-наци (англ. grammar Nazi, где англ. grammar — грамматика и нем. nazi — нацист) — интернет-мем, ироническое название и самоназвание интернет-сообществ, отличающихся крайне педантичным отношением к вопросам грамотности.
...
Выражение возникло в начале 1990-х годов в английском языке[4][прим. 1] в ряду таких образований, как feminazi («феминаци»), gym Nazi (наци от спортзала), stroller Nazi (наци с колясками), breastfeeding Nazi (наци от грудного вскармливания) и т. п.[5]; стало интернациональным интернет-мемом, в русский язык проникло в конце XX века.